Von Peter Lahr

Neckarzimmern. Wahrscheinlich wurde es Margarete von Gemmingen, geb. von Kalckreuth, schlicht zu laut in ihrem Renaissance-Schloss zu Neckarzimmern. "Bis zu 4000 Arbeiter waren beim Bau der Schleuse beschäftigt", beschreibt Enkel Dajo von Gemmingen-Hornberg mögliche Gründe für den Umzug seiner Großmutter auf die einstige Burg der Grafen von Lauffen. Unüberhörbar dröhnten damals die modernen Kompressor-Automobile und bis heute fährt die Eisenbahn nicht gerade lautlos durchs Neckartal. So verkaufte Margarete den barocken Bau des Unteren Schlosses – er dient bis heute als Rathaus – und zog 1932 in das "Steinhaus" am Südende der Burganlage.

Dass es sich bei dem kastenförmigen Gebäude mit der Grundfläche von gut 26 auf zwölf Metern um eine frühstauferzeitliche Grafenburg handelt, kam aber erst Jahrzehnte später ans Tageslicht, als man romanische Triforien entdeckte, reich verzierte Doppelfensterbögen aus Sandstein. Damit wurde das Gebäude gleich um einige Jahrhunderte älter als gedacht. Überhaupt war das Gebäude gut durch die Jahrhunderte gekommen. Nicht einmal 300 dachlose Jahre ließen es einstürzen. Die bis zu drei Meter dicken Mauern halten seit rund 900 Jahren – solide Handarbeit, fast schon für die Ewigkeit errichtet. Nicht ganz so gut erging es seinerzeit der Baufirma, die gegen einen Festpreis die Instandsetzung übernommen hatte und sich damit buchstäblich übernahm.

Mittlerweile lebt Dajo von Gemmingen-Hornberg wieder mit der Familie in der Unterburg, zusammen mit Ehefrau Dr. Daniela von Gemmingen-Hornberg, einer Zahnärztin, sowie den Kindern Paul und Marie. "Wir haben auf der Burg immer Fangen und Verstecken gespielt, für uns war das ganz normal", erinnert sich Sohn Paul an seine frühen Burg-Tage. Doch Vater Dajo weiß aus eigener schmerzvoller Erfahrung, dass eine Burg nicht der beste Kinderspielplatz ist: "Als kleiner Junge fiel ich hier drei Meter tief eine Mauer runter und war bewusstlos. Ich kann mich nur noch an den Aufprall erinnern."

Mit einer weiteren Riesen-Herausforderung sah sich der Burgherr 2010 konfrontiert. Nach dem dritten Mauereinbruch in der Oberburg – also jener, die Götz von Berlichingen 1517 erwarb und lange bewohnte – konnte es nicht mehr mit kleinen Reparaturen weitergehen. Die gesamte Anlage musste saniert werden. Nicht zuletzt, um die Verkehrssicherheit für die Besucher zu gewährleisten. Eine Mammutaufgabe, wie sich bald herausstellte: In 60 Bauabschnitte unterteilt, wurden Mauern, Türme und Gebäude verfugt und statisch gesichert. Der Palas erhielt eine Bedachung und auch das "romantische Efeu" musste weichen. Zwei Millionen Euro Gesamtkosten bilanziert Dajo von Gemmingen-Hornberg.

Auch wenn die größte private Neckarburg als Denkmal nationaler Bedeutung gut bezuschusst wurde, blieb für den Burgherren eine Rieseninvestition zu tätigen. Die Herkulesaufgabe erschien mitunter als Sisyphosarbeit. "Das war viel zu viel für ihn", erinnert sich Ehefrau Daniela. In der Folge verkaufte sie ihre Zahnarztpraxis und stieg mit ein ins "Burgenmanagement".

Auch den geliebten Weinbau musste der studierte Önologe und gelernte Winzer Dajo von Gemmingen-Hornberg aus seinen Händen geben. Was ihm nicht leicht fiel: "Seit 1650 gab es hier den Weinkeller." Auch seine frühesten Kindheitserinnerungen drehen sich um die Steillagen: "Vier Jugoslawen waren das ganze Jahr über im Wengert unterwegs und lebten im Gartenhaus." In gemauerten Becken im Weinberg wurde die "Spritzbrühe" angemischt. "Da gab es so ein Motorle, das Ding sprang nicht an …" Von 1990 bis 2015 sorgte der Burgherr für den Nachschub im Weinglas, mittlerweile kümmert sich Norbert Greiss vom Gundelsheimer Weinbau Pavillon um die Reben und den Burgwein, der in Lagenabfüllung weiter existiert.

"Die Mauern sind immer die gleichen", erläutert Dajo von Gemmingen-Hornberg, wieso man nach der "Pflicht" der Sanierung nun gleich zur "Kür" schreitet. "Ich wollte so gerne einen Kräutergarten, schon meine Großeltern waren sehr an Naturheilkunde interessiert", erklärt Dr. Daniela von Gemmingen-Hornberg – die erste Nichtadlige in der Generationenfolge. Generell mache ihr das Gestalten "einen Riesenspaß". So legte sie – in Kooperation mit Christian Thumfart vom Naturschutzbund Deutschland – nicht nur einen Garten an, an dem schon Hildegard von Bingen ihre Freude gehabt hätte, sondern initiierte ein eigenständiges Burgmuseum. Im alten Rentamt werden zwei Räume u. a. das maßstabsgerechte Burgmodell von Nicolai Knauer präsentiert, der auch den lesenswerten Burgführer verfasste. Zudem erhält die Rüstung vom Götzen einen würdigen Auftritt. Nur der Helm wurde bereits zwei Mal geklaut – sowohl das Original als auch die Replik.

"Richtung Eibe gibt es eine große bewachsene Fläche, die könnte man als Picknick-Areal anlegen, mit Tischen, Bänken und einem Kinderspielplatz." Auch Sohn Paul hat bereits konkrete Vorstellungen, was künftig auf der Burg geschehen könnte. Der frischgebackene Abiturient mit musischen Neigungen will aber erst einmal das Leben genießen. Ein Freiwilliges Europäisches Friedensjahr in Florenz hat er geplant und danach will er studieren: "Eventuell Richtung Immobilienmanagement." Warum er sich überhaupt für die Aufgabe des nächsten "Burgherren" entscheidet? "Geschichte interessiert mich und das hier ist ein Teil von mir, das ist meine Heimat. Ich will später hier leben, um das Beste aus dem Ort zu holen."

Das Leben wird also weitergehen auf der Hornberg. Und vielleicht erscheint ja auch noch einmal jene sagenhafte "weiße Frau", die man bislang erst einmal dabei beobachtete, wie sie durch eine Wand glitt; genau an der Stelle, an der sich früher eine Tür befand. Denn – fast unnötig zu erwähnen – über Geheimgänge verfügt die Hornberg – und zwar gleich mehrere. Und wer unterwegs hungrig oder durstig wird, der kann in der Burggastronomie einkehren, die Dajos Cousin Marcus von Gemmingen-Hornberg betreibt – Hotel inklusive.