Von Heiko Schattauer

Region Mosbach. Die Vorauswahl ist getroffen, jetzt sind die RNZ-Leser am Zug. Für den Ehrenamtspreis 2021, den die Bürgerstiftung für die Region Mosbach in Kooperation mit der Rhein-Neckar-Zeitung und unter Schirmherrschaft von Landrat Dr. Achim Brötel vergibt, sind die fünf Finalisten gekürt. Vom Votum der Leser hängt nun ab, an wen die drei ausgelobten Auszeichnungen – dotiert mit insgesamt 6000 Euro – des diesjährigen Ehrenamtspreis-Wettbewerbs am Ende gehen sollen. Insgesamt 17 Bewerbungen waren eingegangen, das Kuratorium der Bürgerstiftung verständigte sich nach eingehender Beratung über die vorgeschlagenen Gruppen und Einzelpersonen und deren ehrenamtliches Engagement auf die "Final Five".

Welches Engagement bewegt Sie am meisten? Ab heutigem Donnerstag können RNZ-Leser für Ihren ganz persönlichen Favoriten beim Ehrenamtspreis 2021 abstimmen. Entweder per E-Mail an red-mosbach@rnz.de oder gerne auch telefonisch unter (06261) 93227168, von 9 bis 15 Uhr (Montag bis Freitag). Stimmabgaben sind für die vorgestellten "Final Five" ab sofort und bis einschließlich kommenden Donnerstag, 11. November, möglich. Jeder stimmabgebende Leser hat eine Stimme, Mehrfachstimmabgaben werden nicht berücksichtigt. Die drei Gewinner werden im Nachgang des Votings natürlich in der Rhein-Neckar-Zeitung noch einmal vorgestellt.

"Verleihungsfest" nicht möglich

Dass diese Vorauswahl alles andere als leicht war, verdeutlicht Dr. Frank Zundel, Vorsitzender der Bürgerstiftung: "Die Auswahl fiel schon deshalb schwer, da diese aufgrund der coronabedingten Umstände auch im Kuratorium digital erfolgen musste. Den direkten Austausch als Diskussionsgrundlage gab es deshalb nur eingeschränkt."

Überhaupt wirke sich die anhaltende Corona-Pandemie auch weiter auf den Ehrenamtspreis aus, wie auch die Vorstandsmitglieder der Bürgerstiftung, Patricia Spitzer, Michael Keilbach und Marco Garcia als Vorsitzender des Kuratoriums bestätigen: "Auch 2021 waren ehrenamtliche Aktivitäten coronabedingt in vielen Bereichen eingeschränkt", erklären die Verantwortlichen der preisverleihenden Bürgerstiftung. Bei den eingereichten Bewerbungen seien durchaus große Unterschiede erkennbar gewesen, weiterführende Informationen habe man zum Teil erst nachfordern müssen.

Besonders schade findet Marco Garcia, dass man die ursprüngliche Idee, nämlich den Ehrenamtspreis "quasi stellvertretend" zu vergeben und für die ehrenamtlich Tätigen in unserer Region ein "Verleihungsfest" zu zelebrieren, auch dieses Jahr nicht möglich sein wird.

Zur Wahl für die drei Ehrenamtspreise stehen nun fünf Vorschläge, eine Wochen lang (also bis 11. November) dürfen die Leser der RNZ telefonisch oder per E-Mail ihre Stimme für einen der folgenden Bewerber abgeben:

Wer wird den diesjährigen Pokal in der Hand halten? Darüber dürfen RNZ-Leser ab heutigem Donnerstag abstimmen. Foto: schat

Rettungshundestaffel Mosbach

Seit nunmehr 20 Jahren engagieren sich die Mitglieder der rein ehrenamtlichen Gruppe für die Gesellschaft. Für ihre eigentliche Aufgabe, also die Hilfeleistung bei der Suche nach vermissten Personen mit entsprechend ausgebildeten Hunden, stehen sie 365 Tage im Jahr rund um die Uhr bereit. Darüber hinaus unterstützten die ca. 20 Ehrenamtlichen der Rettungshundestaffel des DRK-Kreisverbands Mosbach unter Leitung von Nadja Roos und Gabriele Fuchs zuletzt u.a. das Deutsche Rote Kreuz bei übernommenen Aufgaben in der Corona-Pandemie oder die Hilfskräfte beim Einsatz nach der Unwetterkatastrophe in Rheinland-Pfalz.

