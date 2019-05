Von Claus Kaiser

Obrigheim. Bereits zum fünften Mal probten Rettungskräfte aus dem ganzen Landkreis und darüber hinaus am Samstag im Rahmen des Übungstags "Final Destination" den Ernstfall. In diesem Jahr fand die vom DRK-Kreisverband Mosbach ausgerichtete Großübung in Obrigheim statt.

Unter der Leitung von Markus Wohlfart und seinem vierköpfigen Team waren mehr als 15 Rettungsfahrzeuge verschiedener Hilfsorganisationen im Einsatz, deren Besatzungen sich die diversen Aufgabengebiete teilten. Die über 150 Übungsteilnehmer kamen aus dem gesamten Neckar-Odenwald-Kreis sowie aus Heilbronn, Heidelberg, Mannheim, Karlsruhe, Freudenstadt und Idstein.

Zudem wirkten die Feuerwehren Aglasterhausen und Mosbach-Stadt sowie die DLRG Aglasterhausen, Höpfingen und Walldürn mit. Weiter beteiligt waren die Neckar-Odenwald-Kliniken mit dem sogenannten "Schockraum" sowie die Hochschule Fresenius (Idstein).

Ziel des Übungstages war es, die Fähigkeiten der Helfer insbesondere in der notfallmedizinischen Patientenversorgung zu vertiefen, theoretisches in praktisches Wissen umzusetzen, die Helfer auf mögliche Extremsituationen vorzubereiten, aber auch an persönliche Grenzen zu bringen, um so im Ernstfall überlegt und optimal handeln zu können.

In der gesamten Gemeinde Obrigheim, aber auch in Teilen Mosbachs gab es den ganzen Tag über 24 nachgestellte Einsatzszenarien (unter anderem Herzinfarkt, Verätzungen, Handamputation, Reanimationen), die von den ehrenamtlichen Rettungsteams abgearbeitet und bis zur Ablieferung in der Neckarhalle betreut wurden. Hierbei wurden auch einige Notarzteinsätze sowie zwei Massenanfälle von Verletzten (MANV) simuliert.

Bei der ersten "Großschadenslage" kam es zu einem schweren Verkehrsunfall: Bei einem illegalen Autorennen waren drei Pkw miteinander kollidiert. Ein Fahrzeug überschlug sich und blieb auf der Seite liegen. Der Fahrer verstarb noch am Unfallort, seine Beifahrerin kam mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus. Die Insassen der anderen beiden Autos wurden mittelschwer bis schwer verletzt und mussten von der Feuerwehr Mosbach mit schwerem Gerät befreit werden. Insgesamt kamen bei diesem Unfallszenario zehn Personen zu Schaden.

Bei dem Abschlussszenario am Abend wurde durch eine Explosion die Brandmeldeanlage des ehemaligen Asylbewerberheims in Obrigheim ausgelöst. 14 Verletzte wurden gezählt, die von der Feuerwehr Aglasterhausen unter Atemschutz in kürzester Zeit gerettet und dem Rettungsdienst übergeben wurden.

Besondere Aufmerksamkeit der Bevölkerung zog dieses Projekt gegen 16 Uhr auf sich: Als in der ehemaligen Asylbewerberunterkunft eine Auseinandersetzung simuliert wurde und Statisten als "SEK" mit kenntlich gemachten Waffenattrappen anrückten, hielten Anwohner das Szenario für echt und alarmierten die Polizei. Diese konnte nach kurzer Klärung Entwarnung geben. Die geplante Großübung mit der DLRG fiel am Nachmittag aufgrund eines kurzzeitigen Unwetters buchstäblich "ins Wasser".

Übungsteilnehmerin Jana Schmidt vom Malteser-Hilfsdienst Heidelberg hielt als Fazit fest: "Wir haben schon viele Übungen mitgemacht. Aber diese hier war mit Abstand die Beste. Von der Darstellung der Patienten bis zum Ende. Es war ein ganz toller Tag für uns. Der hat auch mir als gut ausgebildete Rettungsdienstlerin etwas gebracht."

"Es freut uns, zu sehen, dass die Übungsreihe länderübergreifend angenommen wird und die Teilnehmer Jahr für Jahr aufs Neue den Weg zu uns finden", zeigte sich Übungsleiter Markus Wohlfart in seinem Resümee hoch zufrieden. "Besonders freuen wir uns aber, dass dieses Jahr nichts Ungewolltes passiert ist und alle Teilnehmer einen interessanten und tollen Tag hatten. Die Zusammenarbeit der Rettungskräfte untereinander, aber auch mit den Neckar-Odenwald-Kliniken in Mosbach konnte weiter gefördert werden.

Ein Dank der Organisatoren galt neben der Gemeinde Obrigheim - speziell Bürgermeister Achim Walter sowie dem Hausmeister der Neckarhalle - für die Unterstützung, der Feuerwehr Aglasterhausen und allen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, die sich in vielfältiger Form an dem Übungsprojekt beteiligt hatten. Ein besonderes Dankeschön wurde den Hauptsponsoren des Übungstages gesagt, ohne die der Tag in dieser Form nicht hätte realisiert werden können: Rewe Peter Arnold (Mosbach), Kaufland Mosbach und Druckerei Laub GmbH (Dallau).