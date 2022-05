Von Pia Geimer

Schefflenz. Beinahe in aller Stille öffnet im Sommer 2020 in Oberschefflenz ein kleines, feines Literaturmuseum seine Pforten. Es ist der aus Schefflenz stammenden Dichterin Augusta Bender (1846-1924) gewidmet, die mit ihrer interessanten, ungewöhnlich vielseitig begabten und interessierten Persönlichkeit bisher nie so recht die Beachtung und Wertschätzung gefunden hat, die ihr eigentlich zugestanden hätte. Am Donnerstagabend fand zum ersten Mal im Museum eine Lesung statt, die zwar eine nur kleine Zuhörerschaft angelockt hatte, aber ein hervorragend funktionierendes Konzept offenbarte, mit dem man sicher beim nächsten Versuch auch ein größeres Publikum erreichen dürfte.

Das Literaturmuseum befindet sich im Erdgeschoss des 1847 erbauten ehemaligen katholischen Schulhauses am Kirchweg, ganz zentral in der Ortsmitte gelegen. Den Initiatoren war es wichtig, dass mit dem sehr schön und modern gestalteten Museum nicht nur Leben und Werk der Schriftstellerin umfassend gewürdigt wird, sondern auch ein neuer Raum für Kultur allgemein entsteht, in dem Vorträge, Musik und andere Veranstaltungen stattfinden können.

Der Ausstellungsraum wirkt gemütlich und bietet Platz für 25 bis 30 sitzende Personen. Eines der zentralen Ausstellungsstücke ist die im Original erhalten gebliebene Haustür von Augusta Benders Schefflenzer Geburtshaus, hinter deren beiden beweglichen Flügeln sich eine weiße Tafelfläche verbirgt. Diese kann mit Magneten und Kärtchen variabel eingesetzt werden und diente an diesem Abend den Zuhörern als Wegweiser durch die figurenreiche Geschichte um "Die Reiterkäthe".

Sie ist die Hauptperson in Augusta Benders gleichnamigem Roman, den die vier Initiatoren für die erste Lesung ausgesucht hatten. Mit verschiedenen Ausschnitten aus dem 200 Seiten umfassenden historischen Roman – sorgfältig ausgesucht und abwechselnd vorgelesen – entfaltete sich ein faszinierendes, sehr lebendig beschriebenes Bild einer Epoche, die nicht nur im Odenwald tiefe Spuren hinterlassen hat.

Bevor es an die eigentliche Lesung ging, gab zunächst Dorothee Roos einen kurzen Überblick über die recht komplexe Handlung des Romans und die vielen Beziehungen zwischen den einzelnen Figuren, die sich dem Leser erst nach und nach erschließen. Der Roman spielt um das Jahr 1640, am Ende des 30-jährigen Krieges. Die Handlung rankt sich um die mutige Schulzentochter Käthe Weigold, die als Kind hilflos mitansehen musste, wie marodierende Soldaten ihre Mutter zu Tode hetzten. Dieses zutiefst erschütternde Erlebnis lässt sie als junge Frau einen ungewöhnlichen Entschluss fassen.

Über die spannende Geschichte, die sich daraus entwickelt, soll an dieser Stelle noch gar nicht so viel verraten werden. Auf jeden Fall ist "Die Reiterkäthe" ein sehr lesenswertes Buch: Die Textstellen, die Dr. Georg Fischer, Dorothee Roos, Karola Büchel und Lucia Rüger-Markert vorlasen, zeichnen ein sehr lebendiges, auch sehr menschliches Bild jener Epoche, das auch entsetzliche und grausame Begebenheiten nicht ausspart.

Augusta Benders ausgefeilter literarischer Stil erinnert an bekannte Schriftsteller ihrer Zeit und scheint in seiner Qualität absolut ebenbürtig. Dabei hatte es die Bauerntochter aus Oberschefflenz denkbar schwer gehabt, an Bildung zu gelangen, weil das für Mädchen damals einfach nicht vorgesehen war. Verständnis und Liebe fand das hochbegabte Kind zwar bei der Mutter, für geistige Anregung musste sie allerdings ganz allein sorgen. Und das tat sie mit erstaunlicher Beharrlichkeit und beschritt einen ganz und gar ungewöhnlichen Lebensweg.

Augusta Bender war Schriftstellerin, Lehrerin, College-Dozentin und Frauenrechtlerin, leidenschaftliche Liedersammlerin wie Heimatforscherin und setzte sich vehement für den Tierschutz ein. In ihrer Romanfigur "Reiterkäthe" mit ihrem Mut und ihrer Tatkraft, aber auch ihrer Sensitivität und Menschlichkeit steckt vermutlich einiges von der Autorin selbst. Die angeregten Gespräche, die sich im Anschluss an diese Lesung entwickelten, machten jedenfalls Lust aufs Lesen und auch auf eine nähere Begegnung mit einer hochinteressanten Person Augusta Bender.