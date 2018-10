Obrigheim: (pol/mün) Mehr als vier Wochen nach einem Einbruch in ein Wohnhaus in Obrigheim wurde jetzt ein zweiter Tatverdächtiger festgenommen. Es soll sich um den Schwager des ersten Inhaftierten handeln.

Es müssen schreckliche Minuten an diesem 7. September 2018 für eine Frau aus Obrigheim gewesen sein. Sie war in ihrem Wohnhaus und plötzlich hörte sie es krachen. Unbekannte hatten mit einem Beil eine Scheibe eingeschlagen und waren ins Haus eingedrungen.

Die Frau schloss sich in einem Zimmer ein und alarmierte die Polizei. Als die Polizisten eintrafen, machten sich gerade die zwei Wohnungseinbrecher mit ihrer Beute davon. Sie flüchteten und trennten sich - doch ein 37-Jähriger schaffte es nicht weit. Während er festgenommen und später inhaftiert wurde, konnte der andere Täter trotz eines großen Polizeiaufgebots samt Hubschrauber entkommen.

Jetzt kommt von der für Wohnungseinbrüche zuständigen Ermittlungsgruppe des Polizeipräsidiums Heilbronn die Erfolgsmeldung: Sie haben den Schwager des schon inhaftierten Tatverdächtigen festgenommen - er soll der zweite Täter sein.

Beide Männer sind laut der Behördenmitteilung polizeibekannt, der jetzt festgenommene 33-Jährige wurde schon per Haftbefehl wegen eines Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte gesucht. Er wurde von der hessischen Polizei geschnappt und sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Er stehe auch im Verdacht, an weiteren Straftaten beteiligt gewesen zu sein.