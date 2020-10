Man hört das Surren der Luftfiltergeräte, die auch KWM Weisshaar in den Großraumbüros aufgestellt hat. Frank Walter (links) und Jan Lenz sind aber überzeugt von den Geräten – gerade in der Coronakrise. Fotos: Stephanie Kern

Von Stephanie Kern

Mosbach-Neckarelz. Bei KWM Weisshaar surrt es. Das Geräusch ist kaum wahrnehmbar, es stört auch nicht wirklich. Das Gerät, das da so surrt, sorgt aber dafür, dass die Raumluft gesäubert wird – und hilft, das Ansteckungsrisiko mit Sars-CoV-2 deutlich zu verringern. "Das ist ein Riesenthema, das uns die nächsten Monate auf jeden Fall begleiten wird", sagt Frank Walter, der bei der Firma Weisshaar im Vertrieb für Trocknungsgeräte tätig ist.

Gemeinsam mit seinem Kollegen Jan Lenz arbeitet Walter schon jahrelang in diesem Bereich. Eigentlich vertreibt der Blechspezialist Weisshaar die Kunststoffgeräte aus der Schweiz nur als Zusatz zu den eigenen Trocknungsgeräten, um die Raumluft bei Wasserschäden oder ähnlichem wirksam von Schimmelsporen zu befreien.

"Das Gerät der Firma IQAir war eigentlich immer nur das Begleitgerät zu unseren eigenen Produkten", berichtet Walter. Inzwischen avanciert der kompakte Schweizer zum Star. "Wir werden von Anfragen überwältigt." Ärzte, Physiotherapeuten, regionale Arbeitgeber mit Großraumbüros und viele mehr wollen sich für die kalte Jahreszeit einen solchen Luftreiniger sichern. "Nachfrage und Markt sind groß, da braucht es keine Werbung", meint Walter.

Das Robert-Koch-Institut bezeichnet die "respiratorische Aufnahme von virushaltigen Flüssigkeitspartikeln" als Hauptübertragungsweg für Sars-CoV-2, das neuartige Coronavirus. Gemeint sind luftgetragene Aerosole, die über einen längeren Zeitraum in der Luft schweben. Diese Aerosole entstehen auch beim normalen Sprechen, Ausatmen oder Räuspern – es hat sich gezeigt, dass Atmen gefährlicher ist als nicht desinfizierte Türklinken. Deshalb wurde die AHA-Formel bereits um den Zusatz "+L" erweitert. L steht für Lüften. Doch wie kann man ein Großraumbüro, ein Klassenzimmer oder Ähnliches lüften, wenn draußen winterliche Temperaturen herrschen?

Da kommen die Luftreinigungsgeräte ins Spiel. Doch Frank Walter und sein Kollege Jan Lenz warnen: Denn jetzt drängen auch viele Glücksritter auf den Markt, deren Luftfilter nicht ansatzweise das halten, was sie versprechen. "Der Name Weisshaar ist unsere Werbung, ich muss den Menschen nach einem Verkauf auch noch ins Gesicht sehen können", sagt Walter. Und das bedeute eben, auch mal eine Anfrage abzulehnen, weil die Lüftungsgeräte aus der Schweiz für die Art des Raums nicht geeignet sind.

Jan Lenz erklärt derweil, wie das Gerät funktioniert. Ein Vorfilter, ein Aktivkohlefilter und ein Hepa-Filter reinigen die Luft von Bakterien, Sporen und – aktuell am wichtigsten – Viren. Und zwar erwiesenermaßen. "Ich stehe voll hinter dem Gerät", sagt Jan Lenz. Bei ihm selbst sei es nach einem Kaminbrand im Einsatz gewesen. "Wir konnten weiterhin in unserem Haus wohnen."

Auch Frank Walter ist überzeugt von den Geräten und der großen Bedeutung. "In dieser Krise gibt es keine anderen Möglichkeiten, als immer wieder zu lüften. Und wir brauchen eine Technik für belebte Räume." Wie eben Klassenzimmer, Wartezimmer oder Ähnliches. Langfristig werde es schwer, Geräte zu bekommen, meint Frank Walter. "Wir werden überrannt."

Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann sagte im ARD-Mittagsmagazin in der vergangenen Woche allerdings: "Lüftungsgeräte allein in jedem Raum von Hunderttausenden von Klassenzimmern werden das Problem nicht lösen." Stattdessen sei zeitweises Stoßlüften noch immer die beste Variante, die man auch im Winter im Blick behalten müsse. Der Deutsche Lehrerverband hatte allerdings immer wieder kritisiert, dass sich in einigen Schulen die Fenster gar nicht richtig öffnen ließen. Gerade in solchen Fällen überzeuge der Luftfilter, so die Weisshaar-Mitarbeiter. Die Wirksamkeit kann mit einem Partikel-Messgerät nachgewiesen werden.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat angekündigt, dass die Landesregierung 37 Millionen Euro bereitstellen will, um Raumluft-Filter für Klassenzimmer anzuschaffen, die nicht ausreichend gelüftet werden können. "Es ist mit Raumluftreinigern möglich, die Aerosolkonzentration in Räumen kleiner und mittlerer Größe problemlos auf einem niedrigen Niveau zu halten", schreiben Christian J. Kähler, Thomas Fuchs und Rainer Hain vom Institut für Strömungsmechanik und Aerodynamik der Universität der Bundeswehr München in einem frei zugänglichen Bericht. Dafür testeten die Wissenschaftler die Wirkung von Luftreinigern für belebte Räume.

Die Firma Weisshaar vertraut dem Gerät so sehr, dass es auch in den eigenen Großraumbüros für saubere Luft sorgen soll. Trotzdem sind aber auch alle Mitarbeiter zu regelmäßigem Lüften angehalten. Nach einem fast einstündigen Gespräch, begleitet vom leisen Surren des Luftreinigers, steht dort überall eine Null. Null Partikel, null Aerosole. Null Ansteckungsgefahr, zumindest wenn man sich an den Rest der Hygieneregeln hält.