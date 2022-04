Von Dorothea Damm

Obrigheim. "Im November habe ich es noch für möglich gehalten, dass es in diesem Jahre keine Ausgabe des beliebten Jahrbuchs geben könnte", betonte Schriftleiter Karl Heinz Neser und blickte dann doch wieder mit Stolz auf das nun 31. Obrigheimer Jahrbuch. Mit viel Energie und Einsatzbereitschaft habe man auch dieses Mal, trotz der anhaltenden Pandemie, wieder genug Beiträge gesammelt. "Dabei ist es uns wieder gelungen, einen großartigen und informativen Blick auf unsere Gemeinde zu ermöglichen."

In den vergangenen zwei Jahren fand die Präsentation der neuen Bücher ohne öffentliche Veranstaltung statt. "Sodass wir in diesem Jahr eigentlich gleich drei Jahrbücher – und darunter die 30. Jubiläumsausgabe aus dem Jahr 2020 – vorstellen können", betonte Bürgermeister Achim Walter, der neben dem Engagement der vielen Autoren besonders den Einsatz Nesers hervorhob.

Neser, der nun schon seit einigen Jahren die Schriftleitung innehat, prägte alle bisher erschienenen Hefte. Mindestens einen Artikel hat er in jeder Ausgabe für die kleine Zeitschrift verfasst. Dass die Vorstellung des Heftes 2021 seit langer Zeit die erste größere Veranstaltung war, merkte man den Besuchern an. Groß war die Wiedersehensfreude. Auch Alt-Bürgermeister Roland Lauer ließ es sich nicht nehmen, nach Obrigheim zu kommen. Und so lag an diesem Abend eine besondere Energie im Raum.

Energie spielt in Obrigheim sowieso eine große Rolle: So finden sich im neuen Heft auf 104 Seiten nicht nur Informationen zur geplanten Ansiedlung eines Kernkraftwerks im Jahr 1961, sondern auch der Rückblick auf den Bau der Ortsumgehung Obrigheims zeigt, dass es manchmal viel Energie braucht, bis sich eine Lösung durchsetzt. Interessante Einblicke in das Leben von Obrigheimern bietet Sebastian Parzer, der sowohl über das Eldorado der Segelflieger am Neckar, über Emil Dorn und dessen Einsatz im Ersten Weltkrieg, als auch über Kirchenrat Johann Helffenstein geschrieben hat. Letzterer nahm 1821 an der badischen Unionssynode teil, bei der sich Reformierte und Lutheraner zusammenschlossen. Auch das Wirken des Nationalsozialismus in Obrigheim wird in verschiedenen Artikel beleuchtet. So schrieb Dorothee Roos, die Vorsitzende der KZ-Gedenkstätte Neckarelz, einen Bericht zu einer Veranstaltung am Ort des ehemaligen KZ-Außenlagers Asbach, das auch von Studenten der Universität Tübingen als Forschungsgebiet für den jungen Wissenschaftszweig der Neuzeitarchäologie genutzt wurde. Auch über das Kriegsende und die Unterbringung von Vertriebenen in Obrigheim kann man sich in dem Heft informieren.

Besonders viel Aufmerksamkeit erhielt ein für den Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten erstellter und im Heft in Auszügen abgedruckter Beitrag der Schülerinnen Eva Spitzer und Verena Crnjak, die das Nicolaus-Kistner-Gymnasium besuchen. Die beiden widmeten sich in ihrer Arbeit "Obrigheim – das stärkste Dorf Deutschlands" den Gewichthebern. Sie konnten damit einen der Landespreise gewinnen.

Markus Wieland, der sich ebenfalls seit Jahren als Autor engagiert, ist in der aktuellen Ausgabe mit einem Beitrag zum Mörtelsteiner Naturlehrpfad vertreten. Auch viele Beiträge von RNZ-Mitarbeitern fanden Eingang in die Jahrbuch-Dokumentation. Bereichert wurde die Veranstaltung durch die energiegeladenen, musikalischen Beiträge der Band "Saxophonix" und die im Anschluss an die Jahrbuch-Präsentation stattfindende kurzweilige Einführung in die Besonderheiten der Mudauer Mundart durch Harald Grimm. "Unser Odenwälder Dialekt – also das Südrheinfränkische – ist vom Aussterben bedroht", mahnte er. Wie schön man im Dialekt reimen kann, stellte er dann auch unter Beweis, indem er hauptsächlich Gedichte vortrug, die neben der wohlklingenden Sprache mit feinem Humor und einer Menge Lokalkolorit glänzten. Abschließend danke Horst Keller als Vorsitzender des Geschichtsvereins Obrigheim nochmals allen Aktiven und versprach, dass bereits mit viel Energie an der kommenden Ausgabe gearbeitet werde.

Info: "Obrigheim – gestern und heute" kann man im Rathaus erwerben.