Obrigheim. Nur einen einzigen Wettkampf hat er bestritten. Aber Franz Hauß ist einer der wichtigsten Gründe dafür, dass den Obrigheimer Gewichthebern die Nachwuchstalente nicht ausgehen. Seit 1973 ist er dem Verein treu - und hat schon unzählige Kinder und Jugendliche bei ihren ersten Gewichtheber-Schritten begleitet.

Durch seinen Schwiegervater kam Hauß zum SV Obrigheim. "Ich habe eine Obrigheimerin geheiratet und hier Anschluss und einen Verein gesucht", erzählt er. "Die Gewichtheber - das war einfach der Verein schlechthin in Obrigheim." Noch im Jahr seines Beitritts bekam er den Job als Jugendleiter. "Wenn man halt nicht ,Nein’ sagen kann…", schmunzelt Hauß. Geboren wurde er in Ingolstadt, die Familie zog bald nach Hochhausen und lebte auch in Neckarelz. 1970 heiratete er seine Gerlinde.

Mit den bereits beschriebenen Folgen. "Ich habe mir dann alles angeeignet", erzählt Hauß von seinen ersten Jahren im Verein. Nur einen einzigen Wettkampf hat er für den SV "Germania" bestritten: "Das war bei einer Bezirksmeisterschaft", erinnert sich Hauß. Fünfter wurde er. Mitgemacht hat er nur der Gruppenwertung wegen: Die Mannschaft mit den meisten Teilnehmern erhielt einen Pokal.

Sein Augenmerk galt schon immer dem Nachwuchs. Vor drei Jahren hat er das Amt als Jugendleiter abgegeben. Die kleinsten Gewichtheber trainiert er aber weiterhin: "Ich will ihnen die Grundlagen zeigen." Einer, der auch mal bei ihm angefangen hat, war Oliver Caruso. Der Olympia-Dritte von 1996 ist aber nur eine der vielen Erfolgsgeschichten. 78-mal gewann einer von Hauß’ Schützlingen die Deutsche Meisterschaft im Jugendbereich.

"Wir haben sehr viele Leute rausgebracht, die internationale Erfolge geschafft haben. Der sportliche Höhepunkt war aber sicher die Deutsche Meisterschaft 2003", sagt Franz Hauß. Fünf Busse starteten damals aus Obrigheim nach Plauen. "Die Halle war fest in Obrigheimer Hand."

Apropos Halle: Für Franz Hauß ist die Obrigheimer Neckarhalle fast ein zweites Zuhause. Als Hallensprecher ist er seit 1978 aktiv. Von 240 Bundesliga-Kämpfen hat er nur zwei verpasst. Einmal lag er im Krankenhaus, einmal feierte seine Frau Geburtstag. "Wenn sie mich nicht unterstützt hätte, wäre es nicht gegangen", sagt Franz Hauß. Seine Frau Gerlinde ist selbst im Verein engagiert, backt, verkauft und ist auch Ansprechpartnerin für so manchen der Nachwuchsheber.

Klar, dass im Haus der Familie Hauß auch die Söhne mit dem Gewichtheben begannen. Beide wurden mehrmals Deutsche Meister und waren Teil der Bundesliga-Mannschaft. Als der große Sohn zum ersten Mal an der Jugend-Europameisterschaft teilnahm, war der Vater glatt so aufgeregt, dass ihm keine einzige Videoaufnahme vom Wettbewerb seines Sohnes gelang. "Auf uns trifft die Bezeichnung ,Gewichtheberfamilie‘ wirklich zu."

Ein Leben ohne das Gewichtheben, ohne den Verein, das "wäre schwierig", sagt Franz Hauß. "Wir haben im näheren Ausland und auch in Deutschland viele Menschen kennengelernt", erzählt Hauß. Menschen, zu denen er auch nach Jahrzehnten noch Kontakt hält. Dass Franz Hauß‘ Engagement besonders ist, haben schon einige erkannt. So erhielt er zum Beispiel den Ehrenamtspreis der Bürgerstiftung für die Region Mosbach, wurde Dritter bei der baden-württembergischen Auszeichnung zum Nachwuchstrainer des Jahres 1997, erhielt Ehrennadeln von Bundes- und Landesverband - und vieles mehr.

Nicht über den Sport, sondern über die Musik hat er seine Frau kennengelernt. Mit seinem späteren Schwager machte er Musik, Hauß spielte Akkordeon. Und so gelten seine persönliche Wünsche auch diesen zwei Pfeilern in seinem Leben: Familie und Verein. "Für meine Frau und mich wünsche ich mir noch ein paar glückliche Jahre im Kreise unserer Familie und Freunde. Meinem Verein täten ein paar Sponsoren sicher gut."

Er ist ein geselliger Mensch, dieser Franz Hauß. Und einer, der gerne anpackt. "Es hat mir immer Spaß gemacht, mit der Jugend zu arbeiten. Ich habe auch den Kontakt zu den Eltern immer gepflegt. Davon lebt unser Verein: Die Hilfe und Beteiligung der Eltern ist sehr groß", ist Hauß überzeugt. Dass das so ist, daran hat er ganz großen Anteil.