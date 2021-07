Von Noemi Girgla

Neckargerach/Zwingenberg. Für wilde Spekulationen sorgten in der vergangenen Woche Bohrungen bei Neckargerach und Guttenbach. "Was wird denn da in Guttenbach gebohrt? Ölfeld unter dem Neckar?", tauchte als Frage in den sozialen Medien auf. Schöne Idee, aber leider nicht wahr. Vielmehr ließ die Gemeinde Probebohrungen vornehmen, die Aufschluss über die geologischen Verhältnisse im Untergrund geben sollen. Denn in Neckargerach, Zwingenberg und Guttenbach läuft laut Bürgermeister Norman Link gerade ein "Generationenprojekt": Die Wasserversorgung der Gemeinden wird komplett auf Vordermann gebracht.

"2019 haben wir den Beschluss gefasst, den Wasserzweckverband Mittleres Neckartal zu gründen", berichtet Norman Link. Ziel sei es, die Wasserversorgung von Neckargerach und Zwingenberg zusammenzulegen, damit die Gemeinden zusammen aus insgesamt fünf Quellen versorgt werden können. "Bislang wird Neckargerach nur über eine Quelle versorgt. Das birgt ein großes Risiko, denn was ist, wenn sie mal ausfällt?", meint der Bürgermeister. Und das Szenario ist gar nicht so unwahrscheinlich: 2016 bei dem großen Unwetter habe aufgrund eines Stromausfalls die Wasserversorgung in Neckargerach über Nacht stillgestanden, erinnert sich Link.

Unabhängig davon wurden in den folgenden Jahren bei Quellwasseruntersuchungen des Gesundheitsamts sowohl in Zwingenberg als auch in Neckargerach mikrobielle Verunreinigungen des Wassers festgestellt. Für Link war klar: "Da müssen wir ran, und es ist sinnvoll, das gemeinsam anzugehen." Also wurde 2018 ein Strukturgutachten in Auftrag gegeben, das vom Land gefördert wurde. "Die Dörfer sind in den letzten Jahrzehnten gewachsen, die Wasserversorgungsinfrastruktur aber nicht", gibt der Bürgermeister der beiden Neckargemeinden zu bedenken. Auf Dauer würden so die bestehenden Wasserbehälter nicht mehr ausreichen.

Das von der Firma Fritz-Planung aus Bad Urach erstellte Strukturgutachten sieht nun insgesamt fünf Bauabschnitte vor. Der erste begann schon im Oktober des vergangenen Jahres und soll in Kürze fertiggestellt werden. Dabei handelt es sich um die Druckleitung, die in Zwingenberg den Tiefbrunnen mit dem Hochbehälter verbinden soll. Auch unter dem Koppenbach musste die Leitung durch, was mittels einer Spülbohrung vor einigen Wochen geschah.

"Was wir jetzt vorantreiben, muss über Generationen halten", sagt Link. Denn die gesamte Maßnahme kostet natürlich auch einiges. Das Erfreuliche: Der Wasserzweckverband erhält eine Förderung vom Land. Der Fördersatz beläuft sich auf 80 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten. Insgesamt sind das im Schnitt etwa 70 Prozent der Gesamtkosten. "Das aktuell in der Umsetzung befindliche Projekt in Zwingenberg beläuft sich auf etwa 1,3 Millionen Euro bei einer Förderung von etwa einer Million", nennt er konkrete Zahlen.

Auch der zweite Bauabschnitt ist schon in Planung. Wenn alles so läuft, wie die Gemeinde es sich vorstellt, soll er im Spätjahr ausgeschrieben werden. "Die vor Kurzem durch das Umweltministerium angekündigte Förderung des zweiten Projekts innerhalb des Gesamtkonzepts – nämlich die Quellleitung aus dem Seebachtal – beläuft sich in Summe kalkuliert auf etwa 3,3 Millionen Euro bei einer zugesagten Förderung in Höhe von 1,85 Millionen", berichtet Link, was als Nächstes in Angriff genommen wird.

Im weiteren Verlauf des Gesamtprojekts der Wasserversorgung der beiden Neckartalgemeinden soll ein gemeinsamer Hochbehälter mit Filteranlage und Verbindungsleitungen zwischen Neckargerach und Zwingenberg verlegt werden.

Ursprünglich war geplant, Guttenbach erst in einem fünften Bauabschnitt 2025 an das neue Netz anzuschließen. Jedoch erkannte die Gemeinde Neckargerach Synergieeffekte, weshalb man sich entschloss, den Anschluss Guttenbachs vorzuziehen. "Durch den geplanten Bau einer Abwasserdruckleitung nach Obrigheim, der im kommenden Jahr beginnen soll, wollen wir die (Wasser-)Anschlussleitung direkt mitverlegen", so Link.

Aus diesem Grund finden dieser Tage die anfangs beschriebenen Probebohrungen statt – also kein Öl unter dem Neckar. Dafür aber ein anderes kostbares natürliches und genießbares Gut: frisches, sauberes Wasser, das über Generationen die Gemeinden versorgen wird.