Aglasterhausen. Und Helles. Klar, das kennt man, das gehört zusammen. In Aglasterhausen (Hause) selbst muss man das nicht erklären, da kennt eigentlich jeder den Helles. Und wenn nicht den, dann die Helles. Nicht selten trifft man aber auch beide Helles. Sie sind verwirrt? Na gut, außerhalb des Kleinen Odenwalds bedarf die Geschichte von Helmut (Helles) und Andrea Gehrig (auch Helles) vielleicht ein bisschen Aufklärung.

Hintergrund Aglasterhausen > Einwohner: 4890 > Gemarkungsfläche: 2285 Hektar > Höhenlage: 197 m ü. M. > Ortsteile: Aglasterhausen (3292 Einwohner) Breitenbronn (354), Daudenzell (350), Michelbach (894). > Geschichte/Lage: 1143 erstmals urkundlich erwähnt, gehört Aglasterhausen bis etwa 1800 zur Kurpfalz, ging dann aber an Baden über. [+] Lesen Sie mehr Aglasterhausen > Einwohner: 4890 > Gemarkungsfläche: 2285 Hektar > Höhenlage: 197 m ü. M. > Ortsteile: Aglasterhausen (3292 Einwohner) Breitenbronn (354), Daudenzell (350), Michelbach (894). > Geschichte/Lage: 1143 erstmals urkundlich erwähnt, gehört Aglasterhausen bis etwa 1800 zur Kurpfalz, ging dann aber an Baden über. Aglasterhausen ist die westlichste Gemeinde im Neckar-Odenwald-Kreis. > Ausflugtipps: Das örtliche Hallenbad ist klein, aber fein (extra Kleinkindbecken) und immer einen Besuch wert. Historisch-kirchlich interessant ist die ev. Kirche in Daudenzell mit außergewöhnlichem Altar und Malereien aus dem 13. Jahrhundert im Turm.

"Irgendwann war ich halt die kleene Helles", erinnert sich Andrea Gehrig, inzwischen längst groß und erwachsen, an ihre Kindheit und Jugend in Aglasterhausen - in der sie irgendwann den Spitznamen ihres Vaters einfach "geerbt" hat. Immerhin, den passenden weiblichen Artikel haben ihr die Hausemer zugestanden: Aus der Helles wurde die Helles. Vielleicht lag das auch daran, dass die ältere der zwei Töchter von Roswitha und Helmut Gehrig schon in jungen Jahren vieles von dem gemacht hat, was auch den Vater begeisterte. Fußball und Fastnacht zum Beispiel. Bei der Kickerei war die kleine Helles irgendwie zu früh dran, ihrer Zeit vielleicht voraus. Bis zur C-Jugend spielte sie gemeinsam mit den Söhnen von Helmut Gehrigs Fußballkollegen, "dann wurde es mit dem gemeinsamen Umziehen schwierig", erzählt Andrea Gehrig.

Helmut (Helles) und Andrea Gehrig. Foto: Weindl

Bei der Fastnacht - also den "Hausemer Windbeuteln" ist sie, ganz wie der Papa, bis heute geblieben. Erst war sie aktive Tänzerin, dann Trainerin, seit einem Jahr ist sie nun 1. Vorsitzende der närrischen Vereinigung. "Ich kann schlecht ,Nein‘ sagen", gibt die Fotografin, die in Waibstadt ein eigenes kleines Studio betreibt, in Bezug auf ihre Ämter schmunzelnd zu. Helmut Gehrig hingegen hat es mit den Windbeuteln anders gehalten: "Ich war nie in einer Funktion - aber immer in Aktion", sagt der beneidenswert fitte 78-Jährige. Über Jahrzehnte hat Helles - "den Namen hab ich zu meiner Bundeswehrzeit bekommen" - bei den Prunksitzungen in der Bütt gestanden, mit Humor und Ironie das Dorfgeschehen beleuchtet. "Ohne jemand zu beleidigen" - das war und ist Helmut Gehrig wichtig.

Wichtig ist den Gehrigs auch ihre Heimatgemeinde. "Wir lassen kein Fest aus", erklärt der große Helles lächelnd, ob vom Sportverein, von den Fastnachtern oder auch vom örtlichen Gewerbeverein, bei dem die kleine Helles inzwischen aktiv mitwirkt. Für die beiden Hausemer Originale (und ebenso für Mutter Rosi und Schwester Heike) ist es selbstverständlich, dass man auch hingeht, wenn im Dorf was von anderen Vereinen oder der Gemeinde angeboten wird, so wie jüngst die Feierabend-Party des Gewerbevereins auf dem Marktplatz.

Mitte der 1960er-Jahre hatte man den ersten Auftritt bei den Windbeuteln: Als Beatles-Cover mischte man Prunksitzung und Umzug auf. Foto: privat

Auch beim 100. Jubiläum, das dem SV Viktoria im kommenden Jahr ins Haus steht, spielt Helmut Gehrig eine wichtige Rolle: Seit Monaten schon durchforstet das Ehrenmitglied (diesen Status hat er auch bei den Windbeuteln) dafür altes Bildmaterial für die Festschrift. Auf dem ein oder anderen Schnappschuss ist er selbst drauf, seit seinem 18. Lebensjahr - "vorher hatte es mir mein Vater verboten" - und bis zum Karriereende hatte Helles die Kickstiefel für die Viktoria geschnürt. "Nur einmal war ich zwischendrin mal eineinhalb Jahre als Trainer in Michelbach", erinnert sich Gehrig, der als klassischer Zehner im Mittelfeld die Fäden gezogen hat.

Mit den Fußballkameraden von einst verbindet ihn bis heute eine enge Freundschaft, gemeinsam mit ihnen ist er auch zur Fastnacht gekommen: Mitte der 1960er-Jahre hatte man den ersten Auftritt bei den Windbeuteln: Als Beatles-Cover mischte man Prunksitzung und Umzug auf. Diesen Part hat in der Folge auch regelmäßig die kleine Helles mit ihren Garde-Mädels oder dem Männerballett übernommen. Eine Saison ist ihr dabei besonders in Erinnerung geblieben: Über einen Gast, der bei der Seniorensitzung der Windbeutel auf den Westerntanz der Garde aufmerksam geworden war, landete man erst als Show-Act auf dem Mattheisemarkt in Schriesheim und dann als "Coyote-Ugly-Nummer" in einem Irish-Pub in Mannheim.

Die Erinnerungen an diese Auftritte sind bei den beiden Helles übrigens sehr unterschiedlich: "Der Pub-Betreiber hat uns hinterher bestätigt, dass noch nie so eine Stimmung in seinem Laden war", berichtet Andrea Gehrig. Im Hof der Gehrigs hatten sie und ihre Mittänzerinnen sich die Umrisse des Pubtresens mit Kreide auf den Boden gezeichnet, darauf die Performance einstudiert. Woran sich auch Helmut Gehrig noch lebhaft erinnert: "Ich habe tagelang gebraucht, um die Furchen aus dem Asphalt wieder rauszukriegen!" Helles und Helles halt.