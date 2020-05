Von Stephanie Kern

Neckar-Odenwald-Kreis. Verdopplungszahl, R-Wert, jetzt: Sieben-Tage-Inzidenz. Die relativ neue Zahl soll das Infektionsgeschehen regional vergleichbar machen und zeigt, ob es bei den Lockerungen bleiben kann. Dabei dürfen in den vergangenen sieben Tagen nicht mehr als 50 Neuinfektionen mit dem Coronavirus auf 100.000 Einwohner aufgetreten sein. Sonst müssen die Landkreise wieder Einschränkungen beschließen, um das Infektionsgeschehen einzudämmen.

"Bezogen auf den Neckar-Odenwald-Kreis mit rund 143.500 Einwohnern sind das etwa 71 Neuinfektionen in sieben Tagen", erklärt Jan Egenberger, Sprecher des Landratsamtes. Der Neckar-Odenwald-Kreis liegt derzeit bei 18 Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen, das sind 12,5 auf 100.000 Einwohner – Platz 41 unter allen 401 Stadt- und Landkreisen in Deutschland (Stand: 17. Mai, 12 Uhr). "Für die Berechnung wird das Meldedatum der Fälle herangezogen, das heißt der Tag, an dem das Gesundheitsamt den Sars-Cov-2 PCR-Nachweis durch das meldende Labor erhalten hat", erläutert Egenberger. Die Sieben-Tage-Inzidenz liefere daher ein sehr genaues Bild zum aktuellen Infektionsgeschehen im Kreis. Es sei aber auch zu beachten, dass die Inzidenz von mehreren Faktoren abhänge, wie beispielsweise der Testhäufigkeit oder Ausbruchsgeschehen in Gemeinschaftseinrichtungen oder anderen Einrichtungen.

"Der Wert liegt derzeit glücklicherweise sehr weit von dem kritischen Schwellenwert 71 entfernt. Dies darf aber nicht zu irgendeiner Art der Sorglosigkeit führen, beispielsweise in Form einer Nichtbeachtung der Hygieneregeln. Denn es ist nicht auszuschließen, dass man bei steigenden Neuinfektionszahlen doch noch in den kritischen Bereich kommt", meint Egenberger. Falls die Sieben-Tage-Inzidenz überschritten werden sollte, müsste das Landratsamt in Abstimmung mit dem Landesgesundheitsamt ein stufenweises Beschränkungskonzept umsetzen.

"Bei einem lokalisierten und klar eingrenzbaren Infektionsgeschehen, zum Beispiel in einer Einrichtung, kann dieses Beschränkungskonzept nur diese Einrichtung umfassen. Bei einem verteilten regionalen Ausbruchsgeschehen und unklaren Infektionsketten müssten gegebenenfalls allgemeine Beschränkungen wieder eingeführt werden", sagt Jan Egenberger zu eventuellen Maßnahmen. Eine vertiefte fachliche Abstimmung mit der übergeordneten Ebene würde bereits dann etabliert, wenn die Entwicklung daraufhin hindeuten sollte, dass der Wert bald überschritten wird. "Deshalb ist es unerlässlich, dass das Gesundheitsamt jeden Tag erneut die Infektionsketten der positiv getesteten Patienten nachverfolgt", lautet Egenbergers Fazit.

So sind die Neckar-Odenwald-Kliniken betroffen

Auch Mitarbeiter der Neckar-Odenwald-Kliniken infizierten sich mit dem Coronavirus (wir berichteten bereits), weitere Mitarbeiter sind in Quarantäne. "Für die Anordnung einer häuslichen Quarantäne während der Corona-Pandemie gibt es zwei Ursachen: Entweder weil eine bestätigte Corona-Infektion vorliegt oder weil die Person Kontakt zu einem Corona-Infizierten hatte", erklärt Kliniken-Geschäftsführer Frank Hehn.

Bisher wurden im Rahmen von Screenings über 300 der 1100 Mitarbeiter der Neckar-Odenwald-Kliniken getestet, davon waren 20 positiv. "Diese befinden sich in häuslicher Quarantäne und zeigen keine bis leichte Symptome. Einige der positiv getesteten Mitarbeiter sind inzwischen genesen und arbeiten wieder. Weitere rund 20 Mitarbeiter befinden oder befanden sich in häuslicher Quarantäne, da sie zu den Kontaktpersonen zählen und deshalb isoliert wurden", so Hehn weiter.

Oberstes Ziel der Neckar-Odenwald-Kliniken sei seit Beginn der Corona-Pandemie, die Zahl der Neuinfektionen zu senken, Infektionsketten zu brechen und Patienten, Angehörige und Mitarbeiter bestmöglich vor einer Infektion zu schützen. Frank Hehn: "Dazu folgen die Kliniken eng den Vorgaben des Robert-Koch-Instituts. Diese ermöglichen, dass in der Pandemie in bestimmten Konstellationen auch Mitarbeiter ihren Dienst tun können, die zu den Kontaktpersonen zählen. Sie müssen symptomfrei sein und tragen während der Anwesenheit in der Klinik einen Mund-Nasen-Schutz. Dies wird bundesweit so gehandhabt." Tatsächlich empfiehlt das Robert-Koch-Institut, medizinisches Personal mit begrenztem Expositionsrisiko einzusetzen – allerdings nur, wenn Personalmangel herrscht. "Die folgenden Handlungsoptionen sollen nur in Situationen zur Anwendung kommen, in denen ein relevanter Personalmangel (adäquate Versorgung der Patienten nicht gewährleistet) vorliegt und andere Maßnahmen zur Sicherstellung einer angemessenen Personalbesetzung ausgeschöpft sind", heißt es in der Handlungsempfehlung des RKI.