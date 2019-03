Limbach/Mosbach. (pol/van) Die Polizei warnt derzeit wieder vor Betrügern, die es vor allem auf ältere Menschen in Limbach und Mosbach abgesehen haben.

Am Mittwochnachmittag gelangte eine 58-Jährige aus Limbach ins Visier der Täter. Ein unbekannter Mann teilte ihr am Telefon mit, dass sie bei einem länger zurückliegenden Gewinnspiel den 4. Platz gewonnen hätte und ihr nun 29.400 Euro zustehen würden. Der Gewinnbetrag müsse ihr von zwei bis drei Notaren persönlich übergeben und beglaubigt werden. Der Kostenaufwand hierfür betrage 700 bis 900 Euro. Dies müsste die Gewinnerin per Überweisung bezahlen. Wie die Polizei berichtet, ging dieser Fall gerade nochmal gut aus: Die Frau hatte sich bei den Beamten gemeldet, noch bevor es zu einem Übergabetermin oder Überweisung gekommen war.

Im Bereich Mosbach kam es am Donnerstagmorgen zu zwei Betrugsversuchen von bislang unbekannten Tätern, die sich als Microsoft-Mitarbeiter ausgaben. Bei einer 65-jährigen Frau meldete sich ein Mann, der sich zunächst auf Englisch erkundigte, ob sie die Sprache sprechen würde. Noch bevor der unbekannte Anrufer irgendwelche Forderungen stellen konnte, beendete sie das Gespräch, so die Polizei.

Auch ein 70-Jähriger wurde Opfer der Betrüger. Ein unbekannter Anrufer gab an, Probleme mit seinem Computer beheben zu wollen. Hierfür sollte der 70-Jährige seinen Computer einschalten und seine Anweisungen befolgen. Als dieser daraufhin angab, dass er nichts mit Microsoft zu tun habe, legte der Unbekannte auf. Bei einem anschließenden Rückruf meldete sich eine Mitarbeiterin eines Kindergartens. Der Senior hatte bereits in der vergangenen Woche einen ähnlichen Anruf erhalten.