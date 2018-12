Mosbach. (schat) Am Ende schaut man ja immer auf das, was bleibt: So ist das auch beim Rückblick auf ein Jahr, das gerade im Begriff ist, sich zu verabschieden. Wenn man über den regionalen Tellerrand hinaus schaut, dann wäre 2018 aber auch geeignet, um auf das zu blicken, was nicht geblieben ist. So hat man es 2018 (wieder) nicht geschafft, wirksame Schritte gegen den Klimawandel einzuleiten. Vielleicht auch ein bisschen viel verlangt. Genauso wie eine Titelverteidigung bei der Fußball-WM. Fünf Sterne mit Sternchen hat man sich dagegen beim Krisenmanagement zum Dieselskandal verdient. Sorry, lustig ist das schon lange nicht mehr.

Hintergrund Die Chronik > 2./3. Januar: Sturmtief "Burglind" entwurzelt Bäume und deckt Dächer ab > 10. Januar: Mosbacher Stadträte sagen in der Alten Mälzerei "Nein" zum Einwohnerantrag der Bürgerinitiative > 12. Januar: Bei der RNZ-Weihnachtsaktion kommt ein Rekordbetrag von stolzen 87.691 Euro zusammen > 13. Januar: Der Narrentempel bebt: Der [+] Lesen Sie mehr Die Chronik > 2./3. Januar: Sturmtief "Burglind" entwurzelt Bäume und deckt Dächer ab > 10. Januar: Mosbacher Stadträte sagen in der Alten Mälzerei "Nein" zum Einwohnerantrag der Bürgerinitiative > 12. Januar: Bei der RNZ-Weihnachtsaktion kommt ein Rekordbetrag von stolzen 87.691 Euro zusammen > 13. Januar: Der Narrentempel bebt: Der Narrenring Main-Neckar eröffnet bei der KG "Neckario" die Kampagne > 14. Januar: Walter Neff bleibt Bürgermeister in Hüffenhardt > 19. Januar: Nach 32 Jahren als Binauer Bürgermeister geht Peter Keller in den Ruhestand, René Friedrich folgt nach > 20. Januar: Brand eines Wohnhauses in Diedesheim fordert zwei Verletzte > 21. Januar: In Neckargerach wird Norman Link als Bürgermeister bestätigt > 25. Januar: Großeinsatz in Sattelbach: Feuer in einem Mehrfamilienhaus > 28. Januar: Die Limbacher wählen Thorsten Weber zum Bürgermeister > 30. Januar: Das Parkhaus an der Ecke B27/Kistnerstraße muss warten - es gibt noch kein Unternehmen, das es baut > 3. Februar: Die Mosbacher Polizei klagt über einen Personalmangel > 6. Februar: Simone Heitz (Aglasterhausen) erhält Bundesverdienstkreuz > 15. Februar: Die Tür bleibt zu: Landgericht bestätigt Verbot für "DocMorris" > 15. Februar: Einer der Räuber, die im Masseldorn brutal einen 71-Jährigen überfielen, muss acht Jahre hinter Gittern. Weiter Verurteilungen folgen > 26. Februar: Die Neckarelzer Firma Eisenguss rutscht in die Insolvenz > 28. Februar: Die Absage des Musikschul-Musicals "Honk" sorgt für Unmut > 7. März: Der Limbacher Ortsteil Heidersbach wird zum Bioenergiedorf > 10. März: Die Verkehrsunfallstatistik weist Licht und Schatten aus > 18. März: DLRG Mosbach feiert 50 Jahre des Bestehens > 24. März: Eine Kollision auf der L525 bei Robern fordert ein Todesopfer > 