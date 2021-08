Von Ursula Brinkmann

Neckarelz. "Oma zu sein, bedeutet nicht, alt zu sein. Es bedeutet, gesegnet zu sein mit dem schönsten Geschenk, das es gibt." Der Sinnspruch an der Stellwand im Gruppenraum ist umgeben von Namen: Lotta, Julian, Amelie, Matthis und 15 weitere sind Enkelkinder, "das Geschenk". Mit ihren Großmüttern verbringen sie im Bildungshaus Neckarelz "Oma-Enkel-Tage". Von Montag bis Freitag dauert diese spezielle Freizeit der ökumenischen Bildungseinrichtung, die seit mehr als 20 Jahren angeboten wird. 2020 gab es eine pandemiebedingte Pause, dieses Jahr waren knapp 40 Kinder in zwei Feriengruppen an der Elz, für 2022 sind die Enkel-Tage schon ausgebucht. Viele der Teilnehmerinnen sind nicht zum ersten Mal bei den Freizeiten dabei, die die Generationen verbinden.

Da ist zum Beispiel die Oma aus Bad Schönborn, die schon zum 16. Mal mitmacht. Sieben Enkel hat sie, die jüngsten kommen erst noch dran. Margarete Welker aus Meckesheim ist mit Enkelin Mathilda im Bildungshaus; mit neun Jahren ist sie im passenden Alter. Mit anderen Enkeln hat Oma Margarete bereits zehnmal teilgenommen. "Für die Eltern der Kinder, meine Kinder, ist es mal eine Entlastung und für die Kinder ein Erlebnis." Für alle seien die Enkel-Tage etwas Positives. Gaby Jost aus Diedesheim kennt das Bildungshaus bereits von Mutter-Kind-Seminaren. "Nun bin ich mit deren Kindern hier." Monika Schork aus Limbach hat es 2019 so gut gefallen, dass sie zum zweiten Mal mit Enkel Emil mitmacht. "Sein Vater, mein Sohn, war auch schon Enkel hier." Ähnliches gilt für Monika Schneider aus Heidelberg, deren Sohn mit ihrer Mutter die Enkel-Tage erlebt hat. Der Begriff "generationenübergreifend" bekommt im Bildungshaus eine so kuriose wie konkrete Gestalt.

Während die Omas sich beim Rummikub-Spiel eine Oma-Zeit gönnen, toben die Mädchen und Jungen in zwei Gruppen über das Gelände und versuchen, der gegnerischen Partei die Fahne zu rauben. Bei dem gleichnamigen Spiel ("Capture the Flag") werden die Sechs- bis 14-Jährigen von einen dreiköpfigen Team junger Leute begleitet und angeleitet: Anna Neuner studiert in Karlsruhe Chemie und liebt "den Spaß mit Kindern", Batur Wakilzadah ist in der Erzieher-Ausbildung und findet die Kids zugleich "goldig und nervig", und Schüler Benedikt Baudenbacher freut sich, dass er für den Papa einen so tollen Ferienjob machen kann. Ulrich Baudenbacher ist der Hausleiter. Als Agrar-Ingenieur möchte er der "Ländlichen Heimvolkshochschule Neckarelz" zur spirituellen eine zunehmend landwirtschaftliche Note geben, was sich in einem sich selbst erhaltenden Präriegarten ebenso ausdrückt wie in Kuh Adelheid.

Die hübsche Allgäuer-Braunvieh-Dame ist einer der Höhepunkte der Enkel-Tage 2021. Zusammen mit "Kraichgaukorn"-Bauer Roland Waldi ist sie von Nussloch-Maisbach in den Odenwald gekommen. Hier wiederum wartet Heidemarie Mienert-Jähner auf ihren tierischen Zögling, den sie einst mit der Flasche großgezogen und so vertraut mit Menschen gemacht hat, dass Adelheid nun als Reitkuh für die Kinder durch den Burggraben des Tempelhauses geführt wird. Im Anschluss erfahren die Teilnehmer allerlei Wissenswertes zu Rind- und Federvieh, denn mit den Paduaner Zwerghühnern aus dem Hause Baudenbacher sind zudem gefiederte Gäste ins Bildungshaus gekommen. Sogar so kleine, dass die Kinder sie beim Schlüpfen beobachten können.

Mienert-Jähner ist eine der beiden Seminarleiterinnen, die auch mit Bildhauerkursen im Programm des Bildungshauses erscheint und die dieses Können bei den Enkel-Tagen mit Speckstein-Arbeiten vermittelt. Die andere ist Stefanie Eisele, Theologin und Bildungsreferentin. Sie unternimmt mit den Großmüttern eine Zeitreise; die "Biografie-Arbeit" kommt bestens an.

"Manches unternehmen alle zusammen, manches in ihren Altersgruppen", sagt die Kursleiterin, "so kommen alle auf ihre Kosten, und die Gemeinschaft wird gepflegt." Das Programm für fünf Tage und vier Nächte spricht Erwachsene und Kinder gleichermaßen an, was auch fürs leibliche Wohl gilt. Dem einen oder der anderen der Kinder sind Spinat und Spiegelei zwar nicht ganz geheuer, doch mit Pizza, Spaghetti Bolognese und "Schniposa" trifft die Bildungshaus-Küche den Geschmack der meisten. Und Hunger haben sie. Ebenso wie sie abends müde ins Bett fallen. "Omas Schnarchen", wie es eines der Kinder notiert, fällt da nicht weiter ins Gewicht. Für die sechsjährige Lotta, zum ersten Mal dabei, ist es jedenfalls ganz wichtig, dass "Oma da ist".

Dass bei so viel Programm eines eher unwichtig wird, das den Alltag der Kinder oftmals sehr prägt, drückt Sarinas Feststellung aus: "Keine Zeit fürs Handy." Umgekehrt stellt Ursula Schilling aus Schwaigern fest: "Wir wollen im Umgang mit den Medien doch auf dem Stand sein – da können uns die Enkel helfen." So werden die Oma-Enkel-Tage zu einer "Bereicherung für beide Generationen", wie es Luise Leibold-Nathal ausdrückt. Dass Enkel Leo, elf Jahre, auf einer Kuh reiten durfte, freut die Oma aus Forst besonders. "Der Opa flippt aus, wenn er Leo auf Adelheid sieht!"

Apropos Opa: Einmal wurden Enkel-Großeltern-Tage angeboten – aber kein Großvater hatte sich gemeldet …