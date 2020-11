Von Caspar Oesterreich

Asbach. Auf der Großbaustelle im interkommunalen Gewerbegebiet "Tech-N-O" war vor zehn Wochen noch nicht viel zu sehen: Bagger schaufelten zwar Tausende Kubikmeter Erde hin und her, um den Untergrund zu ebnen. Aber nur vereinzelt ließen die Fundamentarbeiten erahnen, wo später einmal die neuen Produktionshallen der Schweizer Unternehmensgruppe "Interroll" in die Höhe wachsen sollten. Mittlerweile ist aus jener Vorstellung Realität geworden.

"Die drei Bautrupps legen ein Wahnsinnstempo an den Tag", lobt Jens Strüwing den Fortschritt auf der Asbacher Höhe. "Wir sind absolut im Zeitplan", freut sich der Produktionsvorstand der Interroll-Gruppe im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung: Das erste Stockwerk des später 3450 Quadratmeter großen und zweigeschossigen Verwaltungsgebäudes steht. Und der Fertigungshalle dahinter fehlen nur noch wenige Wandelemente. "Trotzdem haben dort die Handwerker schon mit dem Innenausbau begonnen, erste Strom- und Wasserleitungen verlegt", erklärt Projektleiter Steffen Heinlein. "Bei einer Fläche von 6500 Quadratmetern keine einfache Aufgabe."

Interroll investiert Millionen in Obrigheim Kamera/Redaktion: Caspar Oesterreich/ Produktion: Götz Münstermann

Besonders beeindruckend sind jedoch die riesigen Ausmaße der 13.000 Quadratmeter großen Montagehalle: 185 Meter Länge, 70 Meter Breite und fast elf Meter Höhe lassen selbst den tonnenschweren Bagger klein aussehen, der zwischen den insgesamt 164 Säulen langsam entlangfährt.

Interroll plant und baut in großen Dimensionen und nimmt dafür viel Geld in die Hand. 42 Millionen Euro investiert der weltweit agierende Technologieanbieter für interne Logistiklösungen in seine neue Produktionsstätte zwischen Asbach und Obrigheim. "Auf vielen Ebenen eine Investition für die Zukunft", sagt Strüwing. So sollen nur die neuesten und modernsten Maschinen in dem Werk eingesetzt werden, außerdem alle Arbeitsplätze miteinander digital vernetzt sein. "Es wird eine papierlose Fabrik", verspricht der Produktionsvorstand.

Foto: Caspar Oesterreich

Rund 250 Mitarbeiter sollen ab Juni 2021 mit der Fertigung von Förderbändern unterschiedlicher Größen und Kapazitäten auf der Asbacher Höhe beginnen, erklärt Strüwing. So sieht es der straffe Zeitplan vor. Neue Arbeitsplätze würden durch den neuen Produktionsstandort allerdings zunächst nur bedingt geschaffen. Denn Interroll schließt sein Werk in Kronau und strukturiert die Produktion in Sinsheim um.

Alle 70 Angestellten aus Kronau sowie 180 Kollegen aus Sinsheim sollen deshalb ins Tech-N-O-Gewerbegebiet versetzt werden. Laut Projektleiter Heinlein, der nicht nur die Bauarbeiten auf der Asbacher Höhe verantwortet, sondern interimsmäßig auch das Werk in Kronau leitet und später Werkleiter der neuen Produktionsstätte sein wird, "freuen sich die Mitarbeiter auf ihren modernen Arbeitsplatz". Kritik an den beschlossenen Umstrukturierungsmaßnahmen habe er noch keine gehört. "Wir legen sehr viel Wert auf die sozialen Komponenten, sind mit unseren Mitarbeitern im engen Austausch und finden auch Lösungen, wenn für manche der Arbeitsweg jetzt länger wird", ergänzt Strüwing.

Foto: Caspar Oesterreich

In den kommenden Jahren könnten jedoch zahlreiche neue Arbeitsplätze dazukommen, betont der Produktionsvorstand: "Die Interroll-Gruppe hat auf der Asbacher Höhe ein Fläche von insgesamt 16,9 Hektar gekauft, aber weniger als die Hälfte wird aktuell bebaut. Wir planen langfristig und ziehen Erweiterungsmaßnahmen in Betracht." Bewusst habe man sich deshalb für den Standort zwischen Asbach und Obrigheim entschieden. "Weil wir uns hier willkommen fühlen, genügend Platz ist und uns von den am Gewerbegebiet beteiligten Kommunen keine Steine in den Weg gelegt werden", sagt Strüwing. Außerdem sei die Nähe zur Dualen Hochschule (DHBW) in Mosbach ausschlaggebend gewesen.

Momentan bilden Interroll und die DHBW drei Studenten gemeinsam aus. "Wir wollen die Anzahl aber deutlich erhöhen und uns aktiv in die DHBW mit einbringen, Vorlesungen halten", macht Strüwing klar. Das Angebot der Mosbacher Hochschule sei mit den Studienrichtungen Informatik, Ingenieurwesen, Controlling und Betriebswirtschaftslehre ideal für die börsennotierte Schweizer Unternehmensgruppe. "Das sind genau die Leute, die wir brauchen", sagt der Produktionsvorstand. Einen Kooperationsvertrag mit der DHBW habe man zwar noch nicht unterschrieben, "aber in Gesprächen mit Rektorin Prof. Dr. Gabi Jeck-Schlottmann und weiteren Dozenten die geplante intensive Zusammenarbeit per Handschlag besiegelt", erklärt der Interroll-Vorstand. "Uns steht hier eine tolle Zukunft bevor."