Von Manon Lorenz

Mosbach. Bisher ist von WM-Feeling im Elzpark noch nicht viel zu spüren, und dennoch laufen die Vorbereitungen für das Fandorf auf Hochtouren. "Wir sind stolz, das größte Fandorf einschließlich der größten LED-Videoleinwand Nordwürttembergs zu präsentieren", betont Jörg Fleischmann vom Veranstalter FGV und fügt hinzu: "Auch, wenn die Organisation in der kurzen Zeit im wahrsten Sinne des Wortes eine echte sportliche Herausforderung war." Ende April sah es nämlich noch ganz so aus, als müssten die Mosbacher bei dieser Fußball-Weltmeisterschaft ohne WM-Dorf auskommen. Die RNZ-Berichterstattung über das "begrabene" Dorf rief bei vielen Fußballfans große Enttäuschung hervor - und brachte die Stadt dazu, sich nochmals mit drei potenziellen Veranstaltern an den Verhandlungstisch zu setzen. Mitte Mai dann die gute Nachricht: Es wird doch wieder ein Fandorf im Großen Elzpark geben!

Hintergrund > Der Eintritt zu allen Spielen ist frei > Das Fandorf hat an jedem Spieltag bei jedem Wetter geöffnet > Alle Spiele werden übertragen, nicht nur die Deutschland-Spiele > Einlass ist jeweils ein Stunde vor Anpfiff des Spiels > Ab 6000 Personen ist Einlass-Stop > Im Eingangsbereich finden Einlasskontrollen statt, verbotene Gegenstände werden [+] Lesen Sie mehr > Der Eintritt zu allen Spielen ist frei > Das Fandorf hat an jedem Spieltag bei jedem Wetter geöffnet > Alle Spiele werden übertragen, nicht nur die Deutschland-Spiele > Einlass ist jeweils ein Stunde vor Anpfiff des Spiels > Ab 6000 Personen ist Einlass-Stop > Im Eingangsbereich finden Einlasskontrollen statt, verbotene Gegenstände werden abgenommen > Zu sehen sind die Spiele auf einer 30 qm großen LED-Videoleinwand > Für Essen und Getränke ist gesorgt > Auch VIP-Tickets sind erhältlich Weitere Informationen und ein Gewinnspiel finden sich im Internet unter www.wm-fandorf-mosbach.de.

Möglich gemacht haben das in der kurzen Zeit nicht nur der Veranstalter, das Heilbronner Unternehmen FGV, sondern auch die zahlreichen Sponsoren, die das Public-Viewing-Ereignis finanziell unterstützen, allen voran die Stadtwerke Mosbach. "Vor vier bis fünf Wochen hatte ich selbst nicht mehr gedacht, dass es ein WM-Dorf gibt. Aber die hohe Resonanz hat gezeigt: es lohnt sich", freute sich Jürgen Jaksz, Geschäftsführer der Stadtwerke, beim gemeinsamen Treffen von Sponsoren und Veranstalter.

Der legt aufgrund des vergrößerten Public-Viewing-Areals, dessen maximale Kapazität bei dieser WM auf 6000 Besucher ausgelegt ist, ein besonderes Augenmerk auf das Sicherheitskonzept. "Safety first" lautet deshalb das Motto, das die FGV im Zuge der Planungen in einem Sicherheitsgespräch mit Vertretern von Stadt, Polizei und Feuerwehr ausführlich erörterte. "Hier haben wir verschiedene Regeln und Maßnahmen festgelegt, um soweit irgend möglich ein friedliches, sorgenloses WM-Erlebnis für alle Besucher sicherzustellen", berichtete Jörg Fleischmann.

Dazu gehören Einlasskontrollen im Eingangsbereich, der mit Sicherheitspersonal und zehn Schleusen versehen ist, die den Besucherstrom kanalisieren sollen. Zu den verbotenen Mitbringseln zählen neben gefährlichen Gegenständen auch mitgebrachte Speisen und Getränke sowie Pyrotechnik. Große Rucksäcke sind auf dem Gelände ebenfalls nicht erlaubt. Einbehaltene Utensilien können beim Verlassen des Fandorfs aber wieder abgeholt werden.

Aufgrund der langjährigen Erfahrung mit dem WM-Dorf im Elzpark könne man auf eine "geübte Praxis" zurückgreifen, zeigte sich Polizeichef Jürgen Helfrich optimistisch. Er will mithilfe seiner Kollegen vor allem die Sicherheit außerhalb des Areals in der Stadt gewährleisten. Dazu zählt eine bereits festgelegte Autokorso-Strecke ebenso wie die Begleitung der Fußgängerströme nach Veranstaltungsende zur S-Bahn-Station. Den Wunsch aller Beteiligten bringt am Ende Getränkelieferant Mohr auf den Punkt: "Ich hoffe auf gute Stimmung, viel Publikum und gutes Wetter!"