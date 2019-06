Von Frank Heuß

Mosbach. "Kennt ihr die?" Diese Frage erschien den etwas Älteren fast schon ein wenig peinlich, wo doch so viele Jugendliche anstanden, um ein Selfie mit den beiden "Prominenten" zu bekommen, die am Montag am Pausenhof des Nicolaus-Kistner-Gymnasiums (NKG) zu Gast waren. "Ja, selbstverständlich!", lautete die sofortige Antwort. "Die sehen wir fast jeden Tag." Dabei leben sie heute eigentlich in Berlin: Alexander Giesecke und Nicolai Schork sind "YouTuber", Gründer der Online-Lernplattform "SimpleClub" und gingen vor gar nicht all zu langer Zeit noch selbst am NKG zur Schule.

Am Montag unterstützten sie den begehbaren Truck der "Expedition D", der an ihrer ehemaligen Schule Station machte. Das "D" steht für Digitalisierung, und die Initiative wird von der Baden-Württemberg-Stiftung getragen, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Schülerinnen und Schüler für "Mint"-Berufe zu interessieren. Die Fächerkombination Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik soll dabei ein Stück weit von der Theorie in die Praxis übertragen werden, und auch umgekehrt wird verdeutlicht, dass etwa hinter der Unterhaltungselektronik komplexe technische Zusammenhänge stehen.

"Das ist für uns mega", zeigte sich Dr. Peter Hörtz vom "Expedition D"-Truck begeistert von der Unterstützung durch die beiden über die Videoplattform "YouTube" bekannten "Online-Nachhilfelehrer". Sie schaffen bereits durch ihre Präsenz bei den jungen Leuten erkennbar einen zusätzlichen Zugang mit Steigerung der Aufmerksamkeit. Entsprechend gingen Giesecke und Schork auch bei den gruppenweise durchlaufenen Stationen des Trucks mit. Ausgegebene Zielrichtung war es, eine "Unterrichtsstunde 2030" in verschiedenen Fächern unter Einsatz digitaler Möglichkeiten zu entwickeln.

Dabei galt es, die Welt der digitalen Berufe zu ergründen, durch die Produkte erschaffen werden, die auch an Schulen zukünftig eine immer größere Rolle spielen. Gleichzeitig verdeutlichen sich dabei die Schlüsselqualifikationen, die frühzeitig zu vermitteln sind. Die "Expedition D" ist eine Weiterentwicklung der "Expedition N" ("N" für Naturwissenschaft), deren Truck bereits einige Male in Mosbach Station machte.

Die "digitale Welt" hielt vieles für die an diesem Tag ausgewählte Klasse 8a des Gymnasiums bereit: Interaktive Illustrationen an Touch-Screen-Monitoren, moderne Geräte zur Erfassung von Daten sowie der eine oder andere Versuchsaufbau weckte bei vielen Interesse. Da ging es um das Scannen mittels Kameras, Ablaufsteuerung über Sensoren, "Fahndungen" nach Merkmalen in Datenbanken, Bewegung in virtueller Realität, 3D-Drucken bis hin zu künstlicher Intelligenz. Zusammengestellt und diskutiert wurden die Ergebnisse im klimatisierten Seminarraum im Obergeschoss des Trucks.

"Wir freuen uns sehr, dass an unserer Schule der Grundstein für ein so erfolgreiches Projekt gelegt wurde", würdigte Schulleiter Jochen Herkert die beiden Jungunternehmer, die bei Jugendlichen bundesweit fast schon den Status von Stars erreicht haben. Im Jahr 2011 hatten sie am NKG ihren Mitschülern Nachhilfe in Mathematik gegeben. "Wir wollten das einfach cooler haben", erinnert sich Alexander Giesecke an die Idee zur Revolution der Schülernachhilfe durch Internet-Videos. Was daraus entstand, hätten sie sich damals wohl kaum ausmalen können: Ihr "SimpleClub" zählt inzwischen um die 30 Mitarbeiter, die Lernvideos werden von über einer Million Zuschauern monatlich via Internet verfolgt, und die Expansion ist auch international in vollem Gange.

Jochen Herkerts Dank galt ebenso der "Expedition D" sowie der Gesundheitsmanagerin Beate Seitz für die Organisation. Neben der für die Aktion mit "SimpleClub" ausgewählten Klasse bekamen auch die weiteren siebten, achten und neunten Klassen die nötige Zeit, um den Truck zu besuchen.