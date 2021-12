Von Heiko Schattauer, Caspar Oesterreich und Noemi Girgla

Region Mosbach. Corona hatte auch den Neckar-Odenwald-Kreis im Griff. Doch es gab auch Themen, die die Menschen bewegten, die völlig Pandemie-frei waren. Der Jahresrückblick für die Region Mosbach.

Viel zu wählen

Foto: Schattauer

Da waren reichlich Kreuzchen zu machen in der Region: Neben Landtags- und Bundestagswahl standen 2021 auch mehrere Bürgermeisterwahlen auf dem Jahresplan. Zum Auftakt gab’s gleich eine faustdicke Überraschung: In Aglasterhausen sicherte sich Ende Januar Herausforderer Stefan Kron nämlich deutlich mehr Stimmen als Amtsinhaberin Sabine Schweiger. In Waldbrunn konnte wenig später Markus Haas seinen Platz in der Verwaltungsspitze klar behaupten. Immerhin gut 62 Prozent der Wahlberechtigten aus dem Wahlkreis nahmen ihr Privileg in Anspruch und stimmten im März über den neuen Landtag ab.

CDU-Kandidat Peter Hauk bestätigte sein Mandat – und vertritt damit weiter den Wahlkreis im Landtag. Die SPD stellt hingegen erstmals seit 37 Jahren keinen NOK-Abgeordneten mehr. In Zwingenberg wurde Norman Link als ehrenamtlicher Bürgermeister eindrucksvoll bestätigt, während in Haßmersheim der vakante Bürgermeisterposten überaus viele Bewerber anzog. Gleich zehn Männer wollten Nachfolger des nach Heidenheim abgewanderten Michael Salomo werden. Am Ende war’s dennoch eine klare Sache: Schon im ersten Wahlgang sicherte sich Christian Ernst mehr als 75 Prozent der Stimmen – und damit das Bürgermeisteramt in Haßmersheim.

Als Abgeordnete des Wahlkreises Odenwald-Tauber bestätigt wurde auch Nina Warken (CDU), die damit weiter im Bundestag wirken darf.

Sicher bleibt sicher: Positive Polizeibilanz

Foto: Schattauer

Es bleibt dabei: Der Neckar-Odenwald-Kreis zählt zu den sichersten Regionen im ganzen Land. Die Kriminalstatistik, die das zuständige Polizeipräsidium (PP) Heilbronn Anfang März für das abgelaufene Jahr präsentiert, liefert jedenfalls positive Werte für den NOK. Die sogenannte Häufigkeitszahl als Maßstab herangezogen, steht das PP Heilbronn gar an Platz eins der landesweiten Tabelle. Die Kriminalitätsbelastung ist hier demnach die geringste. 3662 Straftaten pro 100.000 Einwohner waren im Jahr 2020 präsidiumsweit bekannt und verfolgt geworden (-5,5 Prozent).

Im NOK selbst stieg die Zahl der Fälle allerdings um 1,4 Prozent an (4695 Straftaten). 68,9 Prozent dieser Delikte wurden dafür aber von der Polizei auch aufgeklärt. Der drittbeste Wert in ganz Baden-Württemberg.

"Das beste Internet der Welt"

Foto: lah

Wir bauen Zukunft, wir starten in das Gigabit-Zeitalter, freute sich Landrat Dr. Achim Brötel in Aglasterhausen beim Spatenstich Ende Juli über den flächendeckenden Glasfaserausbau im Neckar-Odenwald-Kreis. "Das goldene Zeitalter beginnt", erklärte Peter Hauk, Minister für Ländlichen Raum, und Innenminister Thomas Strobel war sich sicher: "Hier entsteht das beste Internet der Welt."

Bis Ende 2024 sollen alle 27 Kommunen des Landkreises schrittweise mit Glasfaserkabel versorgt werden, neben Aglasterhausen begann die BBV Deutschland mit dem Ausbau dieses Jahr auch in Schwarzach und Obrigheim. Mehr als 120 Millionen Euro nimmt der Infrastrukturinvestor "Infracapital" für das Projekt insgesamt in die Hand. Eine rein privatwirtschaftlich Initiative und damit deutschlandweit eine Premiere.

Schild des Jahres

Es ist nicht nur ein Dummejungenstreich, mit der Zeit gehen die Diebstähle der Asbacher Ortsschilder ganz schön ins Geld. "Die Kosten pro ersetzter Tafel belaufen sich auf ca. 200 Euro", bezifferte das Landratsamt. 2021 hat sich eine unschöne Tradition aus dem Vorjahr fortgesetzt. "Seit 21. Juli 2020 wurden insgesamt zehn der Schilder entwendet", ließ die Pressestelle des Polizeipräsidiums Heilbronn wissen – sechs davon verschwanden in diesem Jahr. Betroffen sind alle vier Ortseingangsschilder des Obrigheimer Ortsteils. "Der Schilderdiebstahl wechselt – je nachdem was gerade da ist", ließ das Polizeipräsidium wissen.

Einer für alle

Foto: Schattauer

Die Liste der Vorschläge für den Ehrenamtspreis 2021 war lang und vielfältig. Drei mit insgesamt 6000 Euro dotierte Preise hatte die Bürgerstiftung für die Region Mosbach für Menschen und Gruppen ausgelobt, die sich in besonderer Weise ehrenamtlich einbringen. Zum zweiten Mal hatten dabei die Leser der RNZ das letzte Wort – und durften für die fünf Finalisten des Ehrenamtspreises abstimmen. Zum klaren Stimmenkönig avancierte der Schwarzacher Patrick Haag (Foto), der den 1. Preis erhielt.

Dass der unter anderem als Helfer vor Ort tätige Haag ebenso wie die weiteren Preisträger – die DRK-Rettungshundestaffel Mosbach und der MC "Fire Hawks" aus Elztal – stellvertretend für alle ehrenamtlich Aktiven in der Region gewürdigt werde, verdeutlichte der Vorsitzende der Bürgerstiftung, Dr. Frank Zundel, bei der Preisübergabe.

Gute Zahlen, schlechte Zahlen

Foto: Schattauer

Von Licht- und Schattenseiten war die Verkehrsunfallstatistik für den Neckar-Odenwald-Kreis geprägt. Zwar ging die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle um 16,3 Prozent zurück, wie das Polizeipräsidium Heilbronn im Frühjahr berichtete, und auch bei den Unfällen mit Personenschaden verzeichnete man einen Rückgang um 10,3 Prozent.

Zehn Verkehrstote und damit einer mehr als im Vorjahr, 66 Prozent mehr Unfälle unter Drogeneinfluss sowie ein Anstieg um 50 Prozent bei den Unfällen mit E-Bikes trübten jedoch die Bilanz. Immerhin: Die Zahl der getöteten Zweiradfahrer ging von sieben auf drei zurück. Unfallursache Nummer eins blieb "mit deutlichem Abstand" zu hohes Tempo.