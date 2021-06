Neckar-Odenwald-Kreis. (lra) Der Neckar-Odenwald-Kreis erneuert auf der Landesstraße 526 ab dem Ortsausgang Mittelschefflenz (auf Höhe des Edeka-Marktes) bis an die Einmündung der Bundesstraße 292 in Oberschefflenz den Fahrbahnbelag. Aufgrund der beengten Verhältnisse muss die Landesstraße während der Baumaßnahme voll gesperrt werden. Beginn der Baumaßnahme ist bereits am heutigen Montag. Sie dauert voraussichtlich bis Freitag, 9. Juli. Der Verkehr wird umgeleitet.

Die Arbeiten wurden notwendig, da aufgrund von Alterung und Verkehrsbelastung erhebliche Fahrbahnschäden wie Risse, Ausbrüche und Setzungen entstanden waren. Für die Erneuerung des Fahrbahnbelags auf einer Gesamtlänge von 700 Metern wird die Fahrbahn außerorts mit Asphaltbinder verstärkt und mit einer Asphaltdeckschicht über die Gesamtfläche von 4300 Quadratmetern in zwei Lagen im sogenannten Hocheinbau erneuert. Der vorhandene Fahrbahnaufbau wird als Tragschicht mitbenutzt. Seitenstreifen und Bankette werden erneuert, Wege und Zufahrten angeglichen.

Die Arbeiten erfolgen im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe. Die Bauleitung liegt beim Fachdienst Straßen des Landratsamts. Auftragnehmer ist die Firma Leonhard Weiss.