Von Alexander Rechner

Neckarelz. Idyllisch präsentiert sich die "Mutschlers Mühle": Außen rauscht der Elzbach, innen herrscht derzeit jedoch kein Leben. Die 39 Zimmer der Jugendherberge sind verwaist. Hotels und weitere Beherbergungsbetriebe dürfen zwar seit Ende Mai in Baden-Württemberg nach der Corona-Zwangspause wieder öffnen. Die Türen der Jugendherberge in Neckarelz aber bleiben weiterhin geschlossen. Das teilte der Landesverband Baden-Württemberg des Deutschen Jugendherbergswerks (DJH) auf Anfrage der Rhein-Neckar-Zeitung mit.

"Die Jugendherberge Mutschlers Mühle wird nach dem momentanen Stand voraussichtlich erst zum 1. März 2021 wieder öffnen", gab Pia Bah, Sprecherin des Landesverbandes bekannt. Sie spricht dabei von einem "stufenweisen Öffnungsplan", den man für die Jugendherbergen entwickelt. Dieser werde allerdings "laufend überprüft und an die aktuellen Bedingungen angepasst".

Auch die Leiterin der Neckarelzer Jugendherberge, Tanja Petrovic-Jovanovic, bestätigt dies im Gespräch mit der RNZ. "Einerseits bin ich zwar schon traurig, andererseits blicke ich optimistisch in die Zukunft und freue mich auf die Wiederöffnung dann im kommenden Jahr", sagt sie. Dennoch hat sie im Moment einiges zu tun. "Unser Haus ist groß", schmunzelt die Leiterin. Ihre über zehn Mitarbeiter unterstützten teilweise die anderen Jugendherbergen, die schon geöffnet haben.

Auch in dieser ruhigen Phase ist es Tanja Petrovic-Jovanovic wichtig, Ansprechpartnerin für die Menschen zu sein, die dort übernachten wollen. Das Haus habe viele treue und wiederkehrende Gäste, Schulklassen und Sportgruppen, die in diesem Jahr "weggebrochen" seien, sagt die Leiterin.

Bei der Belegungsplanung gehe man laut Pia Bah derzeit davon aus, dass jedem Zimmer ein eigenes Bad/WC zugeordnet werde und die Zimmer nur zu 50 Prozent belegt würden. Ein weiteres Kriterium für die Wiedereröffnung sei ein möglichst kostendeckendes Bewirtschaften der Jugendherberge. Dabei würden die – unter den Auflagen – möglichen Kapazitäten ebenso eine wesentliche Rolle spielen wie die bereits vorliegenden Reservierungen und die zu erwartende Nachfrage am jeweiligen Standort und der jeweiligen Region.

"Die momentane Nachfrage in der Region kann über die Jugendherbergen Heidelberg, Heilbronn, Walldürn und Mannheim gut gedeckt werden", erläutert Bah. Die Sprecherin des Landesverbandes Baden-Württemberg ergänzt außerdem: "Diese Häuser verfügen zum Teil über mehr Zimmer mit Dusche/WC und hatten gegebenenfalls auch bereits mehr vorliegende Reservierungen und somit bessere Möglichkeiten für ein möglichst kostendeckendes Bewirtschaften der Jugendherberge."

Es sei derzeit nicht geplant, eine Jugendherberge in Baden-Württemberg dauerhaft zu schließen, führt die Sprecherin weiter aus. "In den Jugendherbergen, die im nächsten Jahr öffnen, laufen bereits die Planungen für Programme", legt Pia Bah zudem dar. In der Neckarelzer Jugendherberge liegen auch schon wieder Anfragen für das Jahr 2021 vor, unterstreicht Tanja Petrovic-Jovanovic erfreut.

Die Zwangspause soll derweil auch für diverse Arbeiten genutzt werden. Absperrbänder hindern derzeit die Menschen daran, über die Brücke zum Gebäude zu gelangen. "Wir werden die Brücke wohl im Herbst sanieren", erläutert die Leiterin Neckarelzer Herberge. Damit diese zur Wiedereröffnung im neuen Glanz erstrahlen wird.

Noch vor knapp einem Jahr feierte man in der Jugendherberge Mutschlers Mühle ein großes Fest zum 100-jährigen Bestehen des Jugendherbergswerks Baden-Württemberg. Heute hört man keine Jugendlichen in dem Gebäude, niemand spielt an den Tischtennisplatten. Dabei hätte es auch dieses Jahr wieder ein besonderes Fest gegeben: Die Jugendherberge wird nämlich 25 Jahre alt. Das Coronavirus hat auch dies ausgebremst. Jedoch bleibt Tanja Petrovic-Jovanovic zuversichtlich und möchte mit ihren Mitarbeitern eben im kommenden Jahr Gäste wieder in bewährter Form empfangen. Vielleicht gibt es in Neckarelz dann auch eine schöne Nachfeier zu diesem besonderen Jubiläum – hoffentlich ganz ohne Corona.