Zwei Personen pro Tag und Bewohner dürfen nun wieder in die Alten- und Pflegeheime. Viele Bewohner freuen sich darüber, Kinder und Enkelkinder wieder zu sehen, andere fürchten sich vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus. Foto: dpa

Von Stephanie Kern

Neckar-Odenwald-Kreis. Was ist zumutbar? Diese Frage begleitet seit Ende Februar und Anfang März alle Maßnahmen, die den Ausbruch des Coronavirus bremsen sollen. Relativ früh wurden damals die Pflege- und Seniorenheime für Besucher geschlossen. Erst haben das die Heimleitungen selbst beschlossen, dann kam eine entsprechende Corona-Verordnung des Landes heraus. Seit dem 1. Juli nun wurden die Regeln in Bezug auf Pflege- und Seniorenheime wieder deutlich gelockert; die Türen sollen (eigentlich) wieder offen stehen.

"Wir machen auf, und die Besucher kommen auch", berichtet Hans-Jürgen Mössner. Der Leiter des Neckarelzer "Tannenhofs" hat aber Bauchweh mit der Entscheidung, das Haus wieder zu öffnen. Zwei Personen pro Bewohner und Tag sind in Pflegeeinrichtungen nun zulässig, die Besuche laufen im Zimmer der Bewohner. Die Besucher müssen sich bei Betreten der Einrichtung die Hände desinfizieren, Besuchsformulare ausfüllen und eine Alltagsmaske tragen.

"Wir selbst haben uns extrem strikt an die Vorgaben gehalten, auch draußen. Dass jetzt die Tore so weit geöffnet werden sollen, verstehe ich nicht. Es ist zum Teil eine Bauchweh-Geschichte", sagt Mössner. So bleibt die Tür im Tannenhof auch weiterhin geschlossen. Besucher müssen klingeln, werden dann von einem Mitarbeiter empfangen und informiert.

"Wir hatten schon vor der Öffnung eine Besucherkabine eingerichtet. 70 Besuchsmöglichkeiten hätte es hier pro Woche gegeben. Die wurden bei Weitem nicht genutzt", sagt Mössner. Und obwohl einige Bewohner sich über den Besuch ihrer Kinder und Enkelkinder freuen, seien einige auch dagegen. "Manchmal beschleicht mich das Gefühl, die Menschen haben vergessen, dass es das Virus gibt. Aber es ist real", sagt Mössner noch.

Auch im Mosbacher Pfalzgrafenstift sind die Türen geöffnet – und unter Beobachtung, wie Heimleiter Udo Fütterer berichtet. "Eine Verwaltungsmitarbeiterin und ich haben die Tür im Auge. Sobald ein Besucher kommt, wird er abgefangen, muss sich die Hände desinfizieren und ein Formular ausfüllen." Bei den Bewohnern werbe er nicht dafür, dass die Türen wieder offen stünden. Denn: "Ich habe ein mulmiges Gefühl." Und zwar nicht nur, was die Gefährdung der Bewohner angehe, sondern auch in Bezug auf die Pflegenden.

"Meine Frustration liegt darin, wie selbstverständlich das Wohl der Bewohner formuliert wird – was natürlich wichtig und gut ist – aber an das Wohl der Pflegenden wird nicht gedacht", meint Fütterer. Denn die Mitarbeitenden vor Ort sind nun dafür verantwortlich, dafür zu sorgen, dass die Hygienerichtlinien auch von sorglosen Besuchern bis in die Bewohnerzimmer eingehalten werden. Und gleichzeitig soll die Privatsphäre im Zimmer geachtet werden. Das sei ein Spagat und auch eine "grundsätzliche Frage". Denn Pflegende könnten nicht ins Homeoffice und sich auch nicht einfach freistellen lassen. "Wir müssen an den Menschen bleiben."

Die neuen Lockerungen sorgen aber auch für Freude bei den Bewohnern. "Man muss auch deutlich sagen: Eine große Minderheit hat auch Befürchtungen, dass ein Besucher das Virus reintragen könnte", meint der Heimleiter abschließend.

Eine Beobachtung, die auch Steffen Blaschek, Geschäftsführer des DRK-Kreisverbands Mosbach, macht. In den DRK-Heimen in Waldbrunn und Schefflenz sind seit gut einer Woche wieder Besuche erlaubt. Die Tür steht allerdings nicht jedem offen, sondern Besucher müssen sich weiterhin anmelden. "Sonst ist es nicht kontrollierbar." Auch in den beiden DRK-Heimen gelten strenge Hygieneregeln: Hände desinfizieren, Formulare ausfüllen, Maske tragen (auch während des Besuchs im Patientenzimmer).

"Mein persönliches Gefühl ist, dass die Öffnung Entspannung bringt – bei Bewohnern, Angehörigen und auch beim Pflegepersonal", sagt Blaschek. Schon nach einer Woche sei man wieder auf dem Besuchsniveau von vor Corona. "Es kommen zwischen zehn und 20 Besucher pro Tag und Einrichtung", erklärt Blaschek.

Mit der dauerhaft geöffneten Tür – die der Gesetzgeber eigentlich vorsieht – hätten Blaschek und die Mitarbeiter in den Einrichtungen allerdings große Bauchschmerzen. Die Bewohner selbst reagierten sehr unterschiedlich auf die wieder gewonnene Freiheit, denn neben die Freude der einen trete die Sorge der anderen: "Insbesondere mobilere Bewohner sind sorgenvoller und fürchten, dass ihnen durch das Coronavirus Lebensjahre genommen werden könnten." Denn wenn das Virus den Weg in eine Altenpflegeeinrichtung finde, steige die Sterblichkeit. "Dann hat man ein Problem", so Blaschek.

Ein Aspekt, den auch Fütterer betont: "Wir müssen nicht nach Wolfsburg schauen, Mudau ist nicht weit weg." Deshalb – und da sind sich die drei Heimleiter einig – sei die Einhaltung der Hygieneregeln unverzichtbar. Blaschek: "Das Tragen der Alltagsmaske auch im Zimmer ist elementar wichtig, um die Tröpfcheninfektion zu verhindern. Gerade die eigenen Angehörigen sollten es den Besuchern wert sein, alles zu tun, damit die Bewohner in einer solchen Einrichtung gesund bleiben." Auch wenn die Freude über das Wiedersehen groß ist.