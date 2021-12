Von Nadine Slaby

Obrigheim. Die Verabschiedung des Forstbetriebsplans für das Jahr 2022 war der Hauptpunkt auf der Tagesordnung des Obrigheimer Gemeinderats. Forstbetriebsleiter Matthias Eckert stellte dem Gremium den Bewirtschaftungsplan sowie die Zahlen vor. Bei der aktuellen Lage der Forstbetriebe komme man aber nicht umhin, sich Wetter- und Klimadaten anzuschauen, so Eckert.

Denn die Niederschläge hätten sich in den vergangenen Jahrzehnten deutlich verschoben. Besonders im Frühjahr sei es zu trocken. Dieser Wandel setzte besonders den älteren Bäumen zu. Diese Stämme, die 60 und mehr Jahre auf dem Buckel haben, stellen im Wald aber das "wertige Holz" dar. Und genau dieses stirbt nun weg. Hinzu kommt eine Flut an Schadholz, die die Holzpreise ruiniert. Eine Entwicklung, die das einstige Verlasspferd in Sachen hoher Gewinne für die Gemeindekasse zunichte macht. Der Wald wird zum Minusgeschäft. Eckert führte aus, dass die Holzeinschlagmengen zwar relativ gleich bleiben, der Anteil an Schadholz aber massiv zugenommen hat. Derzeit sei man bei rund 75 Prozent Schadholz. Für das Jahr 2021 kann die Gemeinde Obrigheim wohl aufgrund einer Förderung von 52.000 Euro noch mit einem leichten Plus im Forst rechnen. Es stehen aber Kosten von 49.000 Euro auf der Rechnung.

Für das Jahr 2022 sieht es da schon anders aus: Zwar rechnet Eckert mit Gesamteinnahmen in Höhe von 281.073 Euro, diesen stehen jedoch Ausgaben in Höhe von 288.104 Euro gegenüber. Den größten Betrag (85.920 Euro) stellt hierbei die Ernte von Forsterzeugnissen dar. Denn 2022 ist der Einschlag von 3800 Festmetern geplant. Das entspricht der Zahl, die auch in der langfristigen Planung im Wald angesetzt ist.

Für Obrigheim bedeutet dies, dass ein Minus von 7030 Euro ausgeglichen werden muss. Nicht eingerechnet sind dabei mögliche Förderungen sowie steigende Verwaltungskosten. Zum Abschluss seiner Präsentation beantwortete der Forstbetriebsleiter noch zahlreiche Fragen. Besonders der Umbau des Waldes mit Baumarten, die mit der Trockenheit besser klarkommen, wurde nachgefragt. Hier berichteten Eckert und Forstrevierleiter Christoph Arens, dass man in Obrigheim auf die Naturverjüngung setze und hofft, dass die jungen Bäume besser mit der Trockenheit zurechtkommen. Ein Umbau des Waldes mit anderen Baumarten sei "exorbitant teuer".

Einstimmig sprach sich das Gremium am Ende für den Forstbetriebsplan aus, der bei der Bestandspflege keine größeren Ausgaben vorsieht. Dies erklärte Arens damit, dass er im nächsten Jahr in Rente gehe und seinem Nachfolger "freie Hand" lassen wolle.

Eine "gewisse Dringlichkeit" hatte laut Bürgermeister Achim Walter die Entscheidung über die Beschaffung eines Kommunalschleppers für den Bauhof. Denn die Unterhaltungskosten für das im Jahr 2013 beschaffte Fahrzeug mit derzeit 2800 Betriebsstunden sind aufgrund vieler Reparaturen nicht mehr wirtschaftlich. Diese Mitteilung entsetzte Gemeinderat Bernd Knaus (SPD). Der Stundensatz für den Schlepper läge damit bei 40 Euro. Für 30 Euro könnte man solche Fahrzeuge ausleihen, meinte er.

Die Verwaltung hat bereits ein Angebot für ein Ersatzfahrzeug eingeholt. Die Kosten für das angebotene Vorführfahrzeug Holder C65SC, das im September 2021 erstmals zugelassen wurde, belaufen sich auf 102.935 Euro. Den 2013 gekauften Schlepper der Marke Holder würde die Firma für 16.660 Euro in Zahlung nehmen. Die Entscheidung darüber, einen neuen Schlepper zu beschaffen, beinhaltete auch das Ja zu den überplanmäßigen Haushaltsmitteln. Die Diskussion drehte sich allerdings weniger um die Ausgaben als vielmehr um das reparaturanfällige Fahrzeug. Da die Gemeinde jedoch für diese Marke schon Anbauteile besitzt, will man bei der Marke bleiben.