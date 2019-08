Von Peter Lahr

Obrigheim. Vor vier Jahren erlitt Marlon in der Schule seinen ersten Anfall. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Heidelberger Kopfklinik gebracht. Die erschreckende Diagnose lautete: Epilepsie. Seitdem hat sich das Leben des heute 16-Jährigen und seiner Familie komplett verändert. Er nimmt jeden Tag Tabletten gegen die Anfälle. "Aber sie helfen ihm nicht komplett", sagt seine Mutter Desireé Hartmann.

Trotz regelmäßiger Untersuchungen habe Marlon in der Schule immer wieder starke Migräneanfälle und es komme zu unberechenbaren Epilepsieanfällen. Aber auch Urlaube bilden für den Jugendlichen einen unkalkulierbaren Gefahrenquell. Kürzlich erlitt er im Schwimmbad einen Epilepsieanfall und wäre ohne Hilfe seines Bruders und weiterer Helfer ertrunken. Trotz regelmäßiger Untersuchungen bleibt ein unwägbares Risiko im Alltag.

Als nach dem letzten Anfall neben mehreren Bissen im Mund erstmals Hirnblutungen festgestellt wurden, entschloss sich die Familie, einen neuen Weg zu gehen. Sie kontaktierte Veronika Stolz in Oberdielbach, die positive Erfahrungen mit einem Epilepsiewarnhund gemacht hat.

Tatkräftig unterstützt von Simone Bergmann und Birgit Stemper vom Pflegedienst "BelVita" arbeiteten sich Hartmanns in die Materie ein. Nach einiger Zeit wandten sie sich an Hundetrainerin Susanne Nees, die in der Nähe von Darmstadt "Assistenzhunde fürs Leben" ausbildet.

"Nur jeder 1000. Hund ist geeignet", sagt die Expertin. Welpen müssten 70 Tests erfolgreich absolvieren, bis die angeborene Fähigkeit, einen nahenden Epilepsieanfall zu erkennen, ganz sicher belegt sei. Die raren Hunde warnen ihr "Herrchen", weil sie eine reduzierte Sauerstoffsättigung wahrnehmen. So bleibe Zeit, eine ungefährliche Position einzunehmen, oder Notfallmedizin zu holen.

Derzeit wird bereits ein Collie-Welpe auf seine Fähigkeiten getestet. "Bis der Hund zum Einsatz kommen kann, haben wir eine Intensivbetreuung angeleiert", erklärt Birgit Stemper. Denn rund um die Uhr auf den Sohn "aufzupassen", das zehrt. Zumal noch weitere Geschwisterkinder zur Familie Hartmann gehören.

Ein Epilepsiewarnhund wäre 24 Stunden zusammen mit Marlon. Hartmanns derzeitigen Hund übernähmen dann die Großeltern. Denn andere Hunde im Haushalt könnten den Assistenzhund von seiner Aufgabe ablenken. Marlon und seinem künftigen Hund stünde eine rund zweieinhalbjährige Ausbildung zum Assistenzhund bevor. Dann dürfte der Hund - vergleichbar mit einem Blinden- oder Diabetikerhund - auch mit in den Supermarkt, ins Krankenhaus oder ins Kino.

"Wenn der junge Hund die letzten Tests schafft, könnte er schon Mitte August in die Familie kommen", so lautet die gute Nachricht. Da eine Ausbildung aber nicht nur zeit-, sondern auch sehr kostenintensiv ist, kam Familie Hartmann auf die Idee, eine Spendenaktion ins Leben zu rufen. Als Schirmherr konnte Dr. Thomas Ulmer gewonnen werden.

Info: Wer spenden möchte, bitte auf das Konto der ev. Kirchengemeinde Mosbach bei der Sparkasse Neckartal-Odenwald überweisen: DE77.6745.0048.0003 0320 00. BIC: SOLADES1MOS. Als Verwendungszweck "Obrigheim, Therapiehund Marlon Hartmann" angeben.