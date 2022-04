Von Rüdiger Busch

Neckar-Odenwald-Kreis. Geeigneten Nachwuchs zu finden, um frei werdende Stellen zu besetzen oder um die Expansion des Unternehmens voranzutreiben, stellt landauf, landab immer mehr Firmen vor Herausforderungen – egal ob im Handwerk, in der Industrie oder bei den Dienstleistungen. Die Corona-Pandemie hat diese für viele Unternehmen existenzbedrohende Entwicklung noch einmal verschärft.

Dabei gibt es viele gute Gründe für eine Ausbildung – doch leider werden diese heutzutage bei der Entscheidungsfindung häufig übersehen. Wie sie dem entgegenwirken möchten, darüber hat sich die RNZ mit Kreishandwerksmeister Jochen Baumgärtner und Michael Windmeißer, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft, sowie mit Dr. Andreas Hildenbrand, Geschäftsführer der IHK Rhein-Neckar, und Stefan Kempf, Geschäftsführer der Überbetrieblichen Ausbildungswerkstätte Buchen (ÜAB), unterhalten.

Vor 20 Jahren hat nur jeder Dritte eines Geburtsjahrgangs ein Studium begonnen, heute ist es mehr als die Hälfte. Beschreiben diese beide Zahlen das ganze Dilemma, in dem die Betriebe stecken?

Kempf: Das ist genau das Thema, das die Zukunftssicherheit unserer Unternehmen gefährdet. Die Fachkräfte von morgen, die die ausscheidende Babyboomer-Generation ersetzen sollen, die fehlen uns, weil sie zu großen Teilen studieren.

Hildenbrand: Von den Angehörigen der geburtenstarken Jahrgänge, die jetzt oder in den nächsten Jahren ausscheiden, haben die meisten einen Ausbildungsberuf ergriffen. Es ist also doppelter Druck auf dem Kessel: Es kommen nicht nur weniger junge Menschen nach als ausscheiden, sondern von denen, die nachkommen, gehen deutlich weniger als früher in einen Ausbildungsberuf. Gleichzeitig heißt das aber auch, dass die Chancen für junge Leute, jetzt den passenden Ausbildungsberuf zu ergreifen, nie besser waren. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, da war es genau andersherum. Als ich aus der Schule kam, gab es Radiospots, die dafür warben, dass man mit einer Hochschulzugangsberechtigung unbedingt studieren solle, um anderen nicht den Ausbildungsplatz wegzunehmen – heute unvorstellbar.

Baumgärtner: Als ich meine erste Ausbildung begonnen habe, musste ich ein Auswahlverfahren der Berufsschule durchlaufen, um überhaupt zugelassen zu werden. Heute können sich die jungen Menschen den Beruf und den Betrieb ihrer Wahl aussuchen.

Wie stellt sich die Situation im Landkreis konkret dar?

Hildenbrand: Unsere Betriebe suchen in allen Branchen händeringend nach Auszubildenden. In den IHK-Berufen haben wir im Landkreis vor Corona rund 500 neue Ausbildungsverträge im Jahr abgeschlossen. Im ersten Corona-Jahr waren es dann nur 400 und im zweiten ebenfalls nur 400. Das heißt: Wir sind zwei Jahre lang um 20 Prozent unter dem bisherigen Niveau geblieben. An den Schülerzahlen liegt es nicht: Die sind fast konstant geblieben.

Wir wissen aber auch, dass diese jungen Menschen nicht an eine Hochschule gegangen sind, weil auch die Immatrikulationszahlen nicht zugenommen haben. Also gibt es hier mindestens 200 junge Menschen, die in den letzten beiden Jahren ihren Weg von der Schule in ein Berufsleben nicht weitergegangen sind. Was mit ihnen passiert ist, wissen wir nicht genau. Manche sind auf weiterführende Schulen. Was mit dem großen Rest ist, das fragen wir uns. Die könnten zu Hause bei ihren Eltern auf dem Sofa sitzen und warten. Diese jungen Menschen abzuholen, damit sie ihren Platz im Leben finden, das ist eine gesellschaftliche Aufgabe, der wir uns alle stellen müssen.

