Von Noemi Girgla

Neckar-Odenwald-Kreis. Wenn ein unbekannter Hund auf einen zugestürmt kommt, kann man schon ein mulmiges Gefühl bekommen. Auch das obligatorische "Der will nur spielen" wirkt nicht immer beruhigend. Da es immer wieder zu Vorfällen kommt, wurde mancherorts bereits der sogenannte "Hundeführerschein" eingeführt. Nun hat es dieses Konzept auch in den neuen Koalitionsvertrag der grün-schwarzen Landesregierung geschafft. Noch ist nicht ganz klar, wie diese Regelung zum Schutz der Tiere in die Realität umgesetzt werden soll. Lediglich vom "niedersächsischen Vorbild" ist bislang die Rede. Kein Wunder also, dass diese Aussicht so manchen Hundeliebhaber verunsichert.

"Es sollte selbstverständlich sein, dass Menschen sich im Vorfeld Gedanken machen, bevor sie sich einen Hund holen. Aber löst man das Problem durch so einen Zwang? Solange jeder sich einen Hund aus dem Kofferraum oder über Ebay-Kleinanzeigen kaufen kann, wird man dem Problem nicht Herr werden. Das Bewusstsein der Menschen gilt es zu verändern. Ein vorgeschriebener Nachweis bewirkt das nicht", so die Stellungnahme des Hundesportvereins Neckarzimmern auf RNZ-Anfrage.

In dem Verein wird seit Jahren praktisches und theoretisches Wissen rund um die Hundeerziehung vermittelt. Ebenso organisiert der Verein als Abschluss seiner Ausbildung Prüfungen in Theorie und Praxis, die von einem neutralen Prüfer des zugehörigen Sportverbandes, des Südwestdeutschen Hundesportverbands (swhv) abgenommen werden. "Es gibt also schon Werkzeuge, die genutzt werden könnten", fügt der Hundesportverein Neckarzimmern hinzu.

Im Tierheim Dallau findet man die Idee eines Hundeführerscheins "grundsätzlich nicht schlecht". Die Umsetzung wirke allerdings noch nicht richtig durchdacht, so die Tierheimleiterin Miriam Zimmermann. Zu viele Fragen stünden im Raum. Muss jeder Halter dann so einen Schein machen? Was passiert, wenn Hund und Herrchen oder Frauchen die Prüfung nicht bestehen?

"Wir fragen jeden Interessenten, ob er bereit wäre, einen Hundetrainer in Betracht zu ziehen, bevor wir ein Tier abgeben", berichtet Zimmermann. Sei die Antwort "Nein", hake man nach. Auch die künftige Kontrolle, ob ein Hundeführerschein gemacht worden ist, bewertet die Tierheimleiterin als schwierig. "Da muss ja auf der Gemeinde dann auch erst mal jemand nach schauen. Nicht jeder, der sich einen Hund ins Haus holt, meldet diesen auch ordnungsgemäß an", weiß sie aus leidiger Erfahrung.

Lena Siegmann leitet die Hundeschule "Kleine Wölfe" in Obrigheim. Sie ist eine große Befürworterin des Hundeführerscheins. Schon seit einigen Jahren bietet sie diesen auch in ihrer Hundeschule an. Bislang legen Hundehalter ihn auf freiwilliger Basis ab. "Beim Hundeführerschein steht die Alltagstauglichkeit des Tieres im Mittelpunkt", erzählt sie. Es gehe darum, den Hund richtig "lesen zu können", das Verhalten seines Vierbeiners einschätzen zu lernen.

"Es ist wichtig, dass sich Hund und Halter unauffällig und gut in die Gesellschaft einfügen", ist sie überzeugt. Der Hund dürfe andere Menschen in keinem Fall belästigen oder gefährden – und das gelinge eben nur, wenn er auch richtig geführt werde. "Der Rückruf ist die Lebensversicherung", bringt es Siegmann auf den Punkt. Sie hofft, dass bei der Ausarbeitung des Hundeführerscheins für Baden-Württemberg Fachkundige dabei sein werden. Zu nennen sind da der Deutsche Hundesportverband (dhv), der Verband für das deutsche Hundewesen (VDH) und der Berufsverband der Hundeerzieher(innen) und Verhaltensberater(innen) (BHV). Nach Aussagen von Lena Siegmann und Ute Weinmann, der Vorsitzenden des Südwestdeutschen Hundesportverbands, haben die Verbände der Politik schon signalisiert, dass sie an der Ausarbeitung des Konzepts mitwirken wollen. Einige haben damit auch schon Erfahrung, unterstützen das Land Niedersachsen bei der Ausarbeitung.

Unter anderem der BHV bietet bereits Hundeführerscheinprüfungen an. "Der BHV-Hundeführerschein wird von speziell geschulten Prüfern abgenommen, die einer ständigen Weiterbildungspflicht unterliegen", heißt es vonseiten des Verbandes. Lena Siegmann hofft, dass bei der Prüfung auch wirklich das Wohl der Tiere im Mittelpunkt stehen wird und sie nicht nur aus staatlichem Interesse als "riesige Geldquelle" kommen soll. Auch fände es die Hundeverhaltenstherapeutin "fatal", wenn künftig Hundeschulen den Führerschein selbst abnehmen dürften. "Es bedarf einer externen, neutralen Kontrollinstanz, sonst würde die Qualität darunter leiden. Ich hoffe, dass das auch den Politikern klar ist."

Probleme sieht Siegmann ebenfalls in der Möglichkeit der Kontrolle einer abgelegten Prüfung, aber auch bei den anfallenden Kosten. Diese variieren stark. Aktuell verlangt der BHV für einen Nachweis der Stufe 1 über Praxis und Theorie 85 Euro. Nicht enthalten sind darin die Kosten für die Ausbildung des Tieres.

Manche Kommunen, wie Mannheim oder München, haben daher beschlossen, erfolgreich abgelegte Prüfungen zu belohnen. Sie reduzieren die Hundesteuer oder setzen sie für einen gewissen Zeitraum ganz aus. Im Neckar-Odenwald-Kreis liegt diese je nach Gemeinde zwischen 54 und 108 Euro.

Auch wenn Thomas Ludwig, Vorsitzender der Kreisbürgermeister, dieses Anreizsystem in größeren Städten für durchaus sinnvoll hält, sind derartige Schritte für den Neckar-Odenwald-Kreis derzeit nicht geplant. "Die Hundesteuer ist eine Aufwandsteuer. Sie hat die lenkende Wirkung, die Hundehaltung zu begrenzen", erklärt er den Sinn der Besteuerung. Da ihm immer wieder Zwischenfälle mit Hunden gemeldet werden, geht er davon aus, dass viele Bürger die Einführung des Hundeführerscheins begrüßen würden. "Ich denke aber, rein über den Geldbeutel lässt sich dieses Problem nicht lösen", fügt Ludwig hinzu.

Bislang sind der "theoretische und praktische Sachkundenachweis sowie eine Kennzeichnungs-, Registrierungs- und Versicherungspflicht für die Hundehaltung" lediglich im Koalitionsvertrag verankert. Beim BHV weiß man, dass es in Niedersachsen vom ersten Spruch bis zur Umsetzung fast drei Jahre dauerte. Es ist also noch Zeit, das bislang unausgereift wirkende Modell auszugestalten – hoffentlich zum Wohl der Tiere.