25. März: Die Würfel sind gefallen: Steyler Missionare stellen Betrieb ein > 26. März: Die Johannes-Diakonie gibt bekannt, dass man in Eigenregie ein neues Seniorenzentrum bauen wird > 20. April: Der Rückbaustart des KWO jährt sich zum zehnten Mal > 25. April: Die Staatsanwaltschaft muss sich mit einem schweren Vorwurf befassen: Ließ ein Oberarzt der NO-Kliniken einen Patienten in Buchen ersticken? > 25. April: In Haßmersheim diskutiert man seit Jahresbeginn über eine Ortsrandentlastungsstraße > 16. Mai: Aachener Firma erwirbt Firma Eisenguss > 15. Mai: Langjähriger IHK-Geschäftsführer Bernhard Kraft geht in Rente > 17. Mai: Rote Blitzkugel schlägt in den Kamin einer Mosbacher Metzgerei ein > 21. Mai: Erster Glockenguss der Gießerei Bachert in Neunkirchen > 27. Mai: Ein Segelflugzeug stürzt bei Reichenbuch ab, der Pilot stirbt > 30. Mai: Nichts geht mehr: Ein Stromausfall legt Haßmersheim lahm > 2. Juni: Politisches Beben in Mosbach: Grüne und AL trennen sich > 7. Juni: Die Volksbank Mosbach verabschiedet ihren langjährigen Vorstandsvorsitzenden Klaus Saffenreuther > 19. Juni: auf der L 526 schleudert bei Billigheim ein 46-Jähriger mit seinem Motorrad gegen ein Auto - und stirbt > 20. Juni: Kurz nach dem Start stürzt ein Kleinflugzeug in Lohrbach ab, der Pilot kommt dabei ums Leben > 30. Juni: Polizei beendet aus dem Ruder gelaufene Familienfeier in Neckarelz > 5. Juli: Die ev. Kirchengemeinde zieht sich aus dem Projekt "Kindergarten Waldstadt" zurück, gebaut wird dennoch > 8. Juli: In Haßmersheim zerstört ein Feuer die Flüchtlingsunterkunft > 15. Juli: Katholische und evangelische Christen feiern die Maueröffnung zwischen St. Juliana und Stiftskirche > 17. Juli: Mosbacher Mehrgenerationenhaus feiert zehnjähriges Bestehen > 24. Juli: Mit einem Fest feiert Sulzbach die erneuerte Ortsdurchfahrt > 27. Juli: Realschule Obrigheim feiert 50-jähriges Bestehen > 26. Juli: Das AOK-Kundencenter in Mosbach erstrahlt in neuem Glanz > 29. Juli: Nach 58 Jahren das Aus: Mit einem Gottesdienst verabschieden sich die Steyler Missionare aus Mosbach > 1. August: Eigene Trinkflasche mitbringen und auffüllen, heißt es im Wahlkreisbüro von MdL Georg Nelius. Dort öffnet Mosbachs erste "Refill-Station" > 3. und 4. August: Das Neckarvorland wird wieder zum Mekka für Folk-Anhänger. Denn Folk am Neckar ruft > 6. August: Menschenleben retten mit einer App - Mit der Unterschrift unter dem Vertrag ist der Landkreis Pilotregion für das Projekt "Mobile Retter" > 9. August: Die Telefone stehen still. Mehrere Telekom-Kunden hören über zwei Wochen kein Freizeichen auf ihrem Festnetzanschluss > 13. August: Für 13 Jahre muss ein Wirt aus Götzingen hinter schwedische Gardinen. So das Urteil im Mordprozess > 18. August: 600 Motorradfahrer gaben Gummi und 3500 Zuschauer fieberten beim "Night Run Odenwald" auf dem Flugplatz Lohrbach mit > 31. August: Zäsur in der RNZ Mosbach: Nach 16 Jahren als Redaktionsleiter geht Gerhard Layer in den Ruhestand. Als kommissarischer Nachfolger übernimmt Heiko Schattauer, nicht ohne "ly" mit einer exklusiven Sonderseite zu würdigen > 3. September: Großeinsatz am Verdi-Bildungszentrum Mosbach wegen Verdachts auf Gasaustritt > 6. September: Zwei Schwerverletzte bei einem Unfall auf der B37 zwischen Neckargerach und Binau > 14. September: Der "Mosbacher Sommer 2018" sagt mit der "Kneipen-KultTour" stimmungsvoll Adieu > 16. September: Besondere Auszeichnung: Der Umlaufberg "Mittelberg" zwischen Neckarkatzenbach und Guttenbach wird Geotop 2018 > 23. September: Der Neckarsteig wird nun auch offiziell zu "Deutschland schönstem Wanderweg 2018" gekrönt > 27. September: Das Blättern von Sitzungsunterlagen ist ad acta gelegt: Mosbachs Gemeinderäte haben nun Tablets > 27. September: Der Sommer legt eine Extra-Runde ein: Wegen den langen Öffnungszeiten des "faMos" dreht ein SWR-Fernsehteam im Freibad > 9./10. Oktober: Schlaflos in Neckarelz: In der ehemaligen Neckartalkaserne findet eine große Anti-Terror-Übung statt > 22. Oktober: Die Odyssee beginnt: Fünf Baustellen zwischen Buchen und Mosbach sorgen wochenlang für Verkehrschaos und lange Umleitungen > 25. Oktober: Bei einer Razzia findet die Polizei kiloweise Drogen und Waffen in einem Wohnhaus in Aglasterhausen > 10. November: Ein Zeichen des Erinnerns setzt Mosbach anlässlich des 80. Jahrestages der Novemberpogrome > 13. November: Zum 12. Mal werden die Ehrenamtspreise der Region verliehen > 14. November: DLRG Schefflenz feiert 50-jähriges Bestehen > 14. November: Nicht ganz so rund läuft es bei der ersten Sitzung des "Runden Tisches Pfalzgrafenstift" > 16. November: Vorstandsvorsitzender der Johannes-Diakonie Mosbach, Dr. Hanns-Lothar Förschler, verabschiedet sich in den Ruhestand > 26. November: Der Verein "Freunde des Pfalzgrafenstifts" löst sich auf > 27. November: Üble Gerüche legen die Postzustellung in Mosbach lahm > 27. November: In der Elz wird die Leiche eines 65-jährigen Mann gefunden > 28. November: An der Grundschule Aglasterhausen feiert man die Einweihung der Mensa > 29. November: Achim Küller ist der neue Revierleiter, Jürgen Helfrich wechselt ins Polizeipräsidium Heilbronn > 3. Dezember: "Inast" zieht in die ehemalige Neckartalkaserne um > 5. Dezember: Nina Warken kehrt in den Bundestag zurück > 7. Dezember: Über Weihnachten können im Mosbacher Kreißsaal keine Kinder geboren werden, da der zeitweise geschlossen bleibt > 7. Dezember: Ein 31-Jähriger aus Aglasterhausen wird wegen bewaffneten Rauschgifthandels verurteilt > 8. Dezember: Die Busse rollen erst später an, der Start der neuen Linie Mosbach-Buchen wird verschoben > 12. Dezember: Die ersten Tonnen KWO-Bauschutt kommen auf die Buchener Deponie "Sansenhecken" > 24. Dezember: Beim Fahrenbacher Weihnachtsmarkt kamen 23.000 Euro für guten Zweck zusammen

