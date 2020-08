Neckarzimmern. (schat) Da fehlt doch was! Aufmerksamen Autofahrern wird es bereits aufgefallen sein: Am Straßenrand von Neckarzimmerns Ortsdurchfahrt steht nach Abschluss der Sanierungsarbeiten und Freigabe der Teilstrecke der Bundesstraße 27 keine Blitzersäule mehr. Doch das wird kein Dauerzustand, bald schon soll der Blitzer wieder zu angepasstem Tempo mahnen und Verstöße gegen die Vorgabe von 50 km/h dokumentieren.

"Die Säule wird an einem anderen Standort wieder installiert", erklärt Neckarzimmerns Bürgermeister Christian Stuber auf Nachfrage der RNZ zu Verbleib und Verwendung der stationären Geschwindigkeitskontrolleinrichtung. Auf Wunsch von Anwohnern werde die Anlage künftig näher an den Ortseingang rücken. Am alten Standort hatte man die Säule auch deshalb aufgebaut, weil der Kindergarten sich in unmittelbarer Nähe der Hauptstraße befand. Inzwischen sind die Kinder in ihr neues Domizil in der ehemaligen Grundschule umgezogen, explizit für deren Schutz muss der Blitzer demnach nicht mehr dienen – und soll nun also näher Richtung Ortsschild rücken.

Betrieben wird die Kontrolleinrichtung als eine Art Kooperationsmodell. Die Gemeinde Neckarzimmern hat die Blitzersäule angeschafft, um Software und Unterhaltung kümmert sich der Landkreis. Allzu oft auslösen müsse die Anlage allerdings nicht, so Bürgermeister Stuber: "Die meisten Pendler kennen den Blitzer und halten sich hier auch entsprechend an die Geschwindigkeitsvorgabe", so Stuber. Die gewünschte Wirkung, den Verkehr in der Ortsdurchfahrt ein wenig einzubremsen, erfülle der Blitzer also auf jeden Fall: "Und das ist ja am Wichtigsten!"