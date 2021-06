Von Dorothea Damm

Neckarzimmern. Die Nachbargemeinde Offenau hatte mit großem Elan darum gekämpft. In Neckarzimmern sieht das Bild aber anders aus. Hatte der Gemeinderat in der vergangenen Sitzung noch mehrheitlich beschlossen, die Ortsdurchfahrt in Neckarzimmern im gesamten bebauten Bereich auf Tempo 30 zu reduzieren, so brachte die Befragung der Bürger der Gemeinde nun ein anderes Bild.

Bürgermeister Christian Stuber, der selbst bereits in der vergangenen Sitzung betont hatte, dass die Anwohner eine Lösung in der Nacht bevorzugen würden, stellte klar: "Für uns stand von Anfang an fest, dass wir beim Lärmaktionsplan die Bevölkerung einbinden." Einen Monat lang hatten die Anwohner die Gelegenheit, Einwände und Wünsche vorzutragen, und es wurden Stellungnahmen von verschiedenen öffentlichen Stellen eingeholt. Viele Bürger wünschten sich – wenn überhaupt – eine Reduzierung der Geschwindigkeit auf der Bundesstraße nur in den Nachtstunden von 22 Uhr bis 6 Uhr. Dem folgte nun auch einstimmig der Gemeinderat.

Die Anwohner hatten im Vorfeld Bedenken geäußert, dass der verlangsamte Verkehrsfluss die Ausfahrt auf die Bundesstraße erschweren würde beziehungsweise die Schadstoffbelastung durch den verlangsamten Verkehr zunehmen könnte. Zwar betonte Uwe Zimmermann, der als beratender Ingenieur am Lärmaktionsplan mitarbeitete, dass solche Bedenken nicht durch entsprechende Studien belegt werden könnten, aber die Gemeinde entschied im Sinne der Bürger, die am bestehenden System – zumindest am Tag – festhalten wollten.

Dennoch wurden mehrere Maßnahmen beschlossen, die die große Lärmbelastung der Anwohner im Bereich der Bundesstraße reduzieren sollen. Hierzu soll der noch sehr neue Belag durch einen noch besseren ersetzt werden oder zumindest nach einer Zeit von acht bis zehn Jahren der bestehende Splittmastix-Belag erneuert werden. Außerdem ist ein Geschwindigkeitstrichter mit einer Mittelinsel am Ortseingang von Mosbach kommend geplant, um den Verkehrsfluss schon vor der Einfahrt in die Gemeinde abzubremsen und gleichzeitig ein starkes Beschleunigen bei Fahrzeugen, die aus dem Ort rausfahren, zu verhindern.

In Steinbach wird die Fahrbahnbreite von 8,85 auf 6,50 Meter reduziert, um vorbeifahrenden Fahrzeugen klarer anzuzeigen, dass man sich hier in einem innerörtlichen Bereich mit Wohnbebauung befindet. Sicherlich wird auch der hier künftig fest installierte Blitzer dazu beitragen, die geltende Geschwindigkeit von 50 Stundenkilometern besser einzuhalten. Als Baustart wird das zweite Halbjahr prognostiziert.

Die Lärmmessungen hatten zudem ergeben, dass die Anwohner der Luttenbachtalstraße besonders durch Lkw und Raser belastet sind. Hier plant man ein vierstufiges Maßnahmenpaket, bestehend aus einer Sanierung von Schadstellen, einer Beschränkung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer im Bereich der Schulwegquerung und eine Geschwindigkeitsdämpfung durch alternierende Fahrbahneinengungen. Dabei soll jeweils nach einem erfolgten Schritt überprüft werden, ob noch Handlungsbedarf besteht und, wenn diese Maßnahmen nicht wirksam sind, am Ende eine Deckschichtsanierung mit dem Einbau eines lärmmindernden Asphaltbelags umgesetzte werden. In jedem Fall wird spätestens in fünf Jahren erneut über den Lärmaktionsplan beraten werden müssen, da die Gemeinde verpflichtet ist, nach diesem Zeitraum die Lärmsituation vor Ort neu zu bewerten.

Als weiterer Punkt stand bei der gut besuchten Gemeinderatssitzung die Realisierung eines Biodiversitätspfades auf der Tagesordnung. Der durch Fördergelder bezuschusste Pfad soll die Vielfalt der Tier- und Pflanzenwelt am Fuße der Burg Hornberg erlebbar machen.

Außerdem wird Neckarzimmern, genau wie andere Gemeinden der Region, seine Computersysteme umstellen, um besser auf die kommenden digitalen Herausforderungen reagieren zu können und so den Service in den verschiedenen Bereichen der Gemeindearbeit weiter optimieren zu können. Gleichzeitig hat man im Zuge der Pandemie die Erfahrung gemacht, dass die Terminvereinbarung im Rathaus Vorteile für Mitarbeiter und Bürger bietet und möchte auch künftig an dem sehr flexiblen System, das Wartezeiten verhindert, festhalten.

Bei der Bundestagswahl wird es wieder einen gemeinsamen Wahlbezirk geben; der Wahlraum ist in der Sport- und Festhalle. Bürgermeister Stuber informierte den Gemeinderat außerdem über das weitere Vorgehen beim Abwasserzweckverband, bei dem viele neue Bau- und Anschlussprojekte die Zukunftsfähigkeit der Abwasserversorgung garantieren. Freuen konnte sich die Gemeinde neben einer Spende in Höhe von 500 Euro für den Gedenkstein in der Ortsmitte auch über eine gute Nachricht zum Thema Mobilfunk: Die Telekom hat in Aussicht gestellt, dass ab Juli das Mobilfunknetz in Neckarzimmern gestärkt wird.