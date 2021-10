Von Heiko Schattauer

Mosbach. Runter, hoch, runter, hoch – und wieder runter: Nejmi nähert sich geduldig an, wird schließlich fündig. "Das ist noch Steinzeug", stellt sein Vorarbeiter Murat am anderen Ende des Verbaugeräts umgehend fest, nachdem Dalkilic gut drei Meter unter der Straßenoberfläche in der schmalen Baugrube den gesuchten Abwasserkanal ausgemacht und mit der Schaufel freigelegt hat. Die beiden Männer gehören zum Trupp von "HLT Bau" – und arbeiten an Mosbachs prominentester, und was den Umleitungsverkehr betrifft, auch problematischster Baustelle.

Eineinhalb Stockwerke unterhalb der ramponierten Fahrbahndecke wird entlang der B 27 auch die Kanal- und Leitungsinfrastruktur erneuert. Foto: Heiko Schattauer

An der Ecke Odenwaldstraße/Amthausstraße sind sie gemeinsam mit Baggerfahrer Fehmi gerade mit den Vorarbeiten für die Sanierung der Wasser- und Abwasserleitungen beschäftigt. Deren Erneuerung wird im Rahmen der Fahrbahnerneuerung auf dem Teilstück der viel befahrenen Bundesstraße 27 zwischen Einmündung Kistner- und Amthausstraße gleich mit erledigt, ebenso andere, in die Jahre gekommene Versorgungsleitungen. Eingerichtet wird zudem eine durchgängige dritte Spur in diesem Abschnitt, auf dem bis dato erst ein- und dann wieder ausgefädelt werden musste. "Dass man die Leitungsarbeiten gleich mit erledigt, macht natürlich absolut Sinn", erklärt HLT-Geschäftsführer Christopher Lauber beim Baustellengespräch an der Kreuzung beim Polizeirevier: "Aber es macht das Ganze natürlich auch deutlich aufwendiger – und die Maßnahme dauert dementsprechend länger." Wäre nur die Fahrbahn an sich zu erneuern gewesen, hätte man die Baustelle wohl binnen "drei bis vier Wochen" abschließen können, so Laubers Einschätzung.

Was Nejmi beim Vor-Ort-Besuch eineinhalb Stockwerke unter der sichtbar ramponierten Asphaltdecke der Amthausstraße in Handarbeit und mithilfe gezielter Baggerbisse von Fehmi mühevoll freigelegt hat, macht indes deutlich, dass die Komplettsanierung nicht nur aufwendig ist. Sondern eben auch notwendig. Das Abwasserrohr aus Steinzeug ist schon etliche Jahrzehnte alt, die Muffe, die es mit dem Hausanschluss der Polizei verbinden soll, sitzt (wohl schon eine ganze Weile) nicht mehr so, wie sie sollte. Für Erneuerung scheint es an dieser Stelle durchaus Zeit. "Das ist bei den anderen Anschlüssen und Leitungen sehr ähnlich", erklärt Murat mit Blick auf das, was man bereits im Untergrund in der Umgebung abgearbeitet hat. Dass nicht nur die Straße selbst – auf der vor allem der Schwerlastverkehr tiefe Spuren hinterlassen hat – sondern auch die Infrastruktur darunter sanierungsbedürftig war, verdeutlichen auch mehrere Rohrbrüche, die in der jüngeren Vergangenheit entlang der jetzigen Baustellenstrecke zu beklagen waren.

Rund um das, was unterhalb des vergleichsweise zügig abgefrästen und abgetragenen Fahrbahnaufbaus zu erwarten ist, findet sich mitunter auch Überraschendes. "Da vorne", deutet Murat in Richtung Kreuzung an der Kistnerstraße, "haben wir ein riesiges Fundament ausgegraben". Wer das einst einen halben Meter unter heutigem Fahrbahnniveau hergestellt hat und aus welchem Grund, das lasse sich kaum mehr ergründen. Weitere Untergrund-Überraschungen sind bislang ausgeblieben, die aufeinander abgestimmten Arbeitsabschnitte weitestgehend planmäßig absolviert worden. Christopher Lauber ist demnach auch zuversichtlich, dass man den Zeitrahmen einhalten kann. Drei Monate sind für die umfangreiche Sanierung im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe (Straße), der Stadt Mosbach (Kanäle) und der Stadtwerke (Leitungen) eingeplant. Lauber weiß um die Bedeutung der Baustelle an brisanter Stelle, mit Stadt und Stadtwerken habe man die Abläufe abgestimmt, um möglichst verzögerungsfrei durchzukommen. Auch einige Wochenend- bzw. Nachtschichten seien dafür eingeplant.

Ein Knackpunkt seien, so Lauber, am Ende die Arbeiten für die sogenannte Verschleißdecke der Bundesstraße. "Da besteht eine hohe Wetterabhängigkeit", erläutert der HLT-Chef, allzu tiefe Temperaturen verträgt das aufzubringende Gemisch nicht. Demnach soll das Tempo weiter hochgehalten werden. Erste Etappenziele hat man schon erreicht: "Die neue Wasser-Hauptleitung ist bereits fertiggestellt, als nächstes stehen Druck- und Wasserproben an", erklärt Stadtwerke-Geschäftsführer Ralf Winkler, Hausanschlüsse und Verkabelungen sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Auch beim Blick auf die Wasserleitungen wird der Erneuerungsbedarf offensichtlich: Die nun ersetzten Wasserrohre stammten aus dem Jahr 1957.

Einer möglichen "Baustelle" für die Baustelle hat man unterdessen durch gute Planung vorgebaut: "Alles, was an Material benötigt wird, ist bereits lagernd vor Ort", skizziert Christopher Lauber. Lieferengpässe, die derzeit in vielen Branchen für gebremste Abläufe sorgen, wollte man mit frühzeitiger Disposition ausschließen. Hundertprozentig sicher ist man allerdings auch durch die vorausschauende Planung nicht. Wenn nämlich aufgrund von Überraschungen im Untergrund Änderungen und möglicherweise Nachbestellungen nötig werden, "dann könnte es schwierig werden". Vor denen ist man – siehe Zehn-Meter-Fundament – nie gefeit. "Aber in den allermeisten Fällen decken sich die Pläne und Einschätzungen ja schon mit dem, was wir dann tatsächlich auch vor Ort vorfinden", relativiert Lauber. Die baustellen- und umleitungsgeplagten Autofahrer und Anwohner werden mit ihm die Daumen drücken, dass das auch so bleibt. Und die B 27 mitsamt generalsaniertem Untergrund möglichst schnell wieder befahrbar ist.