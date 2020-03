Von Ursula Brinkmann

Balsbach. "Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, das Coronavirus verändert zurzeit das Leben in unserem Land dramatisch." So begann Angela Merkels Appell an das deutsche Volk. Doch wie sehen die Veränderungen der Deutschen, der Menschen im Land, der Familien im Neckar-Odenwald-Kreis aus? Die RNZ hat per Facebook eben jene Mitbürgerinnen und Mitbürger dazu aufgerufen, Einblick in ihr Leben in Zeiten eines drastisch zurückgefahrenen öffentlichen wie privaten Lebens zu gewähren. Familie Kemmerer in Balsbach war spontan bereit. Am Tag nach Merkels Rede haben wir uns ein wenig reingezoomt, mit Papier und Bleistift am Telefon miteinander sprechend, mit der Kamera und der notwendigen Distanz vor Ort. Einmal wöchentlich.

"Gut soweit", ist Helen Kemmerers Antwort auf die Frage, die wir einander derzeit häufig stellen. Die Instrumentalpädagogin und Musikschuldozentin lebt mit ihrem Mann Matthias und den Kindern Leonard, Greta und Laurenz in Balsbach. Matthias arbeitet als Justizvollzugsbeamter im Schichtdienst in der JVA Adelsheim, der zwölfjährige Leonard besucht das Nicolaus-Kistner-Gymnasium in Mosbach, Greta (neun Jahre) die Grundschule in Laudenberg und Nesthäkchen Laurenz (sechs) den katholischen Kindergarten in Limbach. Dass ihnen das Thema Coronavirus nahe kommen könnte, nahm Helen erstmals wahr, als ein Freund ihres Bruders aus China heimkehrte. "Der berichtete, dass er keinerlei Kontrollen unterlegen sei."

Eben jener Bruder, der in Frankfurt am Main lebt, war einige Wochen später in Österreich zum Skifahren. "Etwa zu dem Zeitpunkt, als dort die Risiken für eine Infizierung bedrohlich stiegen", erinnert sich die 41-Jährige. Da wusste Helen Kemmerer: "Es wird uns als Land und als Einzelne betreffen."

Wie dicht die Kette der Ereignisse aber auch für sie und ihre Familie wurde, das zeigte sich am vergangenen Freitag, als Helen noch "ganz normal" im Kindergarten das Förderprogramm "Singen-Bewegen-Sprechen" begleitete. Seit Anfang dieser Woche ist alles anders.

Das heißt, eigentlich ist es im Hause Kemmerer nicht so viel anders als sonst. Klar, die Kinder sind daheim und erledigen dort ihre schulischen Aufgaben. Mit welcher Reife und Verantwortung, das verblüfft Helen. Morgens nach dem Frühstück bleibe Greta im Schlafanzug und mache sich ans Schreiben, Lesen, Rechnen. "Das ist richtig schön mitzuerleben." Auch dass alle zusammen frühstücken und zu Mittag essen (dann, wenn Matthias Spätschicht hat). Schon immer sei die Familie gern im Wald spazieren gewesen, auf Wegen, auf denen man sonst schon niemanden getroffen habe. In Corona-Zeiten genau das Richtige.

Die Einsicht ihrer Kinder beeindruckt die Musikerin. So habe Leonard, der Älteste, noch Anfang der Woche mit einer Handvoll Kumpels Fußball gespielt. "Die haben sich darüber unterhalten, wie weit jeder mit seiner Aufgabenerledigung ist. Und gestern haben sie per WhatsApp beschlossen, es nun sein zu lassen." Aber die Freunde wirklich zu treffen, das fehle ihm schon.

Andere Kontakte wurden ebenfalls gekappt. "Beide Omas sind bei uns bisher stark eingebunden gewesen, haben Fahr- und Betreuungsdienste übernommen; das lassen wir jetzt natürlich." Schließlich habe sie ja die Zeit dazu, erklärt Helen, wie sie überhaupt den Einschränkungen das Positive abgewinnt. "Zeit zum Vorlesen zu haben – was ist das für ein Luxus!"

Auch manch anderen Aspekt des ausgebremsten Lebens bewertet sie als Gewinn. "Zeit zum Innehalten und für neue Erkenntnisse zu haben, das können wir als Einzelne und als Gesellschaft brauchen", hofft sie auf nachhaltig positive Wirkungen der Krise. Auch wenn sie nicht verhehlen kann, dass so manches Vorhaben im Familien- und Freundeskreis mit einem Fragezeichen versehen ist.

"Das große Familiengeburtstagstreffen hier im ‚Engel‘ in Balsbach um Ostern herum, das wird wohl ausfallen." Mit einem aber, und da ist Familie Kemmerer gewissermaßen privilegiert, werden die fünf sich immer beschäftigen können, selbst wenn eine Ausgangssperre droht: zusammen musizieren. Greta spielt wie ihre Mutter Querflöte, Leonard Gitarre, Laurenz liebäugelt mit dem Schlagzeug.

Die RNZ wird sie dabei begleiten. Und dankt den Kemmerers für ihre Bereitschaft, uns an ihrem Leben mit dem Virus teilhaben zu lassen. Helens begründet ihren spontanen Entschluss: "Wir wollen als Familie zeigen, dass jeder von uns Verantwortung hat und, dass wir das schaffen können." Darin ist sie sich nun wieder ganz einig mit der Kanzlerin.