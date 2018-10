Erfreuliche Zahlen wurden dem Gemeinderat Neunkirchen in seiner jüngsten Sitzung in Bezug auf die Haushaltsergebnisse 2017 vorgelegt. Rathaus und der Rest der Gemeinde werden nach entsprechender Beschlussfassung künftig mit Ökostrom versorgt. Foto: Stefan Weindl

Von Bernd Kühnle

Neunkirchen. Nachhaltig versorgt wird die Gemeinde Neunkirchen künftig, und zwar mit Ökostrom. Bürgermeister Bernhard Knörzer informierte im Rahmen der jüngsten Gemeinderatssitzung, dass der bisherige kommunale Stromliefervertrag zwischen der Gemeinde und der Sales Solutions GmbH Stuttgart (EnBW) zu Ende dieses Jahres ausläuft. Daher müsse zum 1. Januar 2019 ein neuer Kommunalvertrag über die Lieferung elektrischer Energie abgeschlossen werden.

Der Gemeinderat sprach sich für eine Annahme des Angebots der Stadtwerke Eberbach zur Lieferung von Ökostrom für die Jahre 2019 bis 2023 zu. Zwar liege hier ein geringfügiger Mehrpreis vor, doch dieser werde durch die ökologischen Vorteile kompensiert. Der Ökostrom wird in einem Wasserkraftwerk im alpinen Raum (DACH-Region, also Deutschland/Öster- reich/Schweiz) erzeugt. Die Verwaltung wurde mit dem Abschluss der entsprechenden Verträge beauftragt.

Schwerpunktmäßig beschäftigte sich der Gemeinderat mit den Ergebnissen, die sich für das Haushaltsjahr 2017 ergeben hatten. Die Jahresrechnung 2017 schloss mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 5.077.696 Euro ab. Das Gesamtrechnungsergebnis ergab einen Verwaltungshaushalt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 4.390.084 Euro. Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts lagen nach dem Rechnungsabschluss jeweils bei 687.611 Euro.

Die Fachbeamtin für das Finanzwesen, Judith Kuhn, gab bekannt, dass sich die geplante Zuführung an den Vermögenshaushalt aufgrund von Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer, den Zuweisungen des Landes (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Schlüsselzuweisungen) sowie aus Gebühren und Entgelten erfreulicherweise um rund 130.000 Euro auf insgesamt 162.788 Euro erhöht hat. Nach Abzug der erbrachten ordentlichen Tilgungsausgaben betrage die Nettoinvestitionsrate 70.665 Euro, was 38,61 Euro je Einwohner entspricht.

Durch die Erhöhung der Zuführung habe man auch die Allgemeine Rücklage um 137.264 Euro auf 313.296 Euro erhöhen können. Außerdem konnte der Schuldenstand der Gemeinde um rund 100.000 Euro reduziert werden. Der Aufwand für die kommunalen Investitionsmaßnahmen belief sich im vergangenen Jahr auf 291.735 Euro, Schwerpunkt der Bauinvestitionen war dabei der Ausbau und die Neugestaltung der Schwanheimer Straße. Der Gemeinderat stimmte den über- und außerplanmäßigen Ausgaben zu.

Sowohl bei den Einnahmen als auch bei den Ausgaben im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt werden sich laut der Gemeindeverwaltung nur geringfügige Veränderungen gegenüber den Vorgaben aus dem Neunkirchener Haushaltsplan 2018 ergeben.

Kämmerin Judith Kuhn informierte zunächst über die Auswirkungen der Mai-Steuerschätzungen 2018, die prognostizieren, dass die Kommunen des Landes mit deutlichen Mehreinnahmen gegenüber den bisherigen Prognosen rechnen können, da die Zuweisungen des Landes Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden haben. Der Verwaltungshaushalt wird sich damit auf 4.685.752 Euro erhöhen. Im Vermögenshaushalt ergibt sich voraussichtlich eine Verminderung auf 415.437 Euro.

Insgesamt wird sich damit das Jahresergebnis am Ende des Haushaltsjahres voraussichtlich auf 5.101.189 Euro belaufen, was einer Erhöhung gegenüber dem geplanten Haushaltsplanvolumen von 10.723 Euro entspreche.