Patrick Haag, Schwarzach

Helfer vor Ort, Notfallseelsorge, Freiwillige Feuerwehr, Gemeinderat, Corona-Testzentrum, Krankenhaus – die Liste der "Beteiligungen" des 35-jährigen Schwarzachers ist lang. Sein ehrenamtliches Engagement ist ebenso vielfältig wie ausdauernd. Bei den Helfern vor Ort ist er schon 15 Jahre aktiv, bei der Freiwilligen Feuerwehr Schwarzach bereits 25 Jahre. Hauptberuflich als Hausmeister bei der Gemeinde Aglasterhausen angestellt, widmet Haag seine Freizeit nahezu vollständig dem Ehrenamt. So ging zuletzt auch die Einrichtung des Corona-Testzentrums im Kleinen Odenwald auf seine Initiative zurück.

MC "Fire Hawks" Elztal

Die Motorradfreunde aus Elztal sind auch große Tierfreunde: So engagiert man sich schon seit etlichen Jahren für das Tierheim in Dallau, allein in diesem Jahr sammelte der Club 6000 Euro an Barspenden und weitere 1600 Euro an Sachspenden. Aber auch außerhalb der Gemeinde ist man nicht nur mit den heißen Öfen sondern auch helfend unterwegs. Nach der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen sammelte man ebenfalls schnell und fleißig Spenden ein, konnte am Ende 12.000 Euro vor Ort an Betroffene weitergeben. Vor Ort war man zudem jüngst in einem kleinen Bergdorf in Albanien – mit einem bis unters Dach mit Kleidung, Spielzeug u.a. gefüllten Lkw.

Freundeskreis Suchthilfe Obrigheim

Der Gründervater ist 2018 leider verstorben, seine Ideen und sein Hilfsansatz werden aber weiter gelebt und gepflegt. Vor über 30 Jahren gründete Udo Roncossek den Freundeskreis Suchthilfe Obrigheim, der unter Schirmherrschaft des Diakonischen Werks NOK steht. Ziel war und ist bis heute, alkohol- und drogenabhängigen Jugendlichen ganz pragmatisch zu helfen. Dazu gibt es regelmäßige Treffen, Gruppen- und Einzelgespräche sollen die Betroffenen unterstützen, Wege aus der meist vernichtenden Sucht aufzeigen. Das von Udo Roncossek ehrenamtlich angestoßene Projekt führen inzwischen Frank Linker aus Obrigheim und Sven Pelzer aus Hochhausen engagiert fort.

Verein "Mona Lisa" Mosbach

Offiziell 2019 als gemeinnütziger Verein gegründet, setzen sich die Mitglieder von "Mona Lisa" schon viele Jahre für die Gesellschaft und vor allem für deren schwächere oder ärmere Mitglieder ein. So begleitet die Gruppe unter Vorsitz von Kristina Taschetta u.a. blinde Menschen, pflegt Kooperationen mit dem Kindergarten "Kleckse" oder dem Kinderschutzbund. Aktuell arbeitet man an der Einrichtung einer Koch- und Backwerkstatt in der Bachmühle Mosbach. Dort will man mit Kindern und Jugendlichen, aber auch mit Bedürftigen kochen, einmal in der Woche soll dann armen Menschen eine kostenlose warme Mahlzeit angeboten werden.

Für den Schirmherrn des Ehrenamtspreises 2021, Landrat Dr. Achim Brötel, steht unterdessen schon vor der Abstimmung fest: "Das Ehrenamt ist so bunt und so vielfältig wie das Leben selbst. Insbesondere ist es aber ein Gewinn für unsere lebendige Bürgergesellschaft. Unsere fünf diesjährigen Finalisten für den Ehrenamtspreis unterstreichen das eindrucksvoll. Für mich ist es deshalb auch zweitrangig, wer am Ende die meisten Stimmen bekommt. Gewinner sind wir nämlich alle!" Dem ist an dieser Stelle nichts mehr hinzuzufügen, wir sind dennoch gespannt auf die Abstimmung und deren Ergebnisse. Die Vorschläge, die nach Abschluss des RNZ-Leser-Votings die meisten Stimmen auf sich vereinen können, werden mit den drei Ehrenamtspreisen 2021 ausgezeichnet. Der 1. Preis ist mit 3000 Euro dotiert, der 2. Preis mit 2000 Euro und der 3. Preis (als Sonderpreis des Rotary-Clubs Mosbach-Buchen verliehen) mit 1000 Euro. Alle drei Preisträger erhalten zudem den von der Mosbacher Künstlerin Ulrike Thiele gestalteten Ehrenamtspreis in Form einer Skulptur aus Aluminium und Holz.