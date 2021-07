Vier Millionen Tonnen Plastikmüll landen pro Jahr in den Meeren. Das Foto zeigt eines der Bilder von Lucia Höfer, die die Öffentlichkeit für das Thema auch in der Region sensibilisieren will. Foto: Surfrider

Region Mosbach. (cao/hwz) In Mannheim haben die Bilder am Neckarufer schon für Aufsehen gesorgt – jetzt soll die Kunstaktion der Umweltschutz-Organisation Surfrider Baden-Pfalz auf den gesamten Flusslauf ausgeweitet werden: Am kommenden Samstag, 17. Juli, ruft der Verein dazu auf, unter dem Motto "Art pour l’océan" (Kunst für den Ozean) "an den Neckar-Promenaden von Stuttgart über Heilbronn, Mosbach, Eberbach und Heidelberg bis nach Mannheim selbst gestaltete Plakate aufzuhängen, die auf eines der größten Probleme unserer Zeit hinweisen", wie Uwe Franken von Surfrider im Gespräch mit der RNZ erklärt. Die Verschmutzung von Gewässern und Meeren durch achtlos weggeworfenen Plastikmüll, abgelassenes Schweröl von Schiffen, Mikroplastik im Abwasser und anderen Chemikalien sei eine "absolute Katastrophe, für die wir jeden, den wir nur irgendwie erreichen können, sensibilisieren wollen", betont der Aktivist.

Wie schnell Unachtsamkeit gemischt mit umweltschädlichen Substanzen zur Tragödie werden kann, machte erst Anfang Mai der folgenschwere Störfall an der Kläranlage Limbach deutlich. Zur Erinnerung: Von der Anlage aus war in der Nacht von 5. auf 6. Mai ein zur Verdichtung von Klärschlamm eingesetztes Flockungsmittel in die Lautzenklinge und die Elz gelaufen, woraufhin es im Gewässer zu einem massiven Fischsterben gekommen war. Die Ermittlungen der Polizei dazu sind noch immer nicht abgeschlossen.

"Das war ein tragisches Unglück, das sich auf keinen Fall wiederholen darf", sagt Franken. Alles, was in der Elz lande, fließe weiter in den Neckar, in den Rhein – und verseuche am Ende auch die Nordsee. Und auch wenn das Verdickungsmittel schnell soweit verdünnt war, dass es keinen (weiteren) unmittelbaren Schaden mehr anrichtete, "sollte uns die Katastrophe immer daran erinnern, wie verletzlich unsere Umwelt doch ist", erklärt der Naturschützer mit Blick auf den regionalen Störfall. Vor allem Plastik wirke sich über Dutzende Jahre auf das ökologische Gleichgewicht aus.

Weil Kunststoff extrem lange braucht, um biologisch abgebaut zu werden, treiben Plastiktüten und PET-Flaschen über Jahrhunderte in Flüssen und Meeren. Der Müll verstopft die Mägen von Seevögeln, Fischen und Walen. Das Gesamtgewicht der Plastikteilchen, die alle Flüsse weltweit ins Meer befördern, schätzen Forscher vom Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven auf bis zu vier Millionen Tonnen pro Jahr.

Art pour l’océan ist nicht die erste Surfrider-Aktion in der Region, die für den Umweltschutz sensibilisieren und das öffentliche Interesse wecken soll. "Inmitten der Pandemie haben wir schon einmal Hunderte achtlos weggeworfene Masken auf der Neckarwiese in Mannheim aufgesammelt und an einer Schnur aufgespannt. Das mediale Interesse war der Wahnsinn", freut sich Franken noch immer über die Resonanz dieser Aktion.

Die Idee zu Art pour l’océan entlang des Neckars entstand dagegen eher zufällig. Nach einer kleinen Plakataktion meldete sich die 16-jährige Lucia Höfer bei den Surfridern. Mit dem Vorschlag, selbst 20 Bilder auf Sperrholz zu malen und damit auf die Verschmutzung der Meere hinzuweisen. "Wenn sich nichts ändert, gibt es 2050 mehr Plastik als Fische im Meer" ist auf einem ihrer Bilder zu lesen, auf dem eine große Plastiktüte versucht, zwei Fische zu verschlingen. Ein anderes Werk zeigt eine Möwe am Strand mit Plastik im Schnabel. "Jedes Jahr sterben eine Million Seevögel durch den Kontakt mit unserem Plastikmüll", hat Lucia Höfer dazugeschrieben. Sie und ihre Mitstreiter von den Surfridern haben ein klares Ziel: "Es ist nötig, jetzt zu handeln. Es reicht eben nicht, erst in 20 Jahren etwas zu tun", so die 16-Jährige.

Am Samstag sollen die Kunstwerke für den Umweltschutz entlang des Neckars – gerne aber auch an deren Gewässern, so Franken – aufgehängt werden. "Uns liegt Nachhaltigkeit am Herzen, sodass wir dazu aufrufen, alte Holzbretter vom Sperrmüll als Leinwand zu verwenden und die Anbringung an Bäumen ohne Schäden vorzunehmen", sagt Uwe Franken abschließend.

Info: Wer Interesse an der Aktion hat, kann sich bei Uwe Franken per E-Mail an uwe@surfriderbadenpfalz.de melden.