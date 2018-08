Von Alexander Rechner

Mosbach. Seit rund zwölf Jahren leitet Michael Jann die Geschicke der Großen Kreisstadt. In den vergangenen Monaten war die Zukunft des Pfalzgrafenstifts das wohl meist diskutierte Thema in Mosbach. Dabei stand auch er selbst in der Kritik. Wie geht er damit um? Die RNZ traf sich mit OB Jann an exponierter Stelle und sprach mit ihm über aktuelle Mosbacher Themen und Herausforderungen wie der Sanierung der Schulgebäude, Leerstände in der Innenstadt und die Nachnutzung des Obertorzentrums.

Herr Jann, wir befinden uns heute im Rathausturm hoch über Mosbach. Von hier aus hat man einen tollen Ausblick auf Mosbach und auf das Pfalzgrafenstift. Kaum ein anderes Thema hat die Bürgerinnen und Bürger so bewegt wie die Debatte um die Zukunft des Pfalzgrafenstifts. Waren Sie überrascht von dieser kontroversen Diskussion?

Für viele Bürgerinnen und Bürger ist das Pfalzgrafenstift eine Einrichtung, mit der sie sich identifizieren. Insbesondere die Ur-Mosbacher fühlen sich mit der Altenpflegeeinrichtung, die immerhin vor 34 Jahren gebaut wurde, verbunden. Daher war mir schon zu Beginn klar, dies wird keine einfache Sache und wird nicht ohne Diskussion über die Bühne gehen. Aber eine Debatte, wie wir sie erlebt haben, ist doch nichts Negatives. Im Gegenteil: Im Laufe einer solchen kommt man zu konstruktiven Ergebnissen. Allerdings ist es schon ungut, wenn man persönlich als Bösewicht dargestellt wird.

Sie sprachen es gerade an: Sie standen auch stark in der Kritik. Wie gehen Sie damit um?

In einem solchen Amt muss man Kritik einstecken können. Ich habe nichts gegen sachliche Kritik, die der Thematik dient. Grundsätzlich habe ich den Anspruch an mich selbst, gute und konstruktive Lösungen zu erarbeiten. Deshalb ist es schon frustrierend, wenn einem nach zwölf Jahren böse Absichten unterstellt werden, und man in eine Ecke gerückt wird, den Seniorinnen und Senioren etwas Böses zu wollen. Das geht einem dann doch auch unter die Haut.

Hand aufs Herz, sehen Sie aus heutiger Sicht ein Versäumnis bei diesem Verfahren?

Wir hätten früher die Öffentlichkeit über die Planung und Absichten informieren und die Bürgerinnen und Bürger beteiligen sollen. Wenn ich heute zurückblicke, hätten wir früher in die Bürgerdiskussion einsteigen müssen.

Was machen Sie eigentlich, um mal vom Alltag abzuschalten?

Zum Glück habe ich eine gesunde mentale Konstitution und kann ganz gut abschalten. Wenn mich Gedanken dann doch zu sehr beschäftigen, nehme ich ein Buch oder den E-Book-Reader in die Hand und lese. Daneben gehe ich mit unserem Hund spazieren oder treibe Sport.

Das "Lumpenglöckle" soll früher auch den letzten Zecher nach Hause gerufen haben. Welche Mosbacher möchten Sie am liebsten zur Ordnung rufen?

Die Menschen, die achtlos ihren Müll auf den Boden werfen, möchte ich gerne zur Ordnung rufen. Leider stelle ich zunehmend eine Verschmutzung öffentlicher Plätze und Straße fest, was ich schlecht nachvollziehen kann. Obwohl Mitarbeiter unseres Bauhofs häufig aufräumen, sehe ich im Gartenweg und im LGS-Park immer wieder weggeschnippte Kippen und Kaugummis auf dem Boden liegen. Wir belasten mit so einem Verhalten unsere Umwelt und schaden uns selbst.

Welchen Geldbetrag muss die Stadt jährlich für die Säuberung in die Hand nehmen?

Wir sprechen hierbei von einem sechsstelligen Betrag.

Im Frühjahr stehen die Kommunalwahlen an. Werden Sie nochmals für den Kreistag kandidieren?

Ja.

Ein anderes großes Thema: Wie ist der Stand in puncto Kinderbetreuung?

Derzeit können wir noch den Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz gewährleisten. Allerdings kommen wir in Mosbach zunehmend an die Oberkante. Denn in unserer Stadt steigt die Zahl der Geburten glücklicherweise stetig an. Gleichzeitig ist eine größere Anzahl von Flüchtlingskindern zu uns nach Mosbach gekommen. Deshalb wird der vorhandene Platz unserer insgesamt 19 Kindertagesstätten in der Zukunft nicht ausreichen. Aktuell rechne ich daher damit, dass wir bis zu zwei weitere Einrichtungen benötigen werden.

