Von Stephanie Kern

Oberschefflenz. Den ersten Eindruck vom Augusta-Bender-Literaturmuseum macht man sich (noch) mit der Nase. Zumindest am Freitag, bei der offiziellen Eröffnung des Museums in Schefflenz roch es nämlich noch kräftig nach neuer Farbe in den Räumen des ehemaligen Grundbuchamts. Das sollte aber nicht der einzige Eindruck sein, den man von diesem "Raum für Kultur" zurückbehält.

Schefflenz’ Bürgermeister Rainer Houck war zur Eröffnung gekommen und lobte den Verein um die Vorsitzenden Leslie Tramontini und Lucia Rüger-Markert. Besonders Georg Fischer und Dorothee Roos engagierten sich in den vergangenen drei Jahren, um das Museum Wirklichkeit werden zu lassen. "Sie haben das Unmögliche möglich gemacht", sagte Houck. "Es ist eine große Leistung, die hier erbracht wurde." Die Gemeinde Schefflenz hat für die Umbauten 110.000 Euro investiert.

Die Museumsräume im ehemaligen Grundbuchamt wurden von der Gemeinde Schefflenz umgebaut, dabei wurden die elektrischen Installationen und die Heizung auf komplett neue Füße gestellt. Bezuschusst wurde der Umbau über das "Entwicklungsprogramm ländlicher Raum" (ELR). Für die Ausstellung zeichnet der Verein "Literaturmuseum Augusta Bender" inhaltlich und finanziell verantwortlich. Das Konzept hat das ehrenamtliche Museumsteam weitgehend selbst erarbeitet, unterstützt vom Museumsbeauftragten des Neckar-Odenwald-Kreises, Dr. Jörg Scheuerbrandt. Die gestalterische und grafische Umsetzung erfolgte durch das Büro RaumEinsichten aus Oberstenfeld.

Thomas Schmidt (umringt von den Damen des Literaturvereins) trug sich als erster ins Gästebuch ein. Foto: Kern

Weitere Unterstützung kam vom Deutschen Literaturarchiv Marbach. Thomas Schmidt, Leiter der Arbeitsstelle für literarische Museen, Archive und Gedenkstätten Baden-Württemberg, begleitet das Projekt seit Beginn. 31.000 Euro flossen von Marbach nach Schefflenz. "Wir wollen das Museum aber weiterhin betreuen", betonte Schmidt, was das Literaturland Baden-Württemberg so besonders macht: Die Förderung der Einrichtungen ist mit der Museumseröffnung nicht vorbei. "In Baden-Württemberg haben wir mit Abstand das vitalste Angebot an Literaturmuseen in Europa. Und jetzt haben wir ein Kleinod mehr", meinte Schmidt. Die Ansiedlung in Schefflenz sei ein "Musterfall". Auch weil man ein Museum für eine Frau eingerichtet habe. "Das ist gar nicht hoch genug einzuschätzen."

Augusta Bender lebte von 1846 bis 1924. Sie war das sechste Kind einer Bauernfamilie aus Oberschefflenz. Mit 16 Jahren verließ sie ihre Heimat, erkämpfte sich Bildung, sie engagierte sich für Frauenrechte und begann zu schreiben. Heimat war immer eines ihrer großen Themen. "Und dieser kleine Raum hier ist Dorfheimat", sagte Georg Fischer, Kassier des Vereins. Er möchte das Museum als Teil der regionalen Kultur verstanden wissen. "Wir haben es geschafft und jetzt kommen hoffentlich viele Menschen aus der Umgebung hierher", sagte Fischer. Die Lebensthemen, denen sich das Museum widmet, sind heute ebenso aktuell wie zu Augusta Benders Lebenszeiten.

Dorothee Roos erläuterte Wissenswertes zur "Funktionsweise" des Museums, das die Besucher auf drei Ebenen durch Augusta Benders Leben und Werk führen soll. "Zuerst sind da natürlich die Wände und der Zeitstrahl", so Roos. Unter dem Zeitstrahl befinden sich Schubladen mit weiteren Informationen und dann gibt es noch weitere Informationen in beweglichen Boxen. Auch der Raum selbst habe "zwei oder drei Bestimmungen", meinte Roos. "Museum, Ausstellungsraum und pädagogischer Raum." Auch sie betonte, wie wichtig es sei, ein Museum für eine Frau geschaffen zu haben.

Lucia Rüger-Markert freute sich ebenfalls, dass das Museum seine Türen nun geöffnet hat. "Ich denke, die Schefflenzer werden überrascht sein, wie professionell die Ausstellung ist", sagte sie. Gleich am Eingang kann man Bücher von Augusta Bender erwerben, sich den Raum für Kultur also ein Stück weit mit nach Hause nehmen. Die Bücher sind auch in den Mosbacher Buchhandlungen erhältlich. Der Eindruck, den das Museum nach dem Besuch hinterlässt, ist mehr als der Geruch nach frischer Farbe ...

Info: Das Museum ist sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet, für Gruppen können auch außerhalb dieser Zeiten Termine vereinbart werden. Kontakt: verein@literatur-musuem-augusta-bender.de, www.literatur-museum-augusta-bender.de