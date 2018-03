Zwingenberg. (md) Doppelt ausgelassen ging’s am Wochenende im Zwingenberger Schwanenhalspalast zu. Gleich zwei Mal prunkte dort die Narrenvereinigung vor ausverkauftem Haus. Ausgelassen war die Stimmung bereits, als der Siebenerrat zu den Klängen von Haus- und Hofmusiker Dennis Nussbeutel auf die Bühne der Peter-Kirchesch-Halle marschierte - galant begleitet von Prinzessin Selina I. aus dem Hause Schifferdecker. Ihre Hoheit begrüßte gemeinsam mit Präsident Matze Hamm das närrische Publikum, zu dem auch Gäste von den Hirschhorner Rittern, den Rockenauer Eulenspiegeln, der KG Urmel Neckarwimmersbach, den Gerischer Narren sowie aus dem bayerischen Kirchzell zählten.

Dann ging’s Schlag auf Schlag: Gardetänze, Büttenreden und Showeinlagen wechselten sich ab, die Zuschauer applaudierten begeistert. Den Auftakt machte die kleine Garde des NCV, gefolgt von einem Showtanz der großen Garde. Die kam direkt aus dem Olymp und zeigte, dass Griechenland auch schon bessere Zeiten gesehen hat.

Prunksitzung in Zwingenberg - Die Fotogalerie













"Warum hat Nero Rom niedergebrannt"?, wollte unterdessen Miss Raten wissen. - "Weil’s Gerisch domols noch net gegebe hott", antwortete Miss Lungen schlagfertig. Die beiden Bütten-Urgesteine Thorsten "Sammer" Weckbach und Johannes "Jones" Blask feuerten so manche karnevalistische Breitseite gegen die (un-) geliebte Nachbarschaft ab. Doch weil man heuer eine "Bildungsbütt" präsentieren wollte, unternahm man mit dem Publikum eine Zeitreise ins Mittelalter. Freilich durfte dabei das Thema "Soziale Gerechtigkeit" nicht fehlen. Genauso wenig wie das, was sich die SPD aus diesem Zeitalter abgeguckt hat. Inklusive Edelmann und Prügelknabe.

Um das gute Gelingen der Prunksitzung zu gewährleisten, bat man bei der Narrenvereinigung nach dem Tanz der mittleren NCV-Garde um Beistand von oben. Der kam auch prompt in Gestalt von Messdiener Christian Nahm, der feststellte, dass jedes menschliche Leben in einer Zelle beginnt. Und manches dort auch endet. Der "Hilfspfarrer" ließ die Gäste daran teilhaben, was ihm bei der Abnahme der Beichte so alles zu Ohren gekommen ist. Er selbst sei natürlich stets "im Auftrag des Herrn" unterwegs - das funktioniere auch als Urlaubsmuffel.

In eine fantastische Welt entführte die Showtanzgruppe der FG "Fideler Aff" Walldürn. Mit Peter Pan, den Lost Boys, Tinkerbell sowie den Piraten um Käpt’n Hook zeigten sie den Kampf zwischen Gut und Böse. Die fulminante Truppe bewies, dass am Ende immer das Gute gewinnt. Mit zur Malle-Party nahmen die Tänzer der "Neckario" Neckarelz die Gäste. Alle stiegen gerne in den Bus der farbenfrohen Truppe aus Neckarelz...

Schon "fünf mal sieben Jahre plus eins" stehen die Koppachspatzen auf der Bühne. Jetzt aber in der Besetzung Karsten "Guitar" Uhrig, Frank "The Voice" Schifferdecker, Klaus "Walton" Walter und Stefan "Fleeschworschtking" Hess. Sie zwitscherten so manche örtliche Begebenheit aus dem vergangenen Jahr. Unterstützung erhielten sie von den jungen Koppachspatzen Janis Uhrig, Lena Schifferdecker, Linus und Emma Hess.

In die zweite Halbzeit ging’s mit dem Schautanz der Momäs. Über "die langweiligste Bütt der Welt" schwadronierte "Jones" Blask. Kneipengespräche führten Wirt (Christian Englert) und sein bester Gast (Jonas Klingele). Da blieb kein Auge trocken. Stramme Waden zeigte das Männerballett beim Showtanz.

Die Schlofmitze Sylvia Merx, Dietmar Weisser, Jonas Klingele, Patrick Sarodnik, Klaus Walter und Uwe Meinköhn leiteten zum furiosen Finale über. Doch in den Schlaf versank anschließend keiner. Die Party im Schwanenhalspalast ging anschließend noch bis in die frühen Morgenstunden weiter.