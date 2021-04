Von Stephanie Kern

Region Mosbach. Seit dem 8. März steht jedem Bürger einmal pro Woche ein Bürgertest zu. Wo wird auf das Coronavirus in der Region getestet? Und nur per Schnelltest oder auch via PCR-Test? Solche Fragen erreichen das Landratsamt des Neckar-Odenwald-Kreises, aber auch die Rhein-Neckar-Zeitung immer wieder. Fest steht: In nahezu allen Gemeinden gibt es Möglichkeiten, sich auf das Virus testen zu lassen, teilweise auch ohne Voranmeldung. Der Personalausweis muss dabei immer vorgelegt werden.

Die Unterschiede zwischen den Tests

Bei den verschiedenen Testmöglichkeiten muss zwischen Laien-Selbsttests, Schnelltests und dem PCR-Test unterschieden werden.

> Laien-Selbsttest: Diese Antigentests kann man in Apotheken, Drogerien, Supermärkten oder Discountern erwerben. Sie lassen sich mit wenig Aufwand selbst vornehmen und liefern ein Ergebnis in kurzer Zeit. Sie können allerdings zu einer höheren Anzahl falsch negativer bzw. falsch positiver Testergebnisse führen. Falsch positive Ergebnisse können durch einen nachfolgenden PCR-Test erkannt werden. Weil sie nicht so genau wie PCR-Tests sind, kann auch ein falsch negatives Ergebnis angezeigt werden. Die Hygieneregeln sollten deshalb in jedem Fall beachtet werden.

> Schnelltest: Darf nur von geschultem Personal vorgenommen werden. Dafür wird ähnlich wie beim PCR-Test ein Nasen- oder Rachenabstrich gemacht. Die Auswertung erfolgt im Gegensatz zu den PCR-Tests aber direkt vor Ort. Wichtig: Er wird bei symptomlosen Patienten angewendet. Seit 8. März hat jeder Anspruch auf mindestens einen Schnelltest pro Woche. Fällt ein Schnell- oder Selbsttest positiv aus, sollte das Ergebnis unbedingt durch einen PCR-Test bestätigt werden. Weil sie nicht so genau wie PCR-Tests sind, kann auch ein falsch negatives Ergebnis angezeigt werden. Auch hier sollten deshalb die Hygieneregeln in jedem Fall beachtet werden.

> PCR-Test: Diese Tests sind der "Goldstandard" unter den Coronatests. Die Probenentnahme erfolgt durch medizinisches Personal, die Auswertung durch Labore. Das kann durchaus bis zu zwei Tagen dauern. Die Tests werden vor allem bei Menschen mit Symptomen oder bei Kontaktpersonen von schon bestätigten Infektionsfällen vorgenommen.

Wo kann man sich schnelltesten lassen?

> Mosbach, Elztal, Obrigheim, Neckarzimmern: Im Schnelltestzentrum in Mosbach dürfen sich Einwohner der vier Gemeinden wöchentlich unentgeltlich testen lassen. Getestet werden hier auch Menschen, deren Arbeitsplatz in Mosbach ist, sowie solche, denen von Berufs wegen ein Schnelltest zusteht, etwa Erzieherinnen und Erzieher. Adresse: Alte Bergsteige 5, 74821 Mosbach, Terminvereinbarung unter Tel.: (0 62 61) 8 20 oder im Internet unter www.mosbach.de/schnelltest.html.

> Aglasterhausen, Neunkirchen, Schwarzach: Im kommunalen Testzentrum in Aglasterhausen können sich Einwohner dieser Gemeinden testen lassen. Adresse: Sport- und Festhalle Aglasterhausen, Mosbacher Straße 18; Anmeldung: https://bit.ly/3agC46u; Tel.: (0 62 62) 9 20 00.

> Waldbrunn: Im kommunalen Testzentrum können sich nur Waldbrunner Bürger testen lassen. Adresse: Alte Marktstraße 28B, Feuerwehrgerätehaus Strümpfelbrunn; Anmeldung: https://etermin.net/testzentrumwaldbrunn, Tel.: (0 62 74) 93 02 11.

> Limbach: Hier läuft noch die Vorbereitung für ein kommunales Testzentrum, das voraussichtlich in der Woche ab dem 26. April eröffnet werden kann. Hier können sich nur Limbacher Bürger testen lassen. Informationen zur Anmeldung folgen sowohl im Amtsblatt der Gemeinde als auch in der RNZ.

