Die Tafel beweist, was die nächtlichen Lichtbänder des nach Oberschefflenz einfahrenden Autos signalisieren: zu schnell. Während diese Geschwindigkeitsmesstafel fest installiert ist, soll eine andere an verschiedenen Standorten in den Schefflenz zu angebrachtem Tempo anhalten. Foto: U. Brinkmann

Von Ursula Brinkmann

Mittelschefflenz. Am 1. Januar dieses Jahres hat man in Schefflenz auf das neue kommunale Haushaltsrecht (NKHR) umgestellt. Was Bürgermeister Rainer Houck als Einleitung seiner Haushaltsrede erwähnte und damit erklärte, dass die Planung mehr Zeit in Anspruch genommen habe. Inhaltlich aber war das Werk schon in einer zweitägigen Klausursitzung vom Gemeinderat und der Verwaltung gründlich beraten worden. Eingebracht wurde er vor vier Wochen und schon in der Februar-Sitzung hatte Houck Gremium und Öffentlichkeit gewarnt, dass die Rechtmäßigkeit des Haushalts nur schwer herzustellen sei.

Das neue Haushaltsrecht fordert, dass Abschreibungen in allen Bereichen erwirtschaftet werden müssen und nicht - wie nach alter kameralistischer Rechenweise - "lediglich nachrichtlichen Charakter haben", wie Houck übersetzte. Die Folge in Schefflenz ist, dass es schwierig wurde, einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt hinzukriegen. Wie hoch die Abschreibungen sind, kann vorerst nur geschätzt werden. Die mit dem NKHR zu erstellende Eröffnungsbilanz, in der das Vermögen bewertet wird, muss erst noch gemacht werden, soll aber bis Mitte des Jahres vorliegen.

Von Abschreibungen in Höhe von 876.000 Euro geht man aktuell aus. Sie zählen zu den Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die in Summe mit 9,57 Millionen Euro beziffert werden. Da die Erträge aber nur eine Höhe von 9,3 Millionen Euro erreichen, kommt im Saldo ein Minus von 261.000 Euro heraus.

Dass "bereits unser erster Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen werden kann", bedauerte Bürgermeister Houck und will daran arbeiten: "Sparsame Haushaltsführung, Überprüfung aller Ausgaben und Anhebung aller Einnahmen." Konkret werden die Schefflenzer das demnächst bei den Wasser- und Abwassergebühren zu spüren bekommen, die so angehoben werden müssen, dass die Kosten gedeckt werden. "Rückwirkend zum 1. Januar 2019", stellt Kämmerin Katrin Weimer eine Erhöhung um zirka drei Euro pro Kubikmeter in Aussicht. Derzeit betragen die Gebühren 2,34 Euro. Belastend für den Haushalt 2019 wirkt sich die Forstwirtschaft aus, die in den vergangenen Jahren konstant Überschüsse in Höhe von 250.000 Euro jährlich erwirtschaftet hat. "Das bricht auf 13.000 Euro in diesem Jahr runter, und Entspannung ist nicht in Sicht", so Houck.

Trotz hoher Ausgabendisziplin geht es in Schefflenz nicht ohne Kredite. Für die nächsten drei Jahre sind sie auf 784.000 Euro veranschlagt, im laufenden Jahr sollen 350.000 Euro aufgenommen werden. Das lässt die Verschuldung steigen. Lag sie zum Jahresende 2018 pro Einwohner noch bei 864 Euro, so rechnet Weimer bis Ende 2019 mit einer Pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von 935 Euro (darin eingerechnet ist jeweils die Wasserversorgung). "Die des Neckar-Odenwald-Kreises ist rund 100 Euro niedriger."

Obwohl die Gemeinderäte ahnten, was auf sie zukommen würde, täte es noch einmal - wie schon bei der Vorbesprechung - weh, wie es Dr. Friederike Werling beschrieb. Sie findet, dass das NKHR kleine, finanzschwache Kommunen besonders knebele. "Wenige bis keine Spielräume" sah auch Gemeinderatsmitglied Thorsten Reinhard, beurteilte jedoch positiv, dass die Gemeinde in die Zukunft in Gestalt der Kitas investiere.

Lob kam auch von Lutz Tscharf, der die freiwillige Leistung der Kommune für das Augusta-Bender-Museum hervorhob. Hermann Rüger anerkannte das gemeinsame Ringen in der Klausur, in der man trotz unterschiedlicher Ansichten letztlich zu einer guten, demokratischen Abstimmung gekommen sei. "Sie wollen eine Prognose", fragte Bürgermeister Houck am Schluss seiner Rede, "die Behauptung, dass Schefflenz finanziell enge Jahre bevorstehen, verfestigt sich."

Mit dem nächsten Tagesordnungspunkt war kommunales Tagesgeschäft angesagt: für die Baugeländeerschließung in der Ringelgasse in Oberschefflenz (altes Roedderheim) wurden Angebote abgegeben. Das der Firma Mackmull aus Muckental ist das günstigste, weshalb die Gemeinderäte einstimmig die Vergabe der Arbeiten für 717.000 Euro beschlossen.

Nicht zu beschließen war unter der Überschrift "Informationen", was Hauptamtsleiter Thomas Richter mitteilte. Einer Anregung aus dem Gremium folgend wird eine der drei Geschwindigkeits-Meßtafeln nach einem festgelegten Plan durch die Orte "wandern", also an verschiedenen Standorten die Autofahrer darauf aufmerksam machen, wie schnell sie in einer Ortschaft einfahren.