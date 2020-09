Ein Sprung ins Becken ist in den Hallenbädern in der Mosbacher Region (wie hier in der Katzenbuckel-Therme Waldbrunn) größtenteils möglich. Die Betreiber haben angesichts der Corona-Pandemie Vorkehrungen getroffen und Hygienekonzepte entwickelt. Das Schulschwimmen ist dabei unter Auflagen möglich. Foto: Gemeinde Waldbrunn

Von Alexander Rechner

Region Mosbach. Die Freibadsaison neigt sich dem Ende entgegen. Wer trotzdem nicht darauf verzichten will, seine Bahnen zu ziehen, der kann wieder Hallenbäder besuchen. Aufgrund der Coronakrise müssen sich die Besucher jedoch auf Einschränkungen einstellen. Die Vorbereitungen für die anstehende Hallenbadsaison laufen derweil oder sind größtenteils schon abgeschlossen, die Betreiber haben für die Bäder in der Region Hygienekonzepte entwickelt. Damit einem Schwimmvergnügen unterm Dach nichts im Wege steht.

Mit QR-Code ins Mosbacher Hallenbad

In Mosbach werden die Stadtwerke als Betreiber die Pforten des Hallenbades am 5. Oktober öffnen. "Wir haben dafür einen Pandemieplan entwickelt und diesen mit dem Gesundheitsamt abgestimmt", erläutert Stadtwerke-Geschäftsführer Jürgen Jaksz im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung. Nach dieser Konzeption sind maximal 35 Personen im Schwimmbecken zugelassen. Mehr dürfen im Wasser nicht gleichzeitig kraulen. Außerdem muss auch im Sanitärbereich der Mindestabstand eingehalten werden, deshalb stehen nur jeweils vier Duschbrausen zur Verfügung. Wie in der Freibadsaison auch, können die Badegäste lediglich online über das Internet die Karten erwerben.

Die Stadtwerke warten zudem mit einer Neuerung zur Hallenbadsaison auf: In Zukunft gelangt man nur noch mit einem QR-Code in das Bad, den man beim Erwerb eines Tickets erhält. Denn am Eingangsdrehkreuz wird künftig ein Scanner installiert sein, der einen QR-Code lesen kann. So müssen die Gäste nur noch den Code davor halten und schon wird ihnen der Eintritt gewährt. Die Digitalisierung schreitet damit auch im Mosbacher Hallenbad voran.

Ins Wasser springen können künftig auch die Mitglieder von Vereinen und Schüler(innen). Der Schwimmunterricht im Mosbacher Hallenbad wird wieder möglich sein, erläutert Jürgen Jaksz. Allerdings müssen sich die Schulen an den von den Stadtwerken erarbeiteten Pandemieplan halten. "Wir haben den Schulen und auch den Vereinen vor Kurzem den Plan zum Unterschreiben und zur Benennung eines Verantwortlichen übersandt", führt der Geschäftsführer aus. Und auch hier gilt: Einlass frei für maximal 35 Schüler(innen) oder Vereinsmitglieder - mehr dürfen nicht ins Becken springen.

Schulschwimmen in Aglasterhausen

"Jedes Kind lernt in Aglasterhausen schwimmen", betont Bürgermeisterin Sabine Schweiger. Das dortige Hallenbad wird für den Schulunterricht und die DLRG als der größte Verein der Gemeinde am Montag, 21. September, geöffnet, für die breite Öffentlichkeit Anfang Oktober – vermutlich mit einem digitalen Anmeldesystem. Das "besonders schöne, kleine Hallenbad" werde von Familien am Wochenende gerne besucht, führt die Rathauschefin weiter aus. Zudem diene die Einrichtung den weiteren Gruppierungen wie der Rheumaliga oder dem Aquafitnessteam als Gesundheitsbad.

Was den Schulunterricht anbelangt, seien die verantwortlichen Lehrer(innen) über die Hygienevoraussetzungen unterrichtet worden. Zudem hielten sie die Corona-Verordnungen wie die Gruppengröße ein, wobei die Gruppengröße auf das maximal Mögliche beschränkt sei. "Die einzelnen Klassen werden jeweils nun in zwei Gruppen unterrichtet", erläutert Bürgermeisterin Sabine Schweiger. In diesem Schuljahr würden die Klassen 2, 3 und 4 Schwimmunterricht erhalten.

Die Entscheidung trifft Haßmersheimer Rat

In Haßmersheim ist dagegen die Entscheidung noch nicht getroffen, ob das Hallenbad geöffnet wird. Gemeinsam mit dem Gemeinderat wird man im Herbst über diese Frage befinden und ein Votum abgeben. "Sollte das Bad geschlossen bleiben, so gibt es auf der Einnahmenseite zwar keine Einnahmen, auf der Ausgabenseite fallen jedoch nur die Fixkosten an, die Inbetriebnahme würde der Gemeinde ein größeres Defizit einbringen", sagt Bürgermeister Michael Salomo. Das baden-württembergische Ministerium für Kultus, Jugend und Sport habe ergänzend zu dem allgemeinen Hygienehinweis für Schulen einen weiteren Hinweis für den Sportunterricht ab Montag, 14. September, herausgegeben: Dieser lässt den Schwimmunterricht mit Schuljahresbeginn wieder zu. Bis zur Entscheidung im Gemeinderat werde es in der Schiffergemeinde jedoch im Hallenbad Haßmersheim keinen Schwimmunterricht der Schulen geben.

Katzenbuckel-Therme gut angenommen

Hoch über dem Odenwald, am erloschenen Vulkan Katzenbuckel gelegen, befindet sich die Katzenbuckel-Therme. Sie ist eine Attraktion in der Region. 80 Prozent der Besucherinnen und Besucher kommen aus dem Umland. Schon dies ist ein klarer Fingerzeig und deutet auf die große Bedeutung für die Winterhauchgemeinde Waldbrunn hin. "Unsere Katzenbuckel-Therme ist für die Region schon ein besonderer Glanzpunkt, sozusagen das Flaggschiff in der Neckar-Odenwälder Bäderlandschaft", sagt Bürgermeister Markus Haas stolz auf die Einrichtung in seiner Gemeinde.

Wie alle anderen Betreiber im Land, hat die Corona-Pandemie auch die Verantwortlichen in Waldbrunn vor einige Herausforderungen gestellt. Das entwickelte Hygienekonzept umfasse unter anderem einen Drei-Schicht-Betrieb zu je drei Stunden. Pro Zeitabschnitt dürfen höchstens 100 Personen in die Therme. "Dazwischen wird das Bad gereinigt und desinfiziert", erklärt Markus Haas. Obwohl der Reinigungsaufwand unter diesen Bedingungen ungleich höher ist als vor Corona, will man in Waldbrunn an diesem Konzept festhalten. "Die Corona-Verordnung für Bäder gilt zwar bis 13. September, jedoch gehe ich davon aus, dass sie verlängert wird", sagt das Gemeindeoberhaupt. An einen normalen Betrieb sei daher nicht derzeit zu denken. Trotz allem würde die Katzenbuckel-Therme vergleichsweise gut angenommen. "Es gab einige ausgebuchte Schichten, im Schnitt kamen rund 70 Besucher pro Abschnitt ins Bad", verdeutlicht Bürgermeister Haas als positive Nachricht.

Auch wenn vieles anders ist als sonst, geben die Betreiber in der Region mit Ausnahme von Haßmersheim, wo noch der Gemeinderat darüber entscheidet, die Startklötze frei und öffnen ihre Hallenbäder. Ein Sprung in die Wasserwellen ist damit größtenteils möglich.