Windmeißer: Bei uns im Handwerk sehen die Zahlen nicht ganz so düster aus, aber in der Tendenz ist die Entwicklung ähnlich.

Hat die Pandemie als Brandbeschleuniger gewirkt?

Hildenbrand: Durchaus. Durch Corona ist die Berufsorientierung zusammengebrochen. In den Schulen fanden zwei Jahre lang keine Veranstaltungen statt. Der persönliche Kontakt hat einfach gefehlt. Die virtuellen Formate als Ersatz haben kaum Resonanz erfahren und konnten die Präsenzveranstaltungen nicht ersetzen. Deshalb fehlen den Schülern und den Eltern belastbare Informationen über die Berufsausbildung. Mitunter herrscht eine regelrechte Orientierungslosigkeit. Deshalb ist es ganz wichtig, dass wir diese Angebote jetzt wieder anfahren.

Was könnten mittel- und langfristig die Folgen des Fachkräftemangels für die Region sein?

Kempf: Wenn es so weitergeht, müssen einige unserer Betriebe zumachen, weil schlicht und einfach niemand mehr da ist, der die Produkte herstellt.

Baumgärtner: Ein Beispiel: Die Energiewende, die derzeit in aller Munde ist, ist mit den Fachkräften, die wir jetzt haben, nicht zu stemmen. Es fehlt der Handwerker, der die Projekte am Ende auch umsetzt. Schon jetzt müssen sich Neukunden häufig gedulden, wenn sie einen Handwerker brauchen. Diese Situation wird sich weiter verschärfen.

Was sind denn die Gründe für die Entwicklung?

Windmeißer: Ein Grundproblem ist, dass das Wissen um die Vielfalt der Ausbildungsberufe und um das, was in den Betrieben gemacht wird, bei den meisten Menschen heute einfach nicht mehr vorhanden ist. Hinzu kommt das grundsätzliche Problem mit dem Wegfall der verbindlichen Grundschulempfehlung, die den Eltern früher eine wertvolle Orientierung für den schulischen Werdegang ihrer Kinder gab. Die Folge: Alle Eltern wollen das vermeintlich bestmögliche für ihr Kind und wählen deshalb das Gymnasium.

Kempf: In all den Jahren, in denen man den Eltern erzählt hat, dass nur ein Studium allein selig machend ist für die berufliche Zukunft ihrer Kinder, sind die Chancen eines Ausbildungsberufs bei ihnen völlig aus dem Blick geraten, etwa die Perspektive auf ein gutes Einkommen nach der Ausbildung und die wachsende Nachfrage nach Facharbeitern. Für das Geld, das ein Studienabbrecher bekommt, der als Sachbearbeiter in einem Büro landet, würden unsere Facharbeiter nicht mal morgens durchs Fabriktor durchgehen.

Baumgärtner: Da möchte ich eines ergänzen: Ein Meister ist mit einem Bachelor gleichgestellt – und der Meister verdient in den Jahren bis zum Bachelorabschluss.

Kempf: Und der Technische Betriebswirt ist dem Master gleichgestellt. Im Gegensatz zum Studenten verdient der Auszubildende von seinem ersten Tag an Geld.

Welche Ausbildungsberufe sind vom Rückgang besonders betroffen, und welche trotzen dem Trend?

Baumgärtner: Was auffällt: Die bekannten Berufe im Handwerk haben darunter nicht so stark gelitten. Besonders gefragt sind die Ausbildungsberufe Elektriker, Zimmermann oder Schreiner.

Kempf: Metallberufe haben es schwierig, hier herrschen häufig falsche Vorstellungen. Elektroberufe und Fachinformatiker sind dagegen im Aufwind.

Hildenbrand: Branchen, die von den Lockdowns betroffen waren, haben es besonders schwer, Nachwuchs zu finden, etwa die Gastronomie. Wenn man das weiterspinnt, sind wir wieder bei den Auswirkungen auf die Region: Denn was gehört zu einem attraktiven Dorf? Ein Bäcker, ein Metzger und eine Wirtschaft. Wenn hier eine Säule wegbricht, hat das fatale Folgen für das Gemeinwesen.

Lässt sich das Rad zurückdrehen?

Windmeißer: Das vielleicht nicht, aber ich würde mir wünschen, dass sich Schüler, Eltern und auch Großeltern vor dieser wichtigen Entscheidung darüber informieren, wie die Situation auf dem Arbeitsmarkt ist und welche Chancen eine Ausbildung bietet. Mit dieser Entscheidung stellen junge Menschen die Weichen für den weiteren Lebensweg, für die nächsten 40, 50 Jahre, ohne dass ihnen die Tragweite bewusst ist und häufig leider auch ohne fundiertes Wissen.

Hildenbrand: Was vielen nicht bewusst ist: Wenn ich mich für ein klassisches Studium entscheide, dann verlasse ich die Heimat. Das heißt, ich trenne mich ein Stück weit von meinem bisherigen Privatleben, Vereinsleben usw. Und je nachdem, was ich studiere, dann lege ich mich zu einem gewissen Prozentteil auf bestimmte Branchen und Arbeitgeber fest, die es hier in der Heimat nicht oder nicht in ausreichendem Maß gibt. Das heißt, ich entscheide mich mit der Studienwahl möglicherweise doppelt gegen meine Heimat: Ich gehe erst zum Studium weg und qualifiziere mich dabei für eine Branche, die es hier nicht gibt. Wenn ich das möchte, dann ist das vollkommen in Ordnung. Wichtig ist nur: Der junge Mensch, der diese Entscheidung trifft, sollte dies wissen und mit berücksichtigen. Entscheide ich mich dagegen für eine Ausbildung, dann kann ich in der Region bleiben und alle sozialen Kontakte weiter pflegen. Zudem habe ich ein gutes wirtschaftliches Fundament und gehe viel weniger Risiko ein als bei einem Studium.

Kempf: Die Entscheidung, in der Region und bei meinen Wurzeln zu bleiben, ist ja keine Entscheidung gegen Weiterbildung und Karriere, im Gegenteil: Aus der dualen Ausbildung lässt sich heute ein Abschluss machen, der einem Bachelor oder einem Master gleichgestellt ist. Es gibt hier unendliche Möglichkeiten, weiterzukommen.

Nach so viel – berechtigter – Werbung für die Ausbildung: Wie viele offene Stellen gibt es für das kommende Ausbildungsjahr noch?

Kempf: In der Industrie sind es bestimmt noch 200 bis 300 offene Stellen im Kreis.

Windmeißer: Da die Mehrzahl der freien Ausbildungsplätze nicht gemeldet wird, gibt es keine verlässlichen Zahlen. Bei uns im Handwerk kommen die meisten Verträge für das im September beginnende Ausbildungsjahr im Sommer rein, im letzten Jahr waren es sogar im Herbst noch viele. Hier bei uns im Landkreis hatten wir das Glück, dass sich die Zahlen im Vergleich zu 2019 – gegenläufig zum Trend im Land – sogar um elf Prozent erhöht haben.

Stellen Sie sich doch bitte mal vor, Sie selbst stünden heute vor der Wahl: Welche Ausbildung würden Sie denn beginnen?

Baumgärtner: Wieder Informationstechniker.

Kempf: Ich würde mich zum Industriemechaniker ausbilden lassen.

Windmeißer: Im Landschafts- und Gartenbau.

Hildenbrand: Koch, und nach der Ausbildung würde ich dann mein eigenes Landrestaurant eröffnen.