Und wie geht es bei der Sanierung von Schulgebäuden weiter?

Bei den Grundschulen sind wir besser aufgestellt. Derzeit erhält die Pestalozzi-Realschule ein neues Dach, im Nicolaus-Kistner-Gymnasium erneuern wir die Schultoiletten und am Auguste-Pattberg-Gymnasium laufen die Modernisierungsmaßnahmen im Bereich Verwaltung und Lehrerzimmer. Jedoch gehe ich davon aus, dass wir in den kommenden zehn Jahren noch einen hohen zweistelligen Millionenbetrag vonseiten der Stadt investieren müssen. Gleichzeitig ist es unser Ziel, die digitale Infrastruktur an unseren Schulen auszubauen.

Wird die Stadt künftig eine Schule schließen müssen?

Nein, wir werden unsere Schulen erhalten und keine schließen.

Die Leerstände in der Innenstadt sind immer wieder ein Thema. Wie bewerten Sie die Situation?

Im Vergleich zu anderen Mittelzentren steht Mosbach gut da, das belegen auch Studien. Ich weiß, dass die Leerstände immer wieder ein Thema in der Bevölkerung sind, aber bei dem ein oder anderen Leerstand wird sich in nächster Zeit auch etwas tun. Dennoch muss man klar sagen, der Online-Handel macht dem Einzelhandel zu schaffen. Nicht nur in Mosbach, in allen Städten. Aber unsere Citymanagerin Andrea Zorn ist bestrebt, Geschäftsnachfolger zu finden. Daneben möchte ich kritisch anmerken, die ein oder andere Mietpreisvorstellung ist in der Umbruchphase, in der wir uns befinden, auch nicht mehr zu realisieren.

Was wird aus dem Obertorzentrum, wenn der Vollsortimenter dort seinen Betrieb einstellen wird?

Der Eigentümer, ein Immobilienfonds, sucht derzeit nach einem Nachmieter. Zur Diskussion steht auch, ob die Duale Hochschule dieses Areal nutzen wird. Zumal sich der Campus Lohrtalweg in unmittelbarer Nähe befindet. Aus strategischer Sicht wäre dieser Standort für die Duale Hochschule sinnvoll. Die Entscheidung darüber treffen aber das Amt für Vermögen und Bau in Heilbronn und die Duale Hochschule Baden-Württemberg selbst.

Die Stadt führt nun in Eigenregie das Restaurant der Alten Mälzerei. Warum hat man es nicht wieder verpachtet?

Mit Familie Emig hatten wir in all den Jahren einen zuverlässigen Partner, der ein attraktives Angebot unterbreitete. Für uns ist es wichtig, in Zukunft weiterhin flexibel zu sein. Wir wollen im Restaurant Familienfeiern genauso bewirten können wie Großveranstaltungen mit bis zu 500 Essen. Um diese große Menge zubereiten zu können, benötigt man einen starken Personalstamm. Und den haben wir, weil wir von Familie Emig viel Personal übernommen haben. Gleichzeitig benötigt man Erfahrung, um solche Großveranstaltungen erfolgreich bewirten zu können. Und unsere neue Restaurantleitung hat diese Erfahrung in vielen Jahren gesammelt.

Dennoch entzündet sich an der Entscheidung, das Restaurant nicht verpachtet zu haben, Kritik ...

Ich kann verstehen, wenn der ein oder andere Mosbacher Gastronom ein flaues Gefühl im Magen hat. Aber ich kann hier beruhigen: Wir wollen die Essenspreise mittels Quersubventionen nicht unterbieten. Die Alte Mälzerei bleibt die Alte Mälzerei! Unser finanzielles Ziel ist dabei auch klar: Das Defizit des Kulturbetriebs soll verringert werden.

Bis ins Jahr 2022 sind Sie gewählt. Welche Projekte wollen Sie in den kommenden Jahren auf den Weg bringen?

Das Projekt Pfalzgrafenstift möchte ich umsetzen. Gleichzeitig möchte ich ein neues Wohngebiet am sogenannten Hungerberg (oberhalb der Klinik der Johannes-Diakonie) auf den Weg bringen und neue Gewerbesiedlungsflächen entwickeln. Dabei denke ich an das Weiße Feld III. Themen und Projekte gibt es noch viele, wie die Digitalisierung unserer Verwaltung, die Elektromobilität und die Integration von Migranten.