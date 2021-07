Mosbach. (cao) Der seit Juli geltende Glücksspielstaatsvertrag krempelt die Casino- und Automatenbranche drastisch um. Während zahlreiche lokale Spielhallenbetreiber keine Konzessionen mehr bekommen – in Baden-Württemberg sind dadurch laut Dachverband der Deutschen Automatenwirtschaft rund 8000 Arbeitsplätze gefährdet –, wird das Online-Glücksspiel bundesweit legalisiert. Nun steht fest: Auch in Mosbach ist eine Spielhalle betroffen. "Wir haben lange gehofft, aber am Ende hat es uns erwischt", erklärte Tom Sauer, Geschäftsführer von "Toms Spielclub" am Freitagnachmittag hörbar betrübt im Gespräch mit der RNZ.

Seit 1993 besteht der Familienbetrieb in Mosbach, zuletzt mit sieben Mitarbeitern. "Allein schon für sie werde ich alles daransetzen, einen Weiterbetrieb zu ermöglichen. Kampflos werden wir nicht aufgeben", betonte Sauer und kündigte Einspruch gegen den Beschluss an.

"Bei der getroffenen Auswahlentscheidung zwischen zwei konkurrierenden Spielhallen, welche den erforderlichen Abstand von Eingangstür zu Eingangstür von 500 Metern Luftlinie unterschreiten, befand sich eine der beiden Spielhallen im zu geringen Abstand zu Einrichtungen, die dem Aufenthalt von Kindern und Jugendlichen dienen", begründet die Stadtverwaltung ihre Entscheidung zum Nachteil Sauers. "Die Auswahlkriterien orientierten sich an dem Urteil des Verwaltungsgerichts Stuttgart vom 12. Mai 2020."

Der Auswahlprozess sei sehr komplex und hänge von vielen Parametern ab, erklärte Sauers Rechtsanwalt Marcus Röll gegenüber der RNZ. "Sowohl die Kommunen als auch die Betreiber sind in einem Dilemma, wurden viel zu lange von der Landesregierung alleingelassen. Es wurden keine eindeutigen Leitlinien festgelegt, wie entschieden werden soll", kritisiert der Heidelberger Jurist.

Bis Ende Juni existierten an sechs Standorten in der Großen Kreisstadt Spielhallen, teilweise mit Mehrfachkonzessionen. Die Spielhalle "Play Point" stellte kürzlich von sich aus das Geschäft ein, "weil eine Erlaubnis für einen Weiterbetrieb aussichtslos war", wie Rechtsanwältin Heike Lamadé im Namen ihres Mandanten berichtet.

Doch auch für die verbleibenden Betreiber sind mit dem neuen Landesglücksspielgesetz Einschränkungen verbunden: Pro Standort darf nur noch eine Konzession erteilt werden. Damit sind laut Stadtverwaltung "maximal zwölf Geldspielgeräte zulässig". Was nicht nur den Betreibern, sondern auch der Stadt teuer zu stehen kommt: Statt 1,5 Millionen Euro an Vergnügungssteuer-Einnahmen (wie 2019) rechnet die Stadt Mosbach in diesem Jahr nur noch mit 400.000 Euro.

Bei Tom Sauer sitzt die Enttäuschung tief: "Wir haben uns immer an alle gesetzlichen Vorgaben gehalten, sie sogar selbst für uns noch strenger ausgelegt, haben lokale Sportvereine und die Feuerwehr Binau unterstützt." Dass es nun ihn getroffen hat, kann er nicht nachvollziehen: "Alle anderen sind auch keine 500 Meter von Schulen und Jugendeinrichtung entfernt, dürfen aber weitermachen, weil sie alleine in dem Radius sind."