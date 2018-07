Von Ursula Brinkmann

Limbach. "Limbachs Ortskern steht im Verdacht", hätte Bürgermeister Thorsten Weber stutzig machen können, hätte nicht schon jeder der Gemeinderäte und Zuhörer im Dorfgemeinschaftshaus gewusst, dass es hier nicht um Verdachtsmomente der kriminellen Art gehen würde. Der Verdacht, um den es in der letzten Sitzung vor den Sommerferien ging, war und ist gutartiger Natur. Der Ortskern ist nämlich "Sanierungsverdachtsgebiet", wie das in schönstem Planerdeutsch auch der Vortrag von Kommunalplaner Paul Keßler beinhaltete.

Keßler stellte detailliert vor, worum es sich bei einem ganzen Bündel von Maßnahmen handelt, mit dem in einem festgelegten Gebiet städtebauliche Missstände und Mängel beseitigt werden können. Bund und Land fördern private wie gemeindeeigene Sanierungsprojekte durch Zuschüsse in Höhe von 60 Prozent. Komplementär schießt die Gemeinde zu diesem Förderanteil (nicht zur Gesamtinvestition) 40 Prozent zu.

Nicht zu verwechseln ist das zumeist über einen Zeitraum von zehn bis zwölf Jahren laufende Programm mit dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum, das aber wiederum für die nun angestrebte Ortskernsanierung eine Grundlage sein kann.

Damit die aber überhaupt starten kann, müsste die Verwaltung bis Ende Oktober einen Antrag formulieren, für die Weber als "lohnenswerte Investition" warb, denn: "Zusammen mit den steuerlichen Vorteilen ergeben sich für private Sanierer Vorteile in Höhe von 50 Prozent der Investitionen."

Die Gemeinderäte, die sich auch durch zahlreiche Fragen als sehr interessiert zeigten, ermächtigten die Verwaltung schließlich einstimmig, einen ersten Antrag auf den Weg zu bringen. Es sei allerdings, wandte Paul Keßler ein, eher unwahrscheinlich, dass man beim ersten Anlauf dabei ist.

Die zweite Hälfte der knapp zweieinhalbstündigen Sitzung eröffnete Kämmerer Klaus Rhein damit, das Gremium über den Haushaltsverlauf 2018 zu unterrichten. Die Lage sei beruhigend, denn sowohl bei den Aufwendungen wie bei den Erträgen entwickle sich das Jahr planmäßig. Kleinere Abweichungen stellte Rhein dar und erläuterte sie.

Zur Finanzausgleichssystematik gehört, dass Mehraufwendungen einerseits und Ergebnisverbesserungen insbesondere im Steuerbereich andererseits die geplanten Zahlenwerke vom aktuellen Stand mitunter abweichen lassen. Zudem gab der Rechnungsamtsleiter zu bedenken: "Die sich insgesamt ergebenen Spielräume sollten zum Aufbau der Liquidität der anstehenden Investitionen genutzt werden." Einen Nachtragshaushalt müsse man nicht aufstellen.

Die Gemeinschaftsschule am Schlossplatz in Limbach zieht auch in der Erschließung ihre Kreise. Und zwar mit einer Wendeanlage am Ende der Stichstraße "Tiefe Wiesen". Die Firma Kispert Bau hat mit 213.000 Euro das günstigste Angebot abgegeben und wurde vom Gemeinderat mit der Ausführung beauftragt.

Der Wunsch nach Bauflächen sei auch in Limbach und seinen Ortsteilen ungebrochen, leitete Thorsten Weber zu einer Reihe von Beschlusssachen über, die Baugesuche und Bebauungspläne zum Inhalt hatten und die aktuell um drei Punkte per Tischvorlage verlängert wurde.

In den "Billäckern" am westlichen Rand von Limbach soll Bauwilligen mit der Änderung des Bebauungsplans ihr Lebensraumwunsch ermöglicht werden. Für fünf der zehn Bauplätze, sieben davon in kommunalem Besitz, lägen bereits Reservierungen vor, ließ Hauptamtsleiterin Birgit Guckenhan wissen.

Das Verfahren kann "vereinfacht" ablaufen, da die Grundzüge der ursprünglichen Planung aus dem Jahr 1995 nicht berührt werden und das aktuelle Verfahren die Umsetzung des vierten Bauabschnitts darstellt. Die damit zusammenhängende "Eingriffs-Ausgleich-Untersuchung" wurde unter einem anderen Tagesordnungspunkt an das Ingenieurbüro Simon für 4800 Euro vergeben.

Im dritten Bauabschnitt waren zwölf neue Bauplätze entstanden, von denen die Gemeinde noch drei zum Verkauf anbieten kann. So steht es auf der Homepage. Der Preis beträgt 69 Euro pro Quadratmeter.

Mit Informationen zu Missständen bei der Schrottsammlung, zur Kommunalwahl am 26. Mai 2019, zu einem Baumkataster, zum "Masterplan" Glasfaserkabel, zur Erddeponie und einer Spendenaktion für die Spielplätze in allen sieben Limbacher Ortsteilen ging der öffentliche Teil der Sitzung zu Ende.