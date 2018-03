Von Heiko Schattauer

Mosbach. Stau ist eigentlich nie angenehm. Erst recht nicht, wenn er in Bezug auf Sanierungen oder Wartungen entstanden ist. In Mosbach gibt es seit Jahren einen Sanierungsstau an den Schulgebäuden. Aber die Große Kreisstadt ist mit diesem Problem nicht allein, landauf landab sitzen Schüler in Bildungseinrichtungen, in denen schon ihre Eltern unterrichtet wurden und die seither kaum "Erneuerung" erfahren haben. Doch allmählich tut sich was, zumindest in einigen Schulen im Stadtgebiet Mosbach. Auch, weil man bei Bund und Land inzwischen erkannt hat, dass die Bildungsinfrastruktur dringend Modernisierung braucht.

"Es wird Zeit", findet Jochen Herkert, Schulleiter des Nicolaus-Kistner-Gymnasiums - im Sommer sollen die Schultoiletten am Katzenhorn endlich erneuert werden. Sie stammen noch aus dem Einweihungsjahr des Gymnasiums, sind also Baujahr 1968! "Bei Klassentreffen sind die Toiletten immer wieder ein lustiges Thema", berichtet Herkert augenzwinkernd. Erst am Mittwoch musste der Schulleiter, im Hauptberuf Pädagoge, mit Kollegen selbst Hand anlegen im angejahrten Sanitärbereich: Nach dem Schnupperabend der fünften Klassen legte man in gemeinschaftlicher Klempner-Arbeit Wasserhähne trocken, die partout weiterlaufen wollten.

Mit seinen Schülern freut sich Herkert indes auf Besserung: "Die neuen Pläne sind super", lobt der Schulleiter in Bezug auf das, was da von August an und bis Dezember laufen soll. Die Sanierung der Schultoiletten, vonseiten der Verwaltung mit rund 600.000 Euro Kosten veranschlagt, habe Hand und Fuß. Da müsse man der Stadt auch einfach mal Anerkennung zollen, findet Herkert. Wenn alles läuft wie geplant, dann sei man auch adäquat rausgeputzt für das anstehende Dreifachjubiläum am Nicolaus-Kistner-Gymnasium.

Über zeitgemäße "stille Örtchen" kann man sich am Auguste-Pattberg-Gymnasium schon geraume Zeit freuen. Im Herbst wurden dort die umfangreichen Sanierungen der sanitären Anlagen (die aus den 1970er-Jahren stammten) abgeschlossen. Die Stadt hat einen ähnlich hohen Investitionsbetrag wie nun am NKG vorgesehen am Auguste-Pattberg bereits gesetzt. "Wir sind sehr zufrieden", konstatiert German Micksch (stv. Schulleiter) mit Blick auf die Modernisierungsmaßnahmen. Denen bald schon weitere folgen sollen, denn auch der Verwaltungstrakt des Pattberg-Bildungszentrums ist schwer in die Jahre gekommen. Im Sommer, so Micksch weiter, sollen die Umbaumaßnahmen in diesem Bereich anlaufen.

Der Umbau am APG kommt in der städtischen To-do-Liste gleich nach den Toiletten am NKG. Nach den beiden Gymnasien soll möglichst zügig mit Sanierungen und Umbauten an der Grundschule in Diedesheim begonnen werden, wie Dieter Kautzmann erklärt. Der Leiter der Abteilung Bildung und Generationen der Stadt Mosbach hofft auf zeitnahe Förderzusagen vom Bund für geplanten Vorhaben.

Dieser Tage seien die entsprechenden Verwaltungsvorschriften mitsamt Anträgen beim Schulträger eingegangen. Die Unterlagen sind längst vorbereitet in der Schublade, der Entwurf für die Förderpläne sei ja schon länger bekannt gewesen, so Kautzmann weiter. Bei der Stadt rechnet man mit einem schnellen Bescheid (Einreichungsfrist für die erste Zuschuss-Tranche ist der 31.3.) und einer Förderung von mindestens 33 Prozent. Dank eines hohen Anteils "auswärtiger" Schüler an den beiden Gymnasien könnte es jeweils noch mal ein paar Zuschussprozente mehr geben.

Theoretisch sind "bis zu 90 Prozent Förderung" möglich, wie der grüne Betreuungsabgeordnete für den Neckar-Odenwald-Kreis, Manfred Kern mitteilt. Als Mitglied der Landesregierung umreißt er das Schul-Sanierungsprogramm: "Mit dem Förderprogramm sollen marode Dächer renoviert, Fenster erneuert, Toiletten saniert und Datenleitungen neu verlegt werden.

Ab sofort können sich die Kommunen als Schulträger um Fördermittel in Höhe von 588 Millionen Euro bewerben. 251 Millionen Euro steuert der Bund aus seinem Kommunalinvestitionsförderprogramm bei, 337 Mio. kommen aus dem kommunalen Sanierungsfonds des Landes." Kern weiter: "Eine halbe Milliarde Euro ist eine schlagkräftige Summe, um den erheblichen Sanierungsstau an unseren Schulen beherzt in Angriff zu nehmen." Laut Berechnungen des Städtetags gebe es, so Kern, einen Investitionsbedarf von drei bis vier Milliarden Euro an baden-württembergischen Schulen.

Der Abgeordnete appelliert daher an die Kommunen im Neckar-Odenwald-Kreis, in den nächsten Wochen die Gelegenheit zur Bewerbung zu ergreifen: "Bund und Land legen die finanziellen Grundlagen für kräftige Investitionen vor Ort. Jetzt müssen Städte und Gemeinden die Gunst der Stunde nutzen, ihren Bedarf geltend machen und den Sanierungsstau vor Ort bekämpfen."

Für die Förderung kommen Bauvorhaben von mehr als 200.000 Euro in Frage. Ausgeschlossen sind Erneuerungen von Schwimmhallen, Turnhallen oder Möbeln. Bewilligt werden die Anträge vom zuständigen Regierungspräsidium. Der Abgeordnete ist überzeugt: "Das Förderprogramm ist eine echte Investition in die Zukunft und in gute Bildung. Denn gute Bildung braucht gute Rahmenbedingungen."

Dass diese Rahmenbedingungen über Jahre vernachlässigt wurden, zeigt sich nicht nur beim Blick in die NKG-Toiletten. "Wir liegen dem Land und dem Bund ja schon lange in den Ohren, dass endlich was passieren muss", schildert Dieter Kautzmann. Es gibt kaum eine Schule im Stadtgebiet, an der es keinen (akuten) Handlungsbedarf gäbe. Und die Liste der Maßnahmen, die an den Schulen anstehen, geht weit über NKG, APG und Grundschule Diedesheim hinaus. Dass für deren Abarbeitung kräftige Förderung von Land und Bund nötig sein wird, ist ebenso bekannt wie der Sanierungsstau.