Neckarzimmern. (hke) In und für die eigene Zukunft hat man in Neckarzimmern investiert: Mit dem kirchlichen Segen durch Pfarrer Wolfram Stober wurden die großzügigen und hellen Räume der neuen Kindertagesstätte "Zwergenburg" im Beisein vieler Besucher eingeweiht, also nun auch ganz offiziell in Betrieb genommen.

Die Gemeinde Neckarzimmern hat sich den Umbau der ehemaligen Grundschule zur modernen Kindertagesstätte rund 760.000 Euro kosten lassen. Zuschüsse fließen in Höhe von rund 190.000 Euro in die Gemeindekasse. Mit Blick auf das von Grund auf sanierte Gebäude und die liebevoll gestalteten neuen Räume fand Pfarrer Stober lobende Worte für den Gemeinderat: Es sei nicht selbstverständlich, dass eine kleine Gemeinde der Kinderbetreuung einen so hohen Stellenwert einräume, so der Vakanzvertreter aus Karlsruhe.

Die evangelische Kirchengemeinde als Betreiber der Einrichtung wisse es sehr zu schätzen, dass die Gemeinde mit dem Umbau des ehemaligen Schulgebäudes zu einer modernen und zeitgemäßen Kindertagesstätte beeindruckende Rahmenbedingungen für die frühkindliche Entwicklung der anvertrauten Kinder ermöglicht habe.

Bürgermeister Christian Stuber betonte, dass die hohe Investitionssumme eine erhebliche Belastung für den Gemeindehaushalt darstelle. Allerdings habe man in die Zukunft der Gemeinde investiert und dem steigenden Bedarf an flexibler Kinderbetreuung Rechnung getragen. Bereits heute könne man feststellen, dass die Realisierung der notwendigen Betreuungsplätze am bisherigen Standort an der Hauptstraße nicht möglich gewesen wäre. Mit dem umfassend renovierten Gebäude sowie den engagierten und kompetenten Betreuerinnen sei die Gemeinde bei der Kinderbetreuung in der Zukunft gut aufgestellt.

Die Einweihung der Zwergenburg feierten (v. r.) die Leiterin der Kindertagesstätte, Sandra Kretz, Bürgermeister Christian Stuber, Pfarrer Wolfram Stober und Architekt Rainer Steinbach gemeinsam mit vielen Gästen. Foto: Keil

"Während der umfangreichen Umbaumaßnahmen wurden wir leider auch von Überraschungen nicht verschont", machte der Bürgermeister auf nicht vorhersehbare Probleme bei der Renovierung des im Jahre 1961 fertiggestellten Gebäudes aufmerksam. Beispielsweise haben feuchte Innenwände oder defekte Versorgungsleitungen dazu geführt, dass der vorgesehene Zeit- und Kostenrahmen nicht eingehalten werden konnte. Als "Glücksfall" bezeichnete Stuber in diesem Zusammenhang die Zusammenarbeit mit dem Architekten Rainer Steinbach vom gleichnamigen Mosbacher Architekturbüro. Er habe auf die unterschiedlichsten Problemstellungen immer die passenden Lösungen gefunden und so einen unverzichtbaren Beitrag zum Gelingen des anspruchsvollen Projekts geleistet. Auch die zuverlässige und fachgerechte Arbeit der Handwerker aus der Region haben zum Gelingen beigetragen.

Voll des Lobes war der Bürgermeister über das Engagement der Bauhofmitarbeiter bei den Umbauarbeiten. Das Team sei geradezu über sich hinausgewachsen. Insbesondere Bauhofleiter Thomas Klinger, aber auch Bauhofmitarbeiter Martin Haseleu hätten durch ihren überdurchschnittlichen Einsatz und ihr vielseitiges handwerkliches Geschick der Gemeinde viel Geld gespart.

"Diese Einrichtung ist für uns etwas ganz Besonderes", machte die Leiterin der Kindertagesstätte, Sandra Kretz, deutlich. Mit der Ausweitung der Ganztages- und Krippenplätze sowie einer täglichen Öffnungszeit von 7.15 bis 16.30 Uhr seien für Eltern und Kinder die besten Voraussetzungen geschaffen worden. Besonders hob sie das konstruktive Miteinander während der Umbauphase zwischen Bürgermeister, Architekt und pädagogischem Personal hervor. "Die Erzieherinnen waren von Beginn an in das Projekt eingebunden und konnten so ihre Wünsche und Ideen mit einbringen", betonte die Leiterin der Einrichtung.

Dankesworte richtete sie aber auch an ihre Mitarbeiterinnen, die nicht nur den Umzug bestens bewältigt haben, sondern durch ihr engagiertes Mitwirken auch ein unvergessliches Einweihungsfest mit einem bunten Programm und einer reichhaltigen Bewirtung ermöglichten. "Ihr seid ein tolles Team", brachte sie das nicht selbstverständliche Engagement der Erzieherinnen auf den Punkt. Auch über viele helfende Elternhände, etwa beim Umzug, war sie froh.

"Möge die ,Zwergenburg‘ viele Jahre eine wohlbehütete Heimat für die Kinder unserer Gemeinde sein", wünschte sich Bürgermeister Chris-tian Stuber. In Anbetracht des durchdachten und funktionalen Raumkonzepts verbunden mit einer ideenreich gestalteten Außenanlage stehen die Chancen gut, dass dieser Wunsch in Erfüllung gehen wird.