Von Dorothea Damm

Neckarzimmern. "Mit der Forstwirtschaft können wir unseren Haushalt nicht retten", fasste Neckarzimmerns Bürgermeister Christian Stuber die beiden zentralen Themen der ersten Gemeinderatssitzung nach seiner Wiederwahl zusammen. Da die Fastnacht in diesem Jahr durch Corona und den Krieg in der Ukraine nicht zum Zug kommt, fand die Sitzung am Rosenmontag statt. Trotz der bunten Luftschlangen auf den Tischen und Berlinern für jede Besucherin und jeden Besucher standen aber vor allem nüchterne Zahlen im Mittelpunkt.

Die bereits in der vergangenen Sitzung vorberatene Haushaltsplanung wurde vom Gemeinderat angenommen. Die Gemeinde muss in recht geringem Umfang (72.000 Euro) neue Schulden aufnehmen, um einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen, der gleichzeitig wichtige Weichenstellungen für die Zukunft ermöglicht. In Steinbach kommt die lang erwartete und im Lärmschutzkonzept verankerte Blitzeranlage, der dringend benötigte neue Bauhof kann entstehen, und ein Teil der Luttenbachtalstraße wird saniert.

Hohe Kosten verursacht wie immer der Kindergarten, der allein durch Zuschüsse und Elternbeiträge nicht kostendeckend zu betreiben ist, sich allerdings großer Nachfrage erfreut und daher sowohl eine neue Küchenzeile sowie eine Erweiterung der Toilettenanlagen benötigt. Gleichzeitig verliert die Gemeinde die Planungen für die 1250-Jahr-Feier nicht aus den Augen, und auch für Gehwegsanierungen wurden immerhin 10.000 Euro eingestellt, um – vor allem im Zuge der Verlegung der Glasfaserkabel im Gemeindegebiet – an einzelnen Stellen Ausbesserungen vorzunehmen. Auch die im Rathaus nötig gewordene Reparatur der Heizungsanlage und kleinere Malerarbeiten wurden im Gemeindehaushalt berücksichtigt. Verpflichtend ist die Bereitstellung von Geldern für den Digitalfunk der Feuerwehr.

Neben dem Haushalt stand besonders der Wald Neckarzimmerns im Mittelpunkt der Sitzung. Forstrevierleiter Erwin Winterbauer konnte sowohl Erfreuliches als auch Besorgniserregendes berichten. Zum einen kann sich die Gemeinde über ein deutliches Plus bei den Einnahmen freuen, die in diesem Jahr erwirtschaftet werden konnten. Statt der ursprünglich erwarteten 29.000 Euro stehen fast 73.000 Euro Gewinn auf der Habenseite der Gemeinde.

Das außerordentlich gute Ergebnis kam zustande, da auch noch Holz aus dem Vorjahr verkauft wurde, das somit die Einnahmen in diesem Jahr erhöht. Zum anderen hat die Gemeinde einen Zuschuss des Landes erhalten. "Besonders durch die Pandemie zieht es die Menschen in die heimischen Wälder", betonte Winterbauer, der gemeinsam mit seinem Team von Waldarbeitern nicht nur für die Pflege und den Erhalt des Baumbestandes verantwortlich ist, sondern sich auch um die Waldwege und Beschilderungen kümmert.

Gleichzeitig musste in diesem Jahr aber wieder wegen der starken Trockenheit mehr und anderer Baumbestand geschlagen werden, als dies nach Plan der Fall gewesen wäre. Hier geht es darum, Bäume noch forstwirtschaftlich zu nutzen, ehe deren Beschädigungen so groß sind, dass sie nur noch schwer zu verkaufen sind. "Viele der gefällten Bäume weisen Schädigungen auf, die den Verkaufspreis stark reduzieren." Der voranschreitende Klimawandel macht sich in den Wäldern Neckarzimmerns bemerkbar. "Der Wald leidet unter der großen Dürre, weshalb immer mehr Bäume gefällt werden müssen, die man gern noch länger hätte stehen lassen", erläuterte Winterbauer.

Gleichzeitig werde immer wieder im Gemeindewald aufgeforstet. Hierbei werden besonders Bäume gepflanzt, die mit den neuen Bedingungen gut zurechtkommen und so die Wälder rund um Neckarzimmern in den kommenden Jahrzehnten sowohl als Naherholungsort als auch für die Forstwirtschaft erhalten. Dieses Jahr sind im Bereich der Forstwirtschaft Einnahmen in Höhe von 15.500 Euro geplant. Der Gemeinderat will sich in diesem Jahr wieder bei einer Waldbegehung über Probleme und Bedarfe vor Ort informieren.

In seiner letzten nicht-öffentlichen Sitzung hatte der Gemeinderat zugestimmt, dass ein Historiker Einsicht in die Geburtsbücher der Gemeinde nehmen darf, um die Schicksale von Opfern der NS-"Euthanasie" in Neckarzimmern zu erforschen.

Zur kommenden Sitzung des Mosbacher Gemeinderats am 31. März ist auch die Bevölkerung Neckarzimmerns eingeladen, da hier das von beiden Gemeinden getragene Starkregenkonzept vorgestellt wird.