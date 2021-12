Schefflenz/Mudau. (gin) Dass die Mitglieder des Motorradclubs "Fire Hawks Elztal/Walldürn/Thassos" die 1000 Euro Preisgeld, die sie für den dritten Platz beim Ehrenamtspreis bekamen, nicht für sich behalten wollten, stand außer Frage. "Es war von Anfang an klar, dass wir das Geld eins zu eins weitergeben wollen", meint Joe Müller, Vizepräsident der Fire Hawks. Einige Ideen hätten im Raum gestanden, wen man mit dem Gewinn unterstützen könnte, als zwei Mitglieder vorschlugen, ihn an die achtjährige schwerkranke Zoey aus Mudau weiterzugeben.

"Die Geschichte des Mädchens hat uns nicht mehr losgelassen, und wir haben einstimmig beschlossen, dass das Geld dort genau am richtigen Platz ist", sagt Müller. So stellte Schriftführer Thorsten Windisch den Kontakt zu Zoeys Eltern Katrin und Robert Stache her, und die Familie besuchte die Rocker in deren Clubhaus in Oberschefflenz. "Zoey hat darauf bestanden, dass wir, wenn wir hingehen, unsere Lederjacken anziehen", verrät Katrin Stache. "Und wenn sie schon mal raus darf, dann machen wir das auch."

Zoey geht zwar inzwischen normal zur Schule, hat jedoch privat noch weniger Kontakte als die meisten anderen Kinder. Das Coronavirus ist für das Mädchen eine große Gefahr. Denn das es kämpft seit eineinhalb Jahren gegen eine seltene Krebsart, die auch ihre Lunge befallen hat. "Momentan geht es ihr sehr gut. Im November gab es die Befürchtung, dass sich ein neuer Tumor gebildet hätte. Die Abklärung läuft derzeit noch, und wir sind oft im Krankenhaus in Heidelberg", berichtet ihre Mutter. Deutschlandweit gibt nach Aussage ihres Vaters nämlich nur drei Kliniken, die auf Zoeys seltene Erkrankung spezialisiert sind.

Zoeys Strahlen wurde immer breiter, als sie ihre Geschenke auspacken durfte.

Da das Kind in Pflegestufe vier eingestuft ist und eine 24-Stunden-Betreuung benötigt, können seine Eltern zurzeit ihren Berufen als Koch und Einzelhandelskauffrau nicht nachgehen. Dementsprechend wenig Geld steht der vierköpfigen Familie zur Verfügung. Jetzt wird aber ein neues Auto benötigt, in das alte passt Zoeys Rollstuhl nicht hinein. "Die Chemotherapie hat sich auf ihre Beine ausgewirkt, und die Sehnen haben sich zurückgebildet", erklärt Katrin Stache. Das Mädchen bekommt Physiotherapie, trägt tags wie nachts Orthesen an den Beinen, und gerade für längere Strecken ist der Rollstuhl unumgänglich.

Das ist auch der Grund, warum die Staches auf der Suche nach einer neuen Wohnung sind. "Wir wohnen aktuell im zweiten Stock, da kommt Zoey nur sehr schwer hinauf", berichtet ihr Vater. Bislang war die Suche jedoch nicht erfolgreich. "Wir wollen unbedingt in Mudau bleiben", erläutert Katrin Stache, denn ihre Tochter wolle auf keinen Fall die Schule wechseln. "Sie blüht gerade so auf, da will ich sie, nachdem sie schon den Kindergarten nicht fertigmachen konnte, nun nicht auch noch aus dem Umfeld reißen, in dem sie sich wohlfühlt. Sie hat endlich eine Struktur."

Neben ihren Schulfreunden hat Zoey jetzt zudem einige neue Freunde in schwerer Rocker-Kluft. "So ein tapferes und starkes Mädchen passt zu einem Motorradclub", befindet Joe Müller. Und was gebe es schöneres als ein Kinderlächeln so kurz vor Weihnachten. Das gab es – inklusive einem Teenagerstrahlen. Denn da die Fire Hawks den Staches nicht nur finanziell helfen, sondern Zoey und ihrer 15-jährigen Schwester Gianna auch eine Weihnachtsfreude machen wollten, wurde neben der Scheckübergabe auch noch die Bescherung vorgezogen.

Dafür hatten die Rocker intern weitere 500 Euro gesammelt und in Geschenke für die Mädchen investiert. Von Päckchen zu Päckchen wurden Zoeys Augen immer größer, als neben einem Koch-und-Backbuch für Kinder noch ein Tablet samt Zubehör und immer mehr Harry-Potter-Lego zum Vorschein kamen. Auch Gianna hatten die Fire Hawks nicht vergessen, und so kam ein Hauch von Heiligabend im Schefflenzer Clubhaus auf. "Die beiden waren so glücklich, das haben wir schon lange nicht mehr gesehen", bedankte sich die Mutter der Mädchen nach dem Treffen sichtlich gerührt.

Dass diese Art der Unterstützung keine Selbstverständlichkeit sei, betonten die Staches mehrfach. "Wir haben schon viel erlebt und sind im Zuge von Spendenaktionen auch schon angefeindet worden", erzählt Katrin Stache. Ihr Mann fügt hinzu, dass sich sogar schon vermeintliche Wunderheiler bei ihm gemeldet hätten. Wohl mit der Absicht, sich an der Verzweiflung der Familie zu bereichern.

Die Spenden seien einzig und allein für Zoey und ihre Zukunft, betonen ihre Eltern. Zwar müsse zeitnah das neue Auto angeschafft werden, aber es werde auch Geld für das Mädchen zurückgelegt. "Sie kann ihre OP-Narben schon jetzt gar nicht leiden", erzählt ihre Mutter. Daher wollen die Eltern ihr die Möglichkeit geben, diese, wenn sie groß ist, lasern zu lassen.

Eine andere Möglichkeit wäre, wenn Zoey das später wolle, die großen Narben unter Tattoos zu verbergen. "Das soll Zoey allein entscheiden, wenn sie alt genug ist. Beide Varianten sind sehr kostspielig, aber sie soll nicht mit den Narben leben müssen, wenn sie das nicht will", führt Katrin Stache aus.

Doch das ist Zukunftsmusik. Heute freut sich die Familie, die so viel durchgemacht hat, gemeinsam mit den Fire Hawks erst einmal darüber, dass ihre Töchter wieder strahlen.

Info: Wer Zoey ebenfalls unterstützen möchte, kann dies über das Spendenkonto DE81.6746.1424.1566 0044 09.