> Neckargerach, Binau, Zwingenberg: Zusätzlich zum Angebot der Minneburgapotheke Neckargerach, die grundsätzlich jeden Interessierten testet, hat die Gemeinde Neckargerach im Rathaus eine Teststation errichtet. Diese soll die Zeiten abdecken, in denen die Apotheke geschlossen ist. Adresse: Minneburg-Apotheke, Hauptstraße 16, Neckargerach; Rathaus, Hauptstraße 25; Anmeldung: https://corona.neckartal-apotheken.de.

> Billigheim, Schefflenz: In der Apotheke Billigheim werden grundsätzlich alle Interessierten per Schnelltest getestet. Adresse: Schefflenztalstraße 10, Billigheim; Anmeldung: Tel.: (0 62 61) 9 21 20.

> Haßmersheim: Die Gemeinschaftspraxis Sfintizky und Neugebauer bietet Corona-Schnelltests an. Adresse: Eichendorffstraße 9, Haßmersheim; Anmeldung: Tel.: (0 62 66) 2 27.

> Hüffenhardt: Die Gemeinde hat kein eigenes Testzentrum, Bürger können sich aber sowohl in der Kur-Apotheke Bad Rappenau (Heinsheimer Str. 4, Tel.: (0 72 64) 74 64), als auch in der Bahnhof-Apotheke Bad Rappenau (Bahnhofstr. 9, Tel.: (0 72 64) 9 50 40) testen lassen.

> Fahrenbach: Geplant ist ab dem 4. Mai die Eröffnung eines kommunalen Testzentrums im Bürgerzentrum am Limes für die Bürger der Ortsteile. Adresse: Ostring 6, Fahrenbach; Anmeldung: Tel.: (0 62 67) 9 20 50, E-Mail: gemeinde@fahrenbach.de.

> Gut zu wissen: In den meisten kleineren und mittleren Gemeinden werden die kommunalen Testzentren nur durch ehrenamtliche Kräfte der DRK-Ortsverbände ermöglicht. Eine Übersicht über die Apotheken, die Schnelltests anbieten, findet sich im Internet unter www.lak-bw.de/service/patient/antigen-schnelltests.html.

Wo erhält man einen PCR-Test?

PCR-Tests werden bei Personen angewendet, die typische Covid-19-Symptome (insbesondere Husten, Fieber, Geruchs- und Geschmacksverlust) haben. Außerdem haben Personen darauf Anspruch, nachdem sie einen positiven Selbsttest oder Schnelltest gemacht haben, nachdem sie über die Corona-Warnapp eine Meldung "erhöhtes Risiko" erhalten haben oder wenn sie Kontaktperson eines Infizierten sind und das Gesundheitsamt oder ein Arzt zum Coronatest raten. Viele Haus- und auch Kinderärzte nehmen inzwischen PCR-Tests vor. Eine telefonische Anmeldung ist an allen genannten Stellen zwingend notwendig! Alle bekannten Stellen sollen hier aufgelistet werden:

> Abstrichstelle Waldhausen: Montag bis Freitag, 10 bis 13 Uhr; Landstr. 1, Waldhausen; Anmeldung durch den Haus- und Kinderarzt.

> Praxis des hausärztlichen Bereitschaftsdienstes Buchen: Samstag und Sonntag, 8 bis 9.30 Uhr.

> Corona-Schwerpunktpraxis Sofia Dedinska-Eichele: Tanzbergstraße 1, Adelsheim, Anmeldung unter Tel.: (0 62 91) 16 73.

> Corona-Schwerpunktpraxis Selma Akdere: Untere Austr. 26, Adelsheim, Anmeldung unter Tel.: (0 62 91) 77 88.

> Corona-Schwerpunktpraxis Hermann Ingerl: Eisenbahnstr. 30, Mosbach, Telefon: (0 62 61) 44 35.

> Corona-Schwerpunktpraxis Elke Ender: Knopfweg 1/1, Mosbach, Tel.: (0 62 61) 6 74 44 70.

> Corona-Schwerpunktpraxis Dr. Daniel Körting, Zum Sobertsbrunnen 1, Waldbrunn, Tel.: (0 62 74) 2 25.

> Gut zu wissen: Die Teststellen werden nicht vom Landkreis, sondern von der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg vorgehalten. Das Gesundheitsamt des Kreises erhält lediglich Meldung über positive Coronafälle – mit den Tests an sich hat das Amt nichts zu tun.