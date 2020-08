Frisch markiert und geglättet präsentiert sich die viel befahrene B 27 in der Ortsdurchfahrt von Neckarzimmern und im weiteren Verlauf Richtung Mosbacher Kreuz (unsere Aufnahme) und Gundelsheim. Auf einer Länge von rund fünf Kilometern wurde in zweieinhalbmonatiger Bauzeit die Fahrbahndecke saniert. Foto: Heiko Schattauer

Von Heiko Schattauer

Mosbach/Neckarzimmern. Die Ampeln sind abgebaut, die Absperrungen eingesammelt: Seit vergangenem Wochenende ist die große Sanierung der Bundesstraße 27 im Abschnitt vom Mosbacher Kreuz bis an die Kreisgrenze hinter Neckarzimmern abgeschlossen. Damit ist auch die beschwerliche Zeit der Umleitung(en) beendet, der direkte und vor allem von Berufspendlern viel genutzte Weg von Mosbach Richtung Unterland (und umgekehrt) ist damit wieder frei. Und dank brandneuer Fahrbahndecke auch bedeutend komfortabler befahrbar. Rund 2,2 Mio. Euro wurden in die Sanierung des etwa fünf Kilometer langen Abschnitts der B 27 investiert, den Auftrag für die seit 10. Mai laufenden Maßnahmen hatte das Regierungspräsidium Karlsruhe erteilt.

Vor allem auf der gegenüberliegenden Neckarseite atmet man auf, zweieinhalb Monate hatte sich nun der Umleitungsverkehr durch die Ortskerne von Neckarmühlbach, Haßmersheim und an Hochhausen vorbei gequält. Von einer Verdreifachung des normalen Verkehrsaufkommens (rund 8500 Fahrzeuge/Tag) spricht Haßmersheims Bürgermeister Michael Salomo: "Für die Anwohner war das natürlich schon eine große Belastung." Neben Behinderungen habe es etwa in der Ortsdurchfahrt von Haßmersheim auch etliche Unfälle gegeben, berichtet der Rathauschef im Gespräch mit der RNZ. Und die Lärmbelastung vor allem durch die zahlreichen Lastwagen sei enorm gewesen. "Wenn sich ein Sattelschlepper durch eine enge 90-Grad-Kurve drücken muss, dann ist das eben nicht lustig", verdeutlicht Salomo. Nachdem die Laster – wie auch der Restverkehr – nun wieder auf der Bundesstraße gegenüber unterwegs sind, kommt aus Haßmersheim eine klare Forderung: "Durch die immense Belastung sind die Durchgangsstraßen in unseren Ortsteilen in einem sehr schlechten Zustand", sagt Michael Salomo und verweist auf Rissbildung im und Senkungen des Fahrbahnbelags. Ergo wünscht man sich für die in Mitleidenschaft gezogenen Umleitungsstrecken (zumindest in Teilen) ebenfalls eine Sanierung. "Möglichst zeitnah", so Salomo ergänzend.

Lange Zeit gewartet hatte man unterdessen in Neckarzimmern auf die neu erfolgte Generalüberholung der stark frequentierten Ortsdurchfahrt samt ihrer Ausläufer. Die nun ausgetauschte Fahrbahndecke hatte annähernd 30 Jahre hinter sich – Schlaglöcher säumten den Abschnitt demnach reichlich. Nach der Sanierung rollt der Verkehr nun auf einer durchgängig ebenen Decke, auch im Unterbau (Leitungen und Kanäle) wurde umfangreich erneuert. Ein paar kleinere Restarbeiten sind da auch noch zu erledigen, wie Neckarzimmerns Bauhofleiter Thomas Klinger berichtet. "Aber nichts, was den Verkehr tangiert." Der bewege sich nun "bedeutend leiser" durch die Hauptstraße, so Klinger weiter: "Das merkt man schon, dass ohne Schlaglöcher auch weniger Lärm entsteht."

Schlaglöcher und provisorische Ausbesserungen gehören jetzt der Vergangenheit an. Foto: Heiko Schattauer

Für die Gewerbetreibenden vor Ort seien Baustelle und Sperrung natürlich eine große Belastung gewesen, weiß Klinger. Vonseiten der Anwohner sei die Großbaustelle gut mitgetragen und ertragen worden, sagt der Bauhofleiter, der während der Sanierung immer wieder im Austausch mit der bauausführenden Firma Leonhard Weiss stand. Die habe sich auch bemüht, Lösungen und Wege zu finden, um die Belastungen und Behinderungen möglichst gering zu halten. Mit Korridoren für die Zufahrt zu bestimmten Bereichen etwa. Die seien allerdings auch immer wieder von Ortsfremden missbraucht worden, berichtet Thomas Klinger. Selbst doppelte Absperrungen wurden dabei von manchem Auto- oder Lasterfahrer offenbar ignoriert. Auch die Abläufe auf der Baustelle selbst seien von derart ignoranten Verkehrsteilnehmern mitunter behindert worden.

Dass die Sanierungsmaßnahme am Ende zwei Wochen länger als geplant dauerte, lag aber vor allem an Überraschungen im Untergrund. So stieß man bei den Leitungsarbeiten im Ortskern auf massive Betonschichten, die so keiner auf der Rechnung hatte. Die bis zu 50 Zentimeter dicken Hindernisse verzögerten die Abläufe jedenfalls erheblich. Da waren dann im wahrsten Sinne einige Steine mehr aus dem Weg zu räumen.

Am Samstag, 1. August, konnte die "neue" B 27 schließlich wieder für den Verkehr freigegeben werden. "Die Maßnahme ist im Kostenrahmen geblieben", erklärt eine Sprecherin des Regierungspräsidiums Karlsruhe auf Nachfrage der RNZ – 2,2 Millionen Euro flossen in die umfangreiche Sanierung. "Das Gesamtergebnis der Sanierungsmaßnahme ist sehr zufriedenstellend", ist man sich beim RP zudem sicher.

In Neckarzimmern selbst sind die Reaktionen auf den Abschluss der Sanierungsmaßnahmen und die Rückkehr des Durchgangsverkehrs durchaus unterschiedlich: "Endlich erreichen uns die Kunden wieder", zeigt man sich in einer Bäckerei-Filiale in der Hauptstraße erleichtert. "Es war so schön ruhig in der Baustellenzeit, jetzt ist es wieder laut", bedauert derweil eine Anwohnerin aus der Ortsmitte, dass die angenehmen "Nebenwirkungen" von Sanierung und Sperrung nun eben auch abgeschlossen sind.