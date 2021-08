Bei zwölf Grad Außentemperatur fühlten sich die Kühe auf der Weide in Neckarkatzenbach dieser Tage richtig wohl. Auch wenn das momentane Wetter nicht den Wünschen der meisten Menschen und ihrer Vorstellung vom Sommer entspricht, bieten sich Fotografen in den Morgenstunden mitunter beeindruckende Motive. Foto: Heinz Staab

Von Noemi Girgla

Region Mosbach. Den Sommer haben wir uns nach dem tristen, entbehrungsreichen Winter wohl alle etwas anders vorgestellt. Mit Eis essen, Schwimmen gehen und sich die Sonne ins Gesicht scheinen lassen. Und ein paar Momente dieser Art hatten wir ja auch. Aktuell sind die Tage, wie schon einige in diesem eigentlichen Hochsommer, wieder von Regen und Grau geprägt. Dafür eröffnen sich Fotografen in den frühen Morgenstunden mitunter beeindruckende Motive – wenn denn mal kein Nass vom Himmel kommt, sondern eine Konzentration kleinster Wassertröpfchen unmittelbar über dem Boden hängt: Nebel.

Der Nebel inspirierte Kunst und Literatur schon immer. Er steht für Irrtum, Ungewissheit, Unbewusstheit, Verlorenheit und Einsamkeit. Und verloren wirkt der Sommer ja auch irgendwie. Aber auch etwas Mystisches haftet ihm an. So fantasiert der fiebernde Knabe in Goethes "Erlkönig" von einem Wesen mit "Kron und Schweif", das ihn zu sich locken möchte. Tut der Vater die Erscheinung zunächst als einen "Nebelstreif" ab, wird auch ihm mit der Zeit Angst und Bange. Auch der "Vater der Schauerliteratur", Edgar Allan Poe, bediente sich gerne des Nebelmotivs. So gerne sogar, dass einem 1914 erschienenen Sammelband mit einigen seiner Werken den Titel "Nebelmeer" verpasst wurde.

Bis heute hat der Nebel nichts von seiner Wirkung des Ungewissen, des Undurchdringlichen eingebüßt. Welcher Gruselfilm kommt schon ohne die wabernden Wogen aus. In einem Roman von Stephen King, der von John Carpenter verfilmt wurde, spielt er sogar die Hauptrolle. Nebel verschleiert und verbirgt – zum Beispiel den Sommer. Und auch heute noch spricht man von Nacht-und-Nebel-Aktionen, wenn etwas im Geheimen stattfindet.

Aber nicht nur Negatives haftet dem Wetterphänomen an. Gerne griffen Maler die ästhetische Erfahrung auf und verarbeiteten sie. Man denke nur an das Gemälde "Der Wanderer über dem Nebelmeer" von Caspar David Friedrich. Oder später an den Expressionisten Franz Marc mit seinem "Aufsteigenden Nebel".

Die Kühe in Neckarkatzenbach, die dieser Tage Bekanntschaft mit einer dicken Nebelbank machten, interessieren sich jedoch herzlich wenig für Literatur, Film und Kunst. Auch stehen sie dem nass-kalten Wetter durchaus aufgeschlossener gegenüber als der Mensch, der sich nach einem warmen Sommer gesehnt hat. Sie finden die kühleren Temperaturen sogar richtig gut. Bei fünf bis 17 Grad fühlen sie sich wohl.

Da kamen ihnen die "frischen zwölf Grad", bei denen Hobby-Fotograf und RNZ-Mitarbeiter Heinz Staab mit seiner Kamera vorbeikam, sehr gelegen. Auch der Rest passte: Der Tisch – bzw. die Wiese – war gedeckt mit saftigem grünen Gras, und die Sonne konnte sich "nach einem zunächst schweren Stand", wie Staab berichtete, doch noch gegen die Nebelbänke, die über der alten Neckarschleife im Bildhintergrund hingen, durchsetzen.

Auch wenn der Sommer schon weitgehend vorbei zu sein scheint, ab Mitte der kommenden Woche lässt sich doch noch einmal auf ein paar Sonnenstrahlen mehr hoffen. Vielleicht bekommen wir ja einen schönen Spätsommer. Mit Temperaturen, die Kuh und Mensch gut finden, bunten Blättern in den Wäldern und natürlich mit morgendlichem Nebel, der verträumt und ein bisschen mystisch über Wiesen und Hügeln liegt. Und so grau und trist dieser Nebel manchmal beim ersten Blick aus dem Fenster auch anmuten mag – irgendwann gewinnt doch wieder die Sonne. Auf den Weiden in Neckarkatzenbach, am ehemaligen und aktuellen Lauf des Neckars – und in der gesamten Region.

