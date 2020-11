Von Alexander Rechner

Mosbach. Maskenpflicht, Abstand und Quarantäne: Das Coronavirus hat große Auswirkungen auf den Alltag. Die Beamten des Polizeireviers in Mosbach kontrollieren verstärkt das Einhalten von Corona-Regeln. Vor welchen Herausforderungen die Polizisten bei der Durchsetzung der Vorschriften stehen, ob es Corona-Partys in der Umgebung gibt und wie die Sicherheitslage im Mosbacher Stadtpark ist, erläutert der Mosbacher Revierleiter Achim Küller im Gespräch mit der RNZ. Außerdem bezieht er Stellung zu den Rassismus-Vorwürfen gegen die Polizei.

Achim Küller. Foto: zg

Herr Küller, halten sich die Menschen in der Region an die geltenden Corona-Regeln?

Ja, der Großteil der hier lebenden Menschen hält sich an die Corona-Vorschriften. Die Bürgerinnen und Bürger sind einsichtig, wenn man sie auf die Regeln anspricht. Jedoch gibt es leider immer wieder Einzelfälle, bei denen meine Kolleginnen und Kollegen mit aller Konsequenz einschreiten müssen. Widerstand oder erhebliche Aggression sind eher die Ausnahme, kommen aber – bedauerlicherweise – auch vor.

Sie sprachen es gerade an: Haben Ihre Kolleginnen und Kollegen die Sorge, bei ihren Einsätzen auf Unverständnis und Aggressionen zu treffen?

Grundsätzlich können Situationen eskalieren, völlig unabhängig von Corona. Dennoch: Die Gewaltbereitschaft nimmt zu. Das spüren alle Rettungsorganisationen. Dieses leider negative Phänomen dann aus dem Hinterkopf zu verbannen, ist mitunter nicht immer leicht. Trotz dieser Zunahme zeigt aber ein Großteil der hier lebenden Menschen Verständnis für unsere polizeiliche Arbeit.

Gab es in der Umgebung Corona-Partys, die aufgelöst werden mussten?

Überwiegend junge Menschen treffen sich auch bei uns mitunter zu sogenannten Corona-Partys. Es sind zwar Einzelfälle, jedoch gibt es leider diese Feiern. Regelmäßig werden uns solche Zusammenkünfte gemeldet, die wir dann auch kontrollieren. Bei den meisten haben wir allerdings festgestellt, dass alles im Rahmen des Erlaubten stattgefunden hat. Aber: Es gibt Corona-Partys, die ein Bußgeldverfahren nach sich ziehen. Und das kann ganz schön viel Geld kosten: Bei 150 Euro für die Teilnehmer und 500 Euro für den "Veranstalter" beginnt dabei der Bußgeldkatalog.

Was hat ein Polizist zu tun, wenn er auf eine größere, dicht stehende Menschenansammlung stößt?

Zuallererst versuchen wir, an die Vernunft der Menschen zu appellieren. Wir sprechen diese Bürger auf ihr Fehlverhalten an. Wichtig ist, dass wir dabei den Abstand einhalten, soweit es möglich ist.

Früher waren im Stadtpark Diebstähle, Sachbeschädigungen und Körperverletzungen an der Tagesordnung. Wie ist dort derzeit die Lage?

Im Stadtpark halten wir ungebrochen den Kontrolldruck hoch und schauen genau hin, was sich abspielt. Es gibt dort noch immer eine Szene, die in kleinerem Stil mit Drogen handelt. Eine negative Begleiterscheinung sind Körperverletzungsdelikte. Jedoch: Meine Kollegen sind dort präsent. Im Übrigen erhalten wir dankenswerterweise Unterstützung von unserer Reiterstaffel der Bereitschaftspolizeidirektion Bruchsal. Allein der Anblick der stattlichen Rösser erregt im Mosbacher Stadtpark viel Aufmerksamkeit.

Das Polizeirevier Mosbach setzt dort auch ein Sicherheitskonzept um. Wie schätzen Sie die Sicherheitslage im Stadtpark und am Quartier an der Bachmühle ein?

Vor Kurzem hatten wir in diesem Bereich Passanten nach ihrem Sicherheitsempfinden befragt. Von über 60 Personen, die uns antworteten, hatte eine Mehrheit ein gutes Gefühl. Denn etwa 60 Prozent der Befragten gab an, sich tagsüber im Stadtpark sehr sicher zu fühlen. Damit auch die restlichen 40 Prozent dies so sehen, laufen wir dort regelmäßig Streife. Am Quartier an der Bachmühle ist darüber hinaus derzeit die Lage relativ ruhig.

Die deutsche Polizei ist ins Gerede gekommen. Manche meinen, latenten Rassismus zu entdecken. Was halten Sie von solchen Vorwürfen?

Mich ärgern diese Rassismus-Debatte und die Aussagen, dass es latenten Rassismus in den Reihen der Sicherheitskräfte gebe. Meine Kolleginnen und Kollegen stehen fest auf dem Boden des Grundgesetzes und der Landesverfassung. Dass ein wehrhafter Staat in bestimmten Situationen auch entsprechendes Einschreiten der Sicherheitskräfte gegen den polizeilichen Gegenüber – unabhängig dessen ethnischer Zugehörigkeit – erfordert, ist für mich selbstverständlich. Diese Debatte führt dazu, dass uns selbst ein EU-Bürger bei einem Einsatz als Rassisten bezeichnete. Und dann noch äußerte, dass er vor Deutschland und den Polizisten keinen Respekt habe.

Eine Welle an Pensionierungen hat die Polizei im Land und auch das Mosbacher Polizeirevier getroffen. Wie ist die Stimmung unter den Kollegen angesichts der Belastung?

Einerseits steigt die Zahl der Neuzugänge im Polizeipräsidium Heilbronn, andererseits benötigen auch wir in Mosbach weitere Kollegen. Denn wir müssen auch im kommenden Jahr wieder einige Pensionierungen und Wechsel verkraften. Natürlich merken wir die hohe Belastung, aber die Beamtinnen und Beamten hier in Mosbach sind engagiert und motiviert. Das freut mich wirklich sehr.

Gerade in der dunklen Jahreszeit sind Einbrecher besonders aktiv. Wie wollen Sie im Revier den Kriminellen das Leben schwer machen?

Wir fahren nun verstärkt wieder Sonderstreife und kontrollieren. Unser Konzept heißt im Grunde: Polizisten auf die Straße und Präsenz zeigen, gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit.

Wie können sich die Menschen selbst vor Einbrechern schützen?

Es gibt mehrere sogenannte goldene Regeln. Aber die wichtigste ist sicherlich, Fenster und Türen immer zu verschließen – auch dann, wenn man nur kurz das Haus oder die Wohnung verlässt. Außerdem ist noch immer der aufmerksame Nachbar gefragt. Ich bitte darum, sich bei verdächtigen Wahrnehmungen bei uns telefonisch zu melden. Wird eine Beratung über mögliche Sicherungstechniken gewünscht, so kann man sich an die sicherungstechnische Beratungsstelle in Mosbach wenden.

Info: Die Beratungsstelle ist unter Telefon 0 62 61 / 80 91 50 zu erreichen.