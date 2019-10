Für mehrere Wochen ist die B 292 bei Obrigheim (aktuell in Fahrtrichtung Mosbach) abschnittsweise gesperrt. Foto: Noemi Girgla

Obrigheim. (rp/gin) Aus Altersgründen und zur Beseitigung von Schäden infolge der Verkehrsbelastung wird seit Montag die Fahrbahndecke an der Bundesstraße B292 zwischen dem Abzweig der Kreisstraße K3939 Asbacher Höhe und dem Abzweig der Landesstraße L636 beim Anschluss Obrigheim-West einschließlich der Anschlussäste erneuert.

Nach dem Abfräsen der alten Deckschicht werden Schadstellen beseitigt und zur Erhöhung der Tragfähigkeit der Strecke eine Binderschicht von sechs Zentimetern eingebaut. Danach wird eine neue Deckschicht aufgebracht. Zudem finden Arbeiten an den Bordsteinen und den Straßeneinläufen statt. Nach Abschluss der Asphaltarbeiten werden die Bankette und Leitpfosten sowie die Schutzplanken an die neue Höhenlage angepasst. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 0,75 Millionen Euro und werden vom Bund getragen.

Aufgrund von arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen muss der Verkehr am Hohbergaufstieg auf eine Spur verlegt werden. Daher wird ein Einbahnverkehr auf der B292 für den Verkehr von Obrigheim in Fahrtrichtung Aglasterhausen eingerichtet. Diese Verkehrsbeziehung wird je nach Bauzustand auf der bergseitigen oder talseitigen Fahrbahnhälfte geführt. Derzeit werden die Verkehrsteilnehmer von Aglasterhausen kommend in Fahrtrichtung Mosbach ab der Einmündung B292/K3939 (Asbacher Höhe) ausgeleitet und über die K3939 nach Asbach und weiter über die L590 und K3942 nach Obrigheim geführt. Die Umleitungsstrecke ist ausgeschildert.

Die Arbeiten dauern im ersten Bauabschnitt auf der bergseitigen Fahrbahnhälfte voraussichtlich bis Freitag, 18. Oktober. Für die Arbeiten an der talseitigen Fahrbahnhälfte ab Mitte Oktober bis Mitte November müssen zusätzlich die Anschlussäste des Knotens Obrigheim-West sowie die Kraftwerkstraße für den Verkehr vollständig gesperrt werden. Angaben über die Umleitungsstrecken folgen.