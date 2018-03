von Heiko Schattauer

Odenwald. Wo kommen die Fichten her? Wo stehen die überhaupt? Und wie spurlos kann ein ganzes Dorf verschwinden? Fragen über Fragen, die sich aus einer - zugegebenermaßen beeindruckenden - Drohnenaufnahme aus einer Ecke des Odenwalds ergeben, die auf den ersten Blick langweilig, zugig und öde erscheinen mag. Auf den zweiten und dritten Blick aber bemerkenswerte Geschichte(n) zu erzählen weiß: Der Hauch der Geschichte weht auf der Anhöhe, von der aus RNZ-Mitarbeiter und Hobbyfotograf Thomas Kottal seine Foto-Drohne aufsteigen ließ, seltsam durchdringend, das kann auch modernste Funktionskleidung nicht aufhalten.

"Es ist still hier oben. Dort, wo heute Wald steht, sammeln sich am helllichten Tag die Rehe, über die menschenleere Hochfläche pfeift ein scharfer Wind, am unendlichen Himmel kreist ein Bussard. Nichts erinnert mehr daran, dass hier einmal 600 Männer, Frauen und Kinder gelebt und gearbeitet, gelacht, geweint und gelitten haben", beschreibt Friederike Kroitzsch, SWR-Moderatorin und "Landleben-Genießerin", in ihrem wunderbar unterhaltsamen Blog "Landleben".

Ein paar Spuren bleiben: Die Flecken auf dem Acker rechts zeugen von der Bebauung des Dorfs Rineck. Foto: Weindl

Nichts erinnert mehr daran? Bleibt nicht immer ein bisschen was zurück? "Von was denn überhaupt?" wird sich der weniger geschichtsaffine Leser (völlig zu Recht) fragen, spätestens jetzt. Okay, wir mussten auch noch mal jemanden fragen, der sich damit auskennt: Dort, wo Thomas Kottal fotografierte und Friederike Kroitzsch sinnierte, war einmal ein ganzes Dorf.

Das Dorf Rineck. 1788 war das gegründet worden, der kurpfälzische Staat wollte auf dem Stück Land zwischen Muckental und Krumbach den Ärmsten der Armen aus den umliegenden Dörfern - die ersten Einwohner kamen aus Muckental, Trienz, Robern, Krumbach, Limbach, Rittersbach, Sattelbach, Hollerbach und Reisenbach - eine neue Chance eröffnen, eine neue Lebensgrundlage bieten.

Das Problem: Die landwirtschaftlichen Flächen waren viel zu klein, um davon leben zu können, der Boden alles andere als fruchtbar, Waldbesitz erst gar nicht vorgesehen in den Planungen des Armen-Dorfes vom Reißbrett. Weil also das, was das Dorf und seine direkte Umgebung für die Einwohner bieten konnte, vorne und hinten nicht zum Leben ausreichte, musste man sich mehr und mehr anderswo nach Überlebensnotwendigem "umsehen".

Da das zunehmend auch auf Wegen geschah, mit denen man sich in den Nachbardörfern nicht unbedingt anfreunden konnte (Bettelei und Diebstahl hatten Hochkonjunktur), wurde der Ruf nach einer Auflösung des Dorfes immer lauter. Mitte des 19. Jahrhunderts wurde selbiger so laut, dass ihn auch die staatlichen Stellen irgendwann nicht mehr überhören konnten. Zumal auch die Bewohner selbst schon um Unterstützung für eine Auswanderung ersucht hatten.

Und dann "verschwindet" tatsächlich ein ganzes Dorf: "An drei Tagen im Herbst 1849 und im Frühjahr 1850 werden die Bewohner abgeholt. Mit ein paar Habseligkeiten werden sie per Pferdefuhrwerk, Bahn und Schiff Richtung Norden transportiert, Richtung Küste. Nach Antwerpen die einen, nach Bremerhaven die anderen. Dann geht es mit Segelschiffen weiter ins gelobte Land, in die USA. Die Reisekosten zahlt die Regierung", erzählt es Friederike Kroitzsch in ihrem Blog stimmig nach. 550 Rinecker zieht es nach Amerika, 50 verteilen sich auf die umliegenden Dörfer oder auch in Richtung Rheinebene. Das Dorf selbst wird dem Erdboden gleich gemacht, schon um keinen neuen Anziehungspunkt für "unliebsame Elemente" zu behalten, wie Karl Wilhelm Beichert erläutert.

Der Historiker ist es auch, der dafür gesorgt hat, dass das Dorf Rineck bis heute doch nicht ganz verschwunden ist. Er hat die Geschichte aufgearbeitet, konserviert, verpackt: Drei kleine Schautafeln erklären den Unerschrockenen, die in dieser Ecke des Odenwalds unterwegs sind, wie ein Dorf nahezu rückstandsfrei (so würde man das heute wohl formulieren) verschwinden kann. Wer mehr erfahren will, dem sei ein Vortrag Beicherts empfohlen: Über das verlassene Dorf Rineck wird er am 11. März, (18 Uhr), im Dorfgemeinschaftshaus Trienz referieren.

Wo nun der seltsame Fichtenkreis, den die Drohne von Thomas Kottal im ans verschwundene Dorf angrenzenden Wald ausgemacht hat, her kommt, das weiß allerdings auch Beichert nicht, der 1995 eine Chronik über Rineck vorlegte. "Da Fichten sehr schnell wachsen, können sie nichts mehr mit dem 1850 aufgelösten Dorf zu tun haben", sagt er. Vielleicht hat ja jemand anderes eine Erklärung...