Bei uns bleibt da schon mehr vom Jahr 2018: Die Trockenheit - so viel zum Klimawandel - haben wir überstanden, selbst spontan eingerichtete oder wieder verschobene Baustellen konnten uns nicht dauerhaft aufhalten. Der Odenwälder ist halt hart im Nehmen. Und im Notfall helfen die Kliniken, die man erfreulicherweise noch immer vor der eigenen Haustüre hat - wenn auch deren Erhalt manchmal selbst Schmerzen auslöst.

Erhalten geblieben ist 2018 auch die Diskussion um die Zukunft des Pfalzgrafenstifts. Sie wird auch 2019 weitergehen. Ebenso wie die um die Zukunft der Schulen in Mosbach. Immerhin wurden hier einige (infrastrukturelle) Hausaufgaben zuletzt erledigt, das gibt ein Lob im Jahreszeugnis.

Und noch eine Erkenntnis, die bleibt: Auf die Menschen in der Region kann man sich nach wie vor verlassen. Egal ob mit persönlichen Engagement (wie etwa der Ehrenamtspreis wieder einmal gezeigt hat) oder wenn es darum geht, Unterstützung für Ärmere zu leisten - wie etwa die Weihnachtsaktion der RNZ oder der Benefiz-Weihnachtsmarkt in Fahrenbach belegen. Und das, das soll bitte auch im neuen Jahr so bleiben. Danke! Auf ein (gutes) Neues ...

Von Baustelle zu Baustelle

Hauptstraße, Herrenwiesenstraße, Eisenbahnstraße (ja, schon fast wieder vergessen) - und natürlich die Mega-Baustelle auf der Bundesstraße B27: Mit Blick auf die Verkehrswege geht 2018 als das Jahr der Erneuerung durch. An etlichen, sonst stark frequentierten Streckenabschnitten rollten statt Autos nur die Bagger, Fertiger und Walzen. Insbesondere die Maßnahmen an der B27 sorgten für Behinderungen und Ärger, zumal das Baustellenmanagement mitunter eher suboptimal lief. Während im Stadtgebiet inzwischen fast alles fertig ist, steht an der Bundesstraße ein weiterer Bau- und Sperrungsschritt noch bevor.

Reichlich Hausaufgaben

Die Zukunft der Bildungseinrichtungen war 2018 ein bedeutendes Thema in Mosbach - und auch im kommenden Jahr werden sich weiter viele Diskussionen um die Schulen drehen. Hausaufgaben gibt es für Verwaltung, Gemeinderat und Verantwortliche jede Menge. Bei den zahlreichen (dringend notwendigen) Sanierungsmaßnahmen sorgten Kostenexplosionen für Diskussionsstoff, mitunter geht es - wie zuletzt beim Thema Werkrealschule - gar um existenzielle Fragen.

Das Stift bleibt Thema

Quo vadis, Pfalzgrafenstift? Auch im Jahr 2018 erhitzten sich über diese Frage die Gemüter in Mosbach. Klar ist: Die Johannes-Diakonie Mosbach errichtet nun in Eigenregie auf ihrem Gelände ein Seniorenzentrum. Aber wie nutzt man künftig das Gebäude in der Schlossgasse? Ein auf den Weg gebrachtes Interessenbekundungsverfahren sollte Klarheit bringen, doch einige Interessenten müssen nacharbeiten. Derweil pocht die Bürgerinitiative darauf, dass die vollstationäre Pflege ein Bestandteil des Nutzungskonzepts sein soll. Reichlich Stoff für die nächste Auflage des "Runden Tisches" ...

Lehre statt Lebensmittel?

Wo derzeit noch Kunden ihren Einkaufswagen durch die Regalreihen schieben, könnten künftig Studierende der DHBW Mosbach büffeln. Denn: Im Obertorzentrum soll das Baukompetenzzentrum der Hochschule mit Vorlesungsräumen, Laboren und Büros eine Heimat finden. Bis es soweit allerdings ist, müssen noch einige Hürden überwunden und Gespräche geführt werden.

Klinik mit und ohne Kreißsaal

Jedes Jahr dabei: Die Neckar-Odenwald-Kliniken lieferten auch 2018 genügend Gesprächsstoff. Der Neckar-Odenwald-Kreis hat zwar die höchste Geburtenrate in Baden-Württemberg - über Weihnachten hieß es am Mosbacher Standort der NO-Kliniken aber leider nicht: Ihr Kinderlein, kommet. Die Tür zum Kreißsaal war vom 25. bis 28. Dezember geschlossen. Begründung: Hebammenmangel. Auch sonst lieferten die Kliniken Diskussionsstoff: Das Defizit sank erst und stieg dann wieder. Und zuletzt sah man sich nun Klagen der Krankenkassen entgegen.

Deutschlands schönster Weg

Als Einheimischer hat man den Blick für die Schönheit unserer Region vielleicht nicht immer so scharf gestellt - aber das Ergebnis ist klar und deutlich: Im Spätsommer nämlich steht fest, dass der "Neckarsteig" Deutschlands schönster Wanderweg ist. Das "Wandermagazin" hatte zur Abstimmung aufgerufen, in der Kategorie "Routen" wurde der regionale Wanderweg zum Sieger gekürt. Insgesamt stimmten rund 18.200 Personen ab, über 13 Prozent von ihnen sprachen sich für den Steig im romantischen Neckartal aus. 15 weitere Steige standen zur Wahl. Auf der Wander- und Trekkingmesse "Tour Natur" in Düsseldorf wurde die Auszeichnung offiziell verliehen.

Teelicht löst Großbrand aus

Für reichlich Aufsehen sorgte im Frühsommer der Brand der Haßmersheimer Flüchtlingsunterkunft. Bei dem Feuer, das am Morgen des 8. Juli in einem Zimmer der Unterkunft ausgebrochen war, wurden rund 50 Wohncontainer komplett zerstört. Ernsthaft zu Schaden kam dabei zum Glück niemand, lediglich zwei Bewohner mussten mit leichten Verletzungen kurzzeitig ins Krankenhaus. Dafür entstand mit rund einer halben Million Euro erheblicher Sachschaden.

Gerüchte, wonach der Brand an mehreren Stellen vorsätzlich gelegt worden sei, stellten sich schnell als haltlos heraus: Das Ergebnis der Untersuchungen der Brandsachverständigen stützte die Angaben eines Bewohners, der eingeräumt hatte, den Brand versehentlich durch ein unbeaufsichtigt in seinem Zimmer zurückgelassenes Teelicht ausgelöst zu haben.

Der Sommer geriet stimmungsvoll

Durchaus zufrieden zogen die Verantwortlichen der Mosbacher Kultur- und Veranstaltungsreihe "Mosbacher Sommer" am Ende Bilanz: Die anhaltende Trockenheit spielte den Machern in die Karten - und die wiederum waren dann für die allermeisten Veranstaltungen (mehr als 30 an der Zahl) auch sehr gefragt. Zu gefallen wusste der Sommer vor allem auch dank der Qualität der Hauptdarsteller, von Julia Engelmann über den Räuber Hotzenplotz bis Claus von Wagner.

So trocken wie noch nie?

Die Bauern klagten, die Wasserfrösche frohlockten: Der Sommer 2018 wird auch in der Region als besonders in Erinnerung bleiben - als besonders lang und besonders trocken. Während sich die Pflanzen auf den Feldern rekordverdächtig schlecht entwickelten, vermeldeten die Schwimmbäder in der Gegend Rekordzahlen. Tröstlich: So verheerend wie in anderen Landstrichen wirkte sich die Dürre in der Region längst nicht aus.

Zwei Abstürze hintereinander

Innerhalb kürzester Zeit stürzen im Frühsommer auf Mosbacher Gemarkung gleich zwei Flugzeuge vom Himmel. Die beiden Piloten (73 und 38 Jahre alt) verlieren bei diesen Flugzeugabstürzen Ende Mai und Ende Juni ihr Leben.

Am Ortsrand von Reichenbuch war zunächst ein Segelflugzeug auf einem Acker zerschellt, dreieinhalb Wochen später stürzte bei Lohrbach ein einsitziges Sportflugzeug unmittelbar nach dem Start am örtlichen Flugplatz ab.

KWO-Reste angeliefert

Lange wurde über ihn diskutiert, im Dezember dann wurde er - zumindest in einer ersten Ladung - eher unspektakulär angeliefert: Rund neun Tonnen (freigemessener) Bauschutt, der aus dem Rückbau des Kernkraftwerks Obrigheim (KWO) stammt, wird auf der Kreis-Mülldeponie Sansenhecken in Buchen eingelagert.