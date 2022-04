Von Stephanie Kern

Schefflenz. Das Thema stand nicht auf der Tagesordnung, nahm aber breiten Raum ein: Die geplanten Windkraftanlagen im Waidachswald von Schefflenz, Roigheim und Adelsheim beschäftigen so manchen Schefflenzer Bürger – und das taten sie auch in der Bürgerfragestunde der Gemeinderatssitzung kund.

Wie viel Beton für ein Fundament pro Windkraftrad benötigt werde, wollte zum wiederholten Male ein Bürger wissen. "1000 bis 1200 Tonnen", lautete Bürgermeister Rainer Houcks Antwort. "Und wie kann die Gemeinde Wald erhalten?" Dass der Wald einen großen Anteil an der Bindung von CO2 trägt, das sei dem Rathauschef bewusst. "Ich sehe aber die Sorge, die Sie umtreibt, nicht. Durch unsere Waldgesetze wird es einen vollständigen Ausgleich geben." Zudem befinde sich der Wald aktuell in einem Umbau. "Wir können die Neustrukturierung nutzen, um den Wald mit der Windkraft zu kombinieren", ist Houck überzeugt.

Auch zu Planungen, Standorten und Einnahmen wollten die Bürger Näheres wissen. Hier wiederholte Houck, was er schon mehrfach betont hatte: Die Fläche wurde zur Verpachtung ausgeschrieben. Erst, wenn man sich für die Zusammenarbeit mit einem Partner entschieden hat, werden die Planungen konkret. "Ich als Bürger möchte aber gerne mal wissen, was wo geplant ist", sagte ein Schefflenzer. Das veranlasste Rainer Houck, etwas weiter auszuholen: Die Angebotsphase sei in den kommenden Tagen beendet, dann stehe die Prüfung der eingegangenen Angebote an. "Auch wir wissen noch nicht, wer unser Partner sein wird." Der Gewinner der Ausschreibung, der dann also die Flächen im Waidachswald pachten und einen Windpark planen darf, ist nicht nur für die planungsrechtlichen Schritte – allerlei Gutachten, Änderung von Flächennutzungsplänen –, sondern auch für die Information und Einbindung der Bürger zuständig. Dass die Bieter ihre Pläne schon vor der Vergabe vorstellen, forderte der Bürger weiter. "Wir haben den Bietern auferlegt, dass sie Öffentlichkeitsarbeit betreiben – aber das kann nicht vor Abschluss des Pachtvertrags passieren", erklärte wiederum Rainer Houck.

Ein anderer Bürger wollte wissen, wie sich die im RNZ-Interview genannten 20 Windräder verteilen werden. "Die Zahl habe ich als Bezugsgröße genannt, wie sich die verteilen, werden wir erst wissen, wenn ein Anbieter geplant hat", so der Bürgermeister. Mit 800 Hektar Schefflenzer Waldfläche (1307 Hektar Wald wurden insgesamt zur Prüfung freigegeben) stelle man mehr als die von der Landesregierung geforderten zwei Prozent zur Verfügung. "Wir haben hier die Chance, eine Bündelungsfunktion wahrzunehmen", meinte Houck. Für ein Windkraftrad müsse rund ein Hektar Waldfläche gerodet werden. Bei zu errichtenden Wegen müsse man schauen, ob sie danach genutzt werden können. Ansonsten sei der Rückbau solcher Wege vorgesehen. Nach der Einstufung der Windstärken in Kategorien befragt, antwortete Houck: "Es wird eine Windhöffigkeit von sechs Metern/Sekunde zugrunde gelegt, das wird als für Windkraftanlagen rentabel eingestuft." "Ich empfinde es als Bauruine, bei anderen Windkraftanlagen gab es schon mehrfach Besitzerwechsel", ließ der Bürger das Gremium seine Meinung wissen. "Deshalb haben wir uns beim Kriterienkatalog für die Bieter massive Gedanken gemacht", gab Houck zurück.

Weniger kontrovers diskutiert wurde eine Erhöhung des Gemeindeanteils bei der Flurneuordnung Nord. Weil Wege in der Heimentalsiedlung an zwei Stellen mehr als 3,50 Meter breit sind, wird ihre Sanierung nicht gefördert. Das heißt, die Gemeinde muss diese (geringfügig) breiteren Stellen selbst mit neuem Asphalt bedecken bzw. die Kosten dafür übernehmen. Außerdem ist die Umlage an den Verband der Teilnehmergemeinschaften gestiegen. Insgesamt bedeutet das Mehrkosten von etwa 15.000 Euro, die die Gemeinde laut Beschluss auch tragen soll.

Um Ökokontopunkte sammeln zu können, will die Gemeinde Stilllegungsflächen im Gemeindewald ausweisen. Flächen mit einer Größe von 17,2 Hektar hat Revierförster Gerd Hauck dafür mit dem Forsteinrichter schon 2019 ausgesucht. "Das sind ältere, ökologisch hochwertige Flächen", sagte Hauck, die auch eine gewisse Verbindung und damit Trittsteinfunktion für besondere Arten haben sollen. "Je dichter das Netz ist, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich seltene Arten etablieren", so Hauck weiter.

Diskussionsfreudig zeigte man sich auch bei diesem Thema: Hardy Schwalb wollte gerne mehr Stilllegungsflächen ausweisen, auch um einen Rahmen für die Windkraft zu schaffen, Gero Wohlmann wollte schon bei der Ausweisung dieser Flächen etwas Tempo rausnehmen, "damit wir uns hier nichts verbauen". Schlussendlich einigte man sich darauf, die nun vorgeschlagenen Flächen als Stilllegungsflächen auszuweisen, bei weiteren Arealen aber auf die konkreten Planungen des eventuellen Windkraftbetreibers zu warten.

"Etwas wortreich" nannte Rainer Houck die Haushaltsverfügung, die das Landratsamt der Gemeinde geschickt hatte. Inhalt: Der Schefflenzer Haushalt sei in Ordnung und könne so vollzogen werden. "Umsichtiges Handeln ist weiterhin geboten, insbesondere freiwillige Leistungen und Investitionen bedürfen sorgfältiger Prüfung", gibt das Landratsamt zu bedenken.