An ihren schwarzen Poloshirts mit dem Aufdruck "Junique1" (auf dem Rücken) sind sie zu erkennen: sechs der insgesamt sieben Mitarbeiter dieses neuen Jugendhilfeangebots. Mit am Tisch in der Küche sind die BBW-Leiter Manfred Weiser und Christoph Gerber (3. u. 4. v.r.) Foto: Ursula